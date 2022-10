Une intervention discrète des États-Unis en Méditerranée pourrait aider à mettre plus de pression sur la Russie – tout le monde à l’OTAN n’est pas content

Les États-Unis ont levé en septembre leur embargo sur les armes imposé depuis 35 ans à la République de Chypre.

Cela pourrait permettre à Chypre de recevoir des armes américaines modernes et d’envoyer ses armes de fabrication russe en Ukraine.

Mais la décision américaine a irrité la Turquie, qui est en désaccord avec l’allié de l’OTAN, la Grèce, sur l’île.

En septembre, les États-Unis ont levé leur embargo de longue date sur les armes contre la République de Chypre, permettant au pays insulaire d’acheter ou de recevoir des armes américaines à partir de en octobre.

L’embargo a été imposé en 1987 pour limiter la quantité d’armes sur l’île à l’appui des efforts visant à réunifier la République de Chypre et une région occupée par la Turquie dans la partie nord de l’île.

Les États-Unis ont partiellement levé l’embargo en 2020, et la décision maintenant de le lever reflète pleinement l’évolution de la situation géopolitique en Méditerranée orientale et est un signe de réduction de l’influence russe dans la région.

Coopération accrue

La levée de l’embargo est l’aboutissement des mesures prises récemment pour renforcer les relations américano-chypriotes.

“Il s’agit d’une décision historique, reflétant la relation stratégique naissante entre les deux pays, y compris dans le domaine de la sécurité”, a déclaré le président chypriote Nikos Anastasiades. a dit après l’annonce.

Chypre entretenait traditionnellement des relations étroites avec Moscou, qui était un important fournisseur d’armes à Nicosie. L’île est également considérée comme un refuge pour les fonds russes illicites. En 2019, Chypre a été destinataire ou intermédiaire de environ 50% des investissements russes dans le monde, selon le Carnegie Endowment for International Piece.

Cependant, ces dernières années, le gouvernement chypriote s’est rapproché des États-Unis.

En 2019, Congrès adopté l’Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act pour accroître la coopération énergétique entre les États-Unis et Chypre, Israël et la Grèce. Les trois pays de la Méditerranée orientale continuent d’entretenir une étroite collaboration trilatérale sur les questions régionales d’énergie et de sécurité.

De plus, en 2020, le gouvernement américain a partiellement levé l’embargo pour autoriser l’exportation d’articles militaires non létaux vers Chypre et a commencé à entraîner les forces chypriotes. Cela a été suivi par exercices fréquents entre les unités d’opérations spéciales américaines et leurs homologues chypriotes.

Le 1er octobre, le Pentagone également annoncé Chypre rejoindrait la garde nationale américaine Programme de partenariat d’Étatqui vise à accroître la coopération en matière de sécurité entre les forces américaines et étrangères.

Emplacement stratégique

En plus de surplomber la Méditerranée orientale, l’emplacement de Chypre permet d’accéder à l’Afrique du Nord, au Levant et à l’Asie Mineure.

Lorsque l’île a obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1960, les Britanniques y ont conservé le contrôle souverain du territoire, y compris deux bases militaires qui servent de plaques tournantes pour les opérations et la collecte de renseignements.

Après l’attaque russe contre l’Ukraine en février, Nicosie interdit un certain nombre de navires de guerre russes d’entrer dans ses ports, annulant un accord de 2015 qui accordait à la Russie un accès naval à ces ports pour le réapprovisionnement. (Après la levée partielle de l’embargo en 2020, les États-Unis fait appel à Chypre d’interdire aux navires de guerre russes d’accéder à ses ports pour obtenir de nouvelles concessions, provoquant une querelle diplomatique entre Washington et Moscou.)

La perte de l’accès à Chypre forcera les navires de guerre russes à se rendre ailleurs afin de maintenir leurs opérations dans la région. Moscou a déjà un port en Syrie, qu’il est expansion.

Un alignement plus étroit avec les États-Unis pourrait également permettre à Chypre d’envoyer ses armes militaires de fabrication russe à l’Ukraine en échange de nouvelles armes de fabrication américaine.

Chypre a 82 chars T-80U, 43 véhicules de combat d’infanterie BMP-3 et un certain nombre de systèmes de défense aérienne, entre autres matériels de fabrication russe. L’envoyer en Ukraine renforcerait à la fois les défenses de Kyiv et découplerait davantage Nicosie de Moscou, disent les analystes.

Jeudi, Anastasiade a dit son pays n’envisageait pas d’envoyer ses armes en Ukraine mais laissait ouverte la possibilité d’échanger du matériel chypriote contre de nouvelles armes.

“La moitié de Chypre est occupée. Nous avons besoin de défense, et donc sans défense, nous ne pouvons pas survivre”, a déclaré Anastasiades aux journalistes. Mais Anastasiades a ajouté que si un autre pays “veut remplacer nos armements par des armements modernes et tout aussi puissants, créant ainsi une force de dissuasion décisive, alors c’est une autre question”.

Une dispute entre alliés

La décision des États-Unis de lever l’embargo intervient au milieu d’une réaction mondiale plus large à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, mais elle pourrait également attiser les tensions de longue date entre deux des alliés les plus proches des États-Unis.

Chypre est l’un des nombreux points de discorde entre la Grèce et la Turquie, dont la détérioration des relations a inquiété d’autres membres de l’OTAN. L’île est ethniquement divisée entre ses communautés majoritairement chypriotes grecques et minoritaires chypriotes turques.

La Turquie a envahi l’île en 1974, et la République turque de Chypre du Nord, que seule Ankara reconnaît officiellement, contrôle désormais de facto environ un tiers de l’île et accueille près de 40 000 soldats turcs. Le gouvernement internationalement reconnu de Nicosie contrôle environ les deux tiers de l’île. De nombreux efforts pour réunifier l’île ont échoué.

Athènes a salué la décision américaine de lever l’embargo, avec le ministre des Affaires étrangères Nikos Dendias exprimer “La satisfaction la plus intense de la Grèce” suite à ce déménagement.

Nikolaos Panagiotopoulos, ministre grec de la Défense appelé La Grèce et Chypre “frères” dans “une nouvelle ère géopolitique très complexe” et ont déclaré que la levée de l’embargo pourrait ouvrir la voie aux ventes d’armes et aux infrastructures américaines, y compris une base navale, à Chypre.

La Turquie a fermement condamné la décision et a exhorté les États-Unis à reconsidérer. Son ministère des Affaires étrangères a dit la levée de l’embargo “renforcerait encore l’intransigeance de la partie chypriote grecque et affecterait négativement les efforts visant à régler la question chypriote”.

Président Recep Tayyip Erdogan appelé la décision “inexplicable en termes de contenu et de calendrier” et a déclaré qu’Ankara renforcerait sa présence militaire sur l’île.

Erdogan a déclaré que la décision américaine provoquerait “une course aux armements sur l’île” et “que toutes les précautions seront prises pour la sécurité des Chypriotes turcs”.

La levée de l’embargo pourrait cependant ne pas durer.

La législation américaine exige que le président américain certifie chaque année au Congrès que Chypre continue de coopérer à l’application de la réglementation financière et continue de “prendre les mesures nécessaires pour empêcher les navires militaires russes d’accéder aux ports”, a déclaré le département d’État.

Constantine Atlamazoglou travaille sur la sécurité transatlantique et européenne. Il est titulaire d’un master en études de sécurité et affaires européennes de la Fletcher School of Law and Diplomacy. Vous pouvez le contacter sur LinkedIn.