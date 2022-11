Une intervention « de type vaccination » est nécessaire pour la crise énergétique au Royaume-Uni : PDG d’Ovo

Entre juillet 2021 et mai 2022, 29 fournisseurs d’énergie britanniques – dont Bulb, autrefois le septième plus grand – se sont effondrés. Ovo avait averti avant l’arrivée du soutien du gouvernement qu’il pourrait ne pas être en mesure de respecter ses engagements de prêt cette année.

“Ce que nous attendons en tant que secteur [and] ce à quoi je m’attendrais, c’est qu’une sorte de soutien se poursuive au-delà d’avril afin que nous ne nous retrouvions pas au bord du gouffre”, a-t-il déclaré.

Bhatia a déclaré qu’il s’attend à ce que les subventions soient maintenues au-delà de cette date limite, et a ajouté qu’un soutien supplémentaire est nécessaire “pour inclure le milieu pressé, qui fait face à une crise de la dette pour la première fois” face à la hausse des taux d’intérêt.

Au Royaume-Uni, le gouvernement a cherché à alléger la pression sur les ménages et les entreprises avec son programme de rabais qui offre aux gens une remise de 400 £ sur leurs factures d’énergie. Le programme doit expirer en avril 2023.

En Europe, une combinaison de temps froid, de pénuries de pétrole et de gaz résultant des sanctions occidentales contre la Russie suite à son invasion de l’Ukraine et d’une flambée des prix qui en a résulté a menacé de bouleverser des vies et des entreprises.

LISBONNE, Portugal – Le Royaume-Uni devrait s’engager dans un effort de type “vaccination” pour faire face à la flambée des prix de l’énergie et prévenir de futures crises énergétiques, selon le patron du fournisseur de gaz et d’électricité Ovo Energy.

“Nous avons les maisons les plus exposées aux courants d’air et aux fuites d’Europe”, a déclaré Bhatia.

La crise a révélé la dépendance de l’Europe aux combustibles fossiles, en particulier le gaz russe.

Bhatia a déclaré que cela met en évidence l’importance de la transition vers les énergies renouvelables.

“Je pense que la transition énergétique est réelle. Et les coûts à court terme de la transition énergétique ont augmenté. Mais l’opportunité à long terme est devenue encore plus pressante et urgente”, a-t-il déclaré.

Il existe des moyens pour les particuliers d’améliorer leur efficacité énergétique, a-t-il ajouté, notamment en installant des compteurs intelligents et des pompes à chaleur à air et en utilisant des applications pour mesurer et contrôler la consommation d’énergie.

“Je pense que tout le monde doit jouer un rôle”, a-t-il déclaré.

Les pays sont sous pression pour trouver des solutions à la crise climatique au niveau Sommet COP27 en Egypte cette semaine.