Une intervention au Niger signifierait une « déclaration de guerre » – voisins – RT World News

Le Burkina Faso et le Mali ont dénoncé les sanctions de la CEDEAO contre la junte à Niamey

Dans le tout premier communiqué conjoint de lundi, les gouvernements militaires du Mali et du Burkina Faso ont mis en garde l’Occident et d’autres États africains contre toute intervention au Niger voisin. Bamako et Ouagadougou considéreraient une telle décision comme une attaque contre leur propre pays, ont-ils déclaré.

« Toute intervention militaire contre le Niger équivaudrait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali », a déclaré le point quatre du communiqué conjoint, qu’un porte-parole militaire burkinabé a délibérément répété à trois reprises lors d’une émission de télévision d’État diffuser.

Dans le cas d’une telle intervention, les deux pays se retireraient de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et « Adopter des mesures d’autodéfense en soutien aux forces armées et au peuple nigérien », selon l’énoncé.

Une intervention militaire contre le Niger « pourrait déstabiliser toute la région, comme l’a fait l’intervention unilatérale de l’OTAN en Libye, qui a été à l’origine de l’expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l’Ouest », ont déclaré les deux gouvernements.















La France compte actuellement 1 500 soldats et une base de drones au Niger, tandis que les États-Unis ont 1 100 soldats et deux bases de drones, selon le Financial Times.

Mercredi dernier, des soldats nigériens, dirigés par le général Abdourahamane Tchiani, ont renversé le président Mohamed Bazoum. L’Union africaine a dénoncé le coup d’État vendredi et a donné 15 jours à la junte de Niamey pour se retirer ou faire face « mesures punitives ». La CEDEAO a lancé son propre ultimatum dimanche, lors de la réunion d’urgence à Abuja, au Nigeria, disant qu’elle « prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre constitutionnel en République du Niger », y compris l’usage de la force, si Bazoum n’est pas rétabli dans la semaine.

Le Mali et le Burkina Faso ont condamné les sanctions annoncées samedi par la CEDEAO « illégal, illégitime et inhumain ». Ils ont également exprimé « solidarité fraternelle » avec le peuple nigérien, « qui ont décidé de prendre leur destin en main et d’assumer devant l’histoire la plénitude de leur souveraineté », selon leur communiqué conjoint.















Les gouvernements militaires des deux anciennes colonies françaises ont cherché à rompre leurs liens avec Paris et à reconstruire leur État avec l’aide de la Russie. Moscou a dénoncé le coup d’État au Niger comme un « acte anticonstitutionnel » cependant, et le ministère russe des Affaires étrangères a appelé toutes les parties à s’abstenir de recourir à la force.

Dimanche, le gouvernement du général Tchiani a annoncé qu’il suspendrait les exportations d’uranium et d’or vers la France, au grand dam d’une partie de la population locale.

« Nous avons de l’uranium, des diamants, de l’or, du pétrole et nous vivons comme des esclaves ? Nous n’avons pas besoin des Français pour assurer notre sécurité. a déclaré un manifestant pro-gouvernemental au portail d’information local Wazobia Reporters.

Le Niger est le septième producteur mondial d’uranium, représentant 4% de la production mondiale. Une entreprise française contrôle environ les deux tiers de la production du pays.