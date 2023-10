Une intervention américaine en Israël serait une « grave erreur »

L’envoi d’un groupe de transporteurs en Israël est un bluff de la part du Pentagone, qui est trop dispersé pour une autre guerre, a soutenu Randy Credico.

Une intervention directe des États-Unis dans la guerre entre Israël et le Hamas serait une «grosse erreur« , a déclaré mercredi à RT le satiriste politique Randy Credico, suggérant que la décision du Pentagone d’envoyer un groupe de transporteurs dans la région n’était qu’un «énorme bluff et flexion musculaire.»

Les États-Unis sont «si étendus, je ne peux pas imaginer qu’ils s’impliqueraient dans ce conflit, car cela déclencherait certainement une réponse massive de la part d’autres pays de cette région« , a soutenu Credico. «S’ils s’y rendent et que le conflit s’élargit et qu’ils attirent l’Iran, l’Iran pourrait couler tout navire américain qui s’approcherait d’eux, ou près d’Israël, ou près de la Syrie..»

«Quoi qu’il se passe actuellement, je pense que c’est un piège pour Israël et les États-Unis et ils devraient immédiatement essayer de désamorcer la situation, de négocier et de faire quelque chose pour sortir de ce pétrin..»















Le comédien a suggéré qu’il y avait un «50 à 100%» Il y a de fortes chances que les armes américaines envoyées en Ukraine aient fini entre les mains du Hamas, soulignant que, compte tenu de la corruption légendaire de Kiev et du manque de responsabilité de Washington, «ce n’est pas surprenant du tout.»

«Non seulement ils devraient avoir un inspecteur général, mais ils devraient aussi avoir des numéros de série» pour suivre les armes américaines envoyées à l’étranger, a suggéré Credico, faisant écho à l’appel récent de la députée républicaine Marjorie Taylor Greene à l’utilisation de numéros d’identification pour suivre l’aide militaire américaine à l’Ukraine.

Il est peu probable que les entrepreneurs militaires se soumettent à de telles restrictions, a-t-il déclaré, car cela «impliquer ces sociétés d’armement qui profitent et détournent le regard partout [the weapons] arriver.»

«Ils ne veulent pas savoir ! Ils veulent détourner le regard. Même si seulement 20% [of the weapons] se pointent là-bas, 100% de l’argent prévu pour ces armes va aux fabricants, » il a souligné.

Le journaliste John Varoli a expliqué que l’aversion pour la responsabilité va jusqu’au sommet, déclarant à RT : «Les États-Unis ne s’en soucient même pas vraiment [that Ukraine is selling its weapons to third parties], parce que les États-Unis veulent simplement inonder l’Ukraine d’armes et atteindre leurs objectifs stratégiques dans la région. Il ne se soucie pas vraiment de la responsabilité et de savoir où vont ces armes.»

«L’armée américaine est l’une des institutions les moins transparentes au monde», a-t-il poursuivi, décrivant le Pentagone comme «un État dans l’État avec peu de responsabilités envers le peuple américain.»