Une interface utilisateur 6 basée sur la version bêta d’Android 14 pour la série Galaxy S22 se rapproche du lancement

Samsung a annoncé l’extension de la version bêta de One UI 6 pour la série Galaxy S23 à d’autres pays plus tôt cette semaine et maintenant, il a ouvert une nouvelle section bêta One UI 6 dédiée pour la série Galaxy S22 sur son forum communautaire. On pourrait dire qu’il s’agit d’un teaser pour le prochain programme bêta pour les utilisateurs du Galaxy S22.

Il est peut-être réaliste de s’attendre à ce que le programme bêta One UI 6 + Android 14 pour la famille Galaxy S22 démarre dans les semaines à venir. Bien que la section ne soit disponible que pour les utilisateurs britanniques et indiens, le programme bêta devrait également atteindre la Chine, la Corée du Sud, l’Allemagne et les États-Unis. Semblable au programme bêta Galaxy S23 One UI 6.

