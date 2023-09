Une interdiction européenne du gaz russe est « improbable » – Bruxelles

Un haut responsable belge estime que cette décision devrait être soutenue par tous les membres du bloc.

La ministre belge de l’Energie, Tinne Van der Straeten, a exhorté l’UE à réduire les importations de gaz russe et à se sevrer des combustibles fossiles d’ici 2027, après qu’il a été révélé que son pays était l’un des principaux importateurs de gaz naturel liquéfié (GNL) russe.

Dans son entretien avec le Financial Times mercredi, Van der Straeten a déclaré qu’elle était « pas heureux » avec le fait que le gaz russe continue d’arriver dans l’UE via la Belgique, mais il a noté que seulement 2,8% de ces importations étaient destinées aux consommateurs belges, tandis que le reste était en transit vers d’autres pays.

Elle a également admis que même si la Belgique soutient l’imposition de sanctions sur le carburant russe, elle est « peu probable » car cette décision nécessiterait le soutien unanime de tous les membres de l’UE.

« La chose la plus efficace que nous puissions faire. . . est de nous sevrer des combustibles fossiles en général et de nous en assurer. . . que nous pouvons contrôler l’énergie nous-mêmes », elle a dit au point de vente.

Les dernières données fournies par l’ONG Global Witness montrent que la Belgique est actuellement le troisième importateur mondial de gaz russe, représentant 17 % des exportations russes, derrière la Chine et l’Espagne.

Le rapport de l’ONG indique également que l’UE s’apprête à importer des volumes records de GNL russe cette année, malgré le fait que le bloc cherche à se dissocier de l’industrie russe des combustibles fossiles. Global Witness a constaté que l’UE représentait plus de la moitié (52 %) de tout le GNL exporté par la Russie cette année.

En savoir plus Pas d’alternative au gaz russe pour l’instant, selon le leader du pays de l’UE

Plus tôt cette semaine, le chancelier autrichien Karl Nehammer a admis que le GNL russe était difficile à remplacer, soulignant que même s’il était «pas moins cher qu’un autre» gaz, la manière dont le système de gazoducs est organisé en Europe rend difficile son remplacement.

Il a ajouté que même si l’Autriche pourrait un jour se débarrasser complètement du gaz russe, elle ne peut pas se permettre de le faire à court terme et continuera pour l’instant à acheter du carburant à Moscou pour survivre à l’hiver prochain et fournir de l’énergie aux ménages et à son industrie. .

Cela dit, l’Allemagne – qui dépendait de la Russie pour près de 40 % de son gaz avant 2022 – s’en tient à sa décision de limiter considérablement les importations de gaz russe et est désormais confrontée à d’importantes hausses des prix du gaz à l’approche de la saison de chauffage. Pendant ce temps, les constructeurs allemands ont admis « dramatiquement » perdent leur compétitivité internationale et commencent à envisager de délocaliser leurs activités à l’étranger.