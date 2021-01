WASHINGTON – Les efforts incessants du président Donald Trump pour renverser le résultat de l’élection qu’il a perdue sont devenus le test de résistance le plus sérieux de la démocratie américaine depuis des générations, dirigé non pas par des révolutionnaires extérieurs désireux de faire tomber le système, mais par le chef même chargé de le défendre. .

Au cours des 220 années qui se sont écoulées depuis qu’un John Adams vaincu a remis la Maison Blanche à son rival, établissant fermement le transfert pacifique du pouvoir comme principe fondamental, aucun président en exercice qui a perdu une élection n’a tenté de s’accrocher au pouvoir en rejetant le Collège électoral et en subvertissant la volonté des électeurs – jusqu’à présent. C’est un scénario à la fois absolument impensable et pourtant redouté depuis le début du mandat de Trump.

Le président est allé bien au-delà de la simple divulgation de ses griefs ou de la création d’un récit qui sauve la face pour expliquer une perte, comme les conseillers l’ont suggéré en privé dans les jours qui ont suivi le vote du 3 novembre, mais a plutôt repoussé les limites de la tradition, de la convenance. et la loi pour trouver toutes les manières possibles de s’accroche à ses fonctions au-delà de son mandat qui expire dans deux semaines. Le fait qu’il soit presque certain d’échouer n’atténue pas les dommages qu’il fait à la démocratie en sapant la confiance du public dans le système électoral.

Son appel téléphonique d’une heure au cours du week-end avec le responsable des élections en Géorgie, Brad Raffensperger, le poussant à «trouver» suffisamment de voix pour annuler la victoire du président élu Joe Biden dans cet État n’a fait que soulager ce que Trump fait depuis des semaines. Il a appelé les gouverneurs républicains de Géorgie et d’Arizona pour qu’ils interviennent. Il a convoqué les dirigeants de la législature républicaine du Michigan à la Maison Blanche pour faire pression sur eux pour qu’ils modifient les résultats de leur État. Il a appelé le président républicain de la Pennsylvania House à deux reprises pour faire de même.

Lui et son personnel ont lancé l’idée de retarder l’investiture de Biden, qui est gravée dans le marbre par la Constitution, et il a rencontré un ancien conseiller qui le pressait de déclarer la loi martiale. Son comportement erratique a tellement alarmé l’armée qu’il pourrait essayer d’utiliser la force pour rester à la Maison Blanche que chaque ancien secrétaire à la Défense en vie – y compris deux qu’il a lui-même nommé – a lancé un avertissement contre l’implication des forces armées.

Et il a encouragé le vice-président Mike Pence et les alliés du Congrès à faire tout ce qu’ils peuvent pour bloquer la déclaration officielle finale de la victoire de Biden lorsque le Congrès se réunira mercredi, cherchant à transformer ce qui a toujours été un moment de cérémonie en une ultime confrontation sur l’élection. . L’idée a dérangé même de nombreux républicains de haut niveau et son échec est garanti, à la grande frustration du président.

«Le« Caucus de la reddition »au sein du Parti républicain sera infamé comme des« gardiens »faibles et inefficaces de notre nation, qui étaient prêts à accepter la certification de numéros présidentiels frauduleux!» Trump a écrit sur Twitter lundi, tirant rapidement une étiquette d’avertissement de la société de médias sociaux.

Il a nié avoir subverti la démocratie, publiant une citation qu’il a attribuée au sénateur Ron Johnson du Wisconsin, l’un de ses alliés républicains: «Nous n’agissons pas pour contrecarrer le processus démocrate, nous agissons pour le protéger.»

Mais les efforts de Trump semblent familiers à beaucoup de ceux qui ont étudié les régimes autoritaires dans des pays du monde entier, comme ceux dirigés par le président Vladimir Poutine en Russie et le Premier ministre Viktor Orban en Hongrie.

«La tentative de Trump de renverser les élections et ses tactiques de pression à cette fin avec Brad Raffensperger, le secrétaire d’État de Géorgie, sont un exemple du fonctionnement de l’autoritarisme au 21e siècle», a déclaré Ruth Ben-Ghiat, auteur de «Strongmen: From Mussolini au présent. » «Les dirigeants d’aujourd’hui arrivent par le biais d’élections et manipulent ensuite les élections pour rester au pouvoir – jusqu’à ce qu’ils obtiennent suffisamment de pouvoir pour forcer la main des organes législatifs à les y maintenir indéfiniment, comme l’ont fait Poutine et Orban.»

L’appel avec Raffensperger, qui a été enregistré et publié dans les médias après que Trump a tweeté une fausse version de la conversation, a fourni une étude de cas à couper le souffle sur jusqu’où le président est prêt à aller pour préserver le pouvoir. Il a parcouru une théorie du complot sans fondement après l’autre, a poussé Raffensperger à «trouver 11 780 voix» pour renverser le résultat des élections, lui faisant appel en tant que républicain pour faire preuve de loyauté et menaçant implicitement des accusations criminelles s’il refusait.

«Alors, qu’allons-nous faire ici, les amis?» Trump a dit à un moment donné. «Je n’ai besoin que de 11 000 votes. Mes amis, j’ai besoin de 11 000 votes. »

L’appel était suffisamment inconvenant pour que même certains des alliés du président se distancient. « Une des choses, je pense, que tout le monde a dit, c’est que cet appel n’était pas un appel utile », a concédé la sénatrice Marsha Blackburn du Tennessee, l’une des républicaines poussant à rejeter les électeurs de Biden des États swing, a concédé sur Fox News.

Les affirmations de Trump selon lesquelles les élections lui ont été volées n’ont gagné en popularité dans aucune des douzaines de tribunaux que lui et ses alliés ont adressés, y compris la Cour suprême, avec trois juges qu’il a nommés. Les responsables électoraux républicains des États swing comme Raffensperger ont rejeté ses affirmations comme étant fausses. Même le propre procureur général de Trump, William Barr, a déclaré qu’il ne voyait aucune fraude généralisée qui aurait changé le résultat des élections. Mais cela n’a pas dissuadé le président.

La fidélité de Trump au concept de démocratie américaine a longtemps été débattue. Il a exprimé son admiration pour des hommes forts comme Poutine, Orban, le président chinois Xi Jinping et le président turc Recep Tayyip Erdogan, manifestant l’envie de leur capacité à agir de manière décisive sans les contrôles d’un gouvernement démocratique. Il a affirmé à plusieurs reprises que la Constitution «me permet de faire ce que je veux» avec le conseil spécial qui enquête sur lui et que son «autorité est totale» pour ordonner aux États de suivre ses vœux.

Il a cherché à transformer les agences gouvernementales en instruments de pouvoir politique, faisant pression sur le ministère de la Justice pour qu’il poursuive ses ennemis et fasse preuve de douceur envers ses amis. Il a largement utilisé les décrets exécutifs que les tribunaux jugeaient parfois allés trop loin. Il a été destitué par la Chambre en 2019 pour abus de pouvoir pour avoir fait pression sur l’Ukraine pour l’aider à salir la réputation de Biden, puis acquitté par le Sénat l’année dernière.

Dès ses débuts dans sa campagne, les critiques ont suggéré qu’il entretenait des tendances autocratiques qui soulevaient des questions quant à savoir s’il finirait par subvertir la démocratie ou chercher à rester au pouvoir même s’il perdait, des questions qui devenaient suffisamment fortes pour qu’il se sente obligé de répondre. «Il n’y a personne de moins fasciste que Donald Trump», a-t-il insisté en 2016.

Même ainsi, Trump n’a pas fait grand-chose pour dissiper ces craintes les années suivantes, suggérant l’été dernier que les élections de novembre soient reportées et refusant de s’engager à un transfert pacifique du pouvoir s’il perdait. Même maintenant, à peine deux semaines avant la fin de son mandat, Trump a laissé le doute sur la façon dont il quittera la Maison Blanche lors de l’inauguration de Biden.

Ce qu’il pourrait essayer de faire pour l’arrêter reste flou car il semble à court d’options. Mais il n’est pas encore disposé à reconnaître la réalité de sa situation et à suivre l’exemple de John Adams.

Cet article a été initialement publié dans le New York Times.

© 2021 The New York Times Company