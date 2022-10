Une institutrice à la retraite de 70 ans fabrique des Alpanas devant les maisons d’étrangers à Calcutta

Alors que la fête de Diwali est terminée, la gueule de bois va rester longtemps. Le festival signifie le retour de Lord Rama après la bataille de Lanka. Diwali appelle à une célébration qui implique non seulement les familles mais aussi les personnes qui vous soutiennent. Les gens se rendent mutuellement visite avec un cadeau et des bonbons pour célébrer leur temps ensemble.

Les rangolis sont très populaires à Diwali et les gens adorent décorer leurs maisons. Maintenant, imaginez un beau Diwali, vous vous réveillez et trouvez un énorme et magnifique rangoli à votre porte. Quelque chose de similaire s’est produit à Kolkata où des habitants de ménages aléatoires du nord de Kolkata ont vu un alpana fabriqué par quelqu’un du jour au lendemain à leur porte.

La femme chargée de fabriquer des alpanas devant les maisons d’inconnus était une artiste de 70 ans nommée Ratnaboli Ghosh. Alpana est une forme d’art similaire au rangoli et se présente sous la forme de la déesse Lakshmi, du soleil, du poisson et du paon.

Top showsha vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=zVkjAKDoqnw” width=”424″ height=”238″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Les 70 Ratnabholi, institutrice à la retraite de 1 an, a pris l’initiative de présenter la forme d’art qu’elle avait apprise auprès de Nandlal Ghosh de l’art indien moderne. De vieilles maisons historiques qui sont testées au fil du temps ont vu les alpanas fabriqués du jour au lendemain par Ratnaboli.

La septuagénaire a inclus cette pratique dans sa routine quotidienne. Ratnaboli se réveille tous les jours à 6h30 du matin et voyage de chez elle dans le parc Deshapriya, au sud de Kolkata, dans les rues du nord de Kolkata et dessine les magnifiques alpanas devant les plus anciennes résidences de la ville.

Les alpanas sont un Style d’art populaire sud-asiatique pratiqué par les Bengalis. Alpanaa ou Alpona, le style artistique ressemble au rangoli, mais la différence est que les alpanas ont toujours un symbole distinct lié à la fête religieuse pour laquelle ils sont faits.

Par exemple, à Durga Puja, les alponas contiendront symboles étroitement liés ou représentant d’une manière ou d’une autre la déesse Durga. Le pigment utilisé pour les alpanas est fabriqué avec de la farine de riz et de l’eau et la peinture est appliquée du bout des doigts de l’artiste, d’une petite brindille ou d’un morceau de fil de coton imbibé de teinture ou de tissu.

Lire tout le Dernières actualités Buzz ici