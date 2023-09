Une institution de Terre-Neuve déclare que la diligence raisonnable sur OceanGate n’était pas nécessaire avant l’implosion de Titan

L’une des principales institutions de recherche océanique du Canada affirme que son partenariat avec OceanGate Expeditions n’a pas atteint le point de faire preuve de diligence raisonnable avant que le submersible Titan de l’entreprise n’implose en juin, tuant cinq personnes.

Le Marine Institute – un établissement postsecondaire de St. John’s – affirme qu’il aurait examiné l’entreprise si un plan avait été élaboré pour inviter les étudiants ou le personnel à bord du submersible. Cela n’est jamais arrivé.

« Comme il n’était pas prévu que des étudiants ou du personnel soient à bord du Titan, il n’y avait aucune raison de contrôler OceanGate », lit-on dans un communiqué du Marine Institute.

Il y avait un étudiant à bord du navire de soutien Polar Prince lorsque le Titan a implosé. La personne avait été embauchée par OceanGate pour l’été.

L’entreprise et l’institution ont signé un protocole d’accord début 2023. OceanGate économiserait de l’espace sur le navire de soutien Polar Prince pour les étudiants et les chercheurs, tandis que le Marine Institute économiserait de l’espace dans ses installations de Holyrood pour stocker le Titan.

Will Kohnen, vétéran de l’industrie des submersibles – qui a contribué à la rédaction d’une lettre en 2018 mettant en garde le PDG d’OceanGate, Stockton Rush, contre son approche expérimentale des expéditions sur le Titanic – dit qu’il est malheureux qu’un étudiant ait dû être témoin de l’incident et de ses conséquences.

Là où il voit un problème, cependant, c’est ce que le protocole d’accord a donné à OceanGate en dehors d’une installation de stockage.

« C’est absolument le cas [give them legitimacy] », a-t-il déclaré. « Quand vous soutenez quelque chose comme ça, le reste de la société imaginera que quelqu’un a dû vérifier et donc c’est bien. »

Kohnen considère le manque de diligence raisonnable comme un « manquement au devoir » et estime que la déclaration publique d’un partenariat aurait pu affecter le consentement éclairé des personnes envisageant un siège de 250 000 $ sur le submersible.

« Il existe une conviction profonde selon laquelle les institutions avancées comprennent l’importance de la connaissance et de l’information – et feront donc preuve de discernement, car elles deviennent des ambassadeurs volontaires ou malheureux. »

Le submersible Titan, exploité par OceanGate Expeditions, a disparu le 18 juin avec cinq personnes à son bord. Cela a conduit à une opération de sauvetage internationale, avant que l’on découvre que le submersible avait implosé. (Expéditions OceanGate/Document/Reuters)

Les experts en submersibles avaient des problèmes avec l’approche de Rush en matière d’innovation et pensaient qu’il mettait des vies en danger en vendant des sièges à des amateurs qui ne savaient peut-être pas dans quoi ils s’embarquaient. Le Titan a été construit avec une coque en fibre de carbone au lieu du titane standard de l’industrie. Ses systèmes de communication tombaient souvent en panne. Ses mouvements étaient régis par une manette PlayStation.

Compte tenu des caractéristiques du sous-marin, dit Kohnen, toute légitimité était problématique.

« Il n’est ni approprié ni juste d’attendre des citoyens qu’ils fassent preuve de diligence raisonnable », a-t-il déclaré. « Peut-être pour acheter une cafetière ou un vélo, mais sûrement pas un sous-marin. »

Titan a implosé lors de sa descente sur le Titanic le 18 juin, tuant les cinq personnes à bord, dont Rush.

La ligne change lorsque vous invitez les étudiants à participer à bord du navire en activité. – Will Kohnen

Le Marine Institute affirme que l’accord n’a permis qu’à un seul étudiant d’accepter un emploi d’été chez OceanGate et que son rôle était limité au Polar Prince.

Cependant, dans une interview avec CBC Terre-Neuve Matin en avril, Joe Singleton, alors responsable par intérim de la technologie océanique au Marine Institute, a déclaré qu’il pourrait y avoir une chance pour les étudiants de monter à bord du Titan.

« Je suppose que si l’un des membres de l’expédition avait peur et qu’il ne voulait pas y aller et qu’il y avait un siège vide, alors on ne sait jamais. Il pourrait obtenir un vrai siège pour la plongée », a déclaré Singleton.

Interrogé sur ses commentaires, un porte-parole du Marine Institute a déclaré que Singleton parlait de manière hypothétique.

Des documents révèlent des discussions ayant mené au protocole d’accord

CBC News a obtenu des milliers de pages de documents montrant des conversations entre Rush et les dirigeants du Marine Institute menant à la signature du protocole d’accord. Les documents sont largement expurgés, citant des exemptions pour les conseils fournis aux institutions publiques.

CBC News a l’intention de faire appel des suppressions.

La première rencontre entre les deux parties a eu lieu en juillet 2022 – une brève rencontre au cours de laquelle Rush entrait et sortait des interviews avec les médias et des préparatifs avant de quitter St. John’s pour poursuivre les expéditions de la saison.

Stockton Rush était l’une des cinq personnes tuées lorsque le submersible Titan, photographié ici, a implosé près du Titanic. (Zach Goudie/CBC)

Un autre dirigeant de l’entreprise a fait visiter trois hauts dirigeants, après quoi Rob Shea, alors vice-président du Marine Institute, a écrit à Rush et a déclaré que les « portes proverbiales » de l’école étaient ouvertes à OceanGate.

Rush s’est rendu à l’école deux semaines plus tard et les deux parties ont parlé d’un protocole d’accord pour les prochains mois. Rush a souvent initié les conversations, faisant avancer le processus en s’enregistrant régulièrement. En décembre, le Marine Institute a envoyé un projet d’accord à Rush.

Outre l’espace de stockage et la possibilité de stages et de recherche, Marine a également accepté de promouvoir « la connaissance de l’océan, l’exploration technologique et l’économie bleue » en mettant en valeur le submersible et les expéditions d’OceanGate.

Le mémorandum indique également que les deux parties « se feront confiance et respecteront mutuellement leurs valeurs organisationnelles et leur intégrité » et « resteront responsables l’une envers l’autre ».

Il a été signé par Rush et le vice-président par intérim du Marine Institute, Paul Brett.

Des questions difficiles à comprendre pour le profane, selon un expert

Rob McCallum n’est pas si prompt à rejeter la faute sur le Marine Institute.

Le chef d’expédition professionnel et consultant en exploration a également collaboré avec OceanGate, mais a renoncé lorsque Rush a décidé d’utiliser Titan pour plonger sur le Titanic.

« Mon implication a pris fin lorsqu’ils ont commencé à s’approfondir et qu’il est devenu clair qu’ils n’étaient pas prêts à faire classer un véhicule. Et pour moi, c’est une décision binaire. C’est soit vous êtes classé et j’y participe, soit vous êtes je ne suis pas classé et je suis absent. »

Rob McCallum est chef d’expédition de profession et consultant en exploration, avec des décennies d’expérience dans le domaine des submersibles des grands fonds. (CBC)

Mais McCallum affirme qu’un profane ne comprendrait pas ces problèmes et il se demande si le Marine Institute possédait l’expertise nécessaire pour comprendre les risques posés par le submersible Titan.

« C’est comme si vous preniez votre prochain vol d’Air Canada et posiez des questions techniques », a-t-il déclaré. « Je veux dire, vous ne faites tout simplement pas cela. Vous acceptez simplement de bonne foi qu’il s’agit d’un opérateur établi et qu’il doit sûrement avoir été approuvé par une agence gouvernementale quelque part. »

REGARDER : Consultant en exploration pour « percer le voile » de l’enchevêtrement technique d’OceanGate : Cet expert affirme qu’Oceangate a fait de « grands efforts » pour rendre difficile la compréhension de ses informations techniques. Rob McCallum, chef d’expédition professionnel et consultant en exploration, a déjà collaboré avec OceanGate, mais l’a quitté alors que le Titan devait être utilisé pour plonger vers le Titanic. Il se demande si le Marine Institute avait l’expertise nécessaire pour détecter les problèmes du submersible.

McCallum espère que l’expérience OceanGate ne dissuadera pas le Marine Institute d’autres partenariats à l’avenir, qualifiant l’entreprise de valeur aberrante dans l’industrie des submersibles profonds.

« C’est une période extrêmement importante pour notre océan. Il n’y a jamais eu un besoin aussi pressant en matière de sciences océaniques », a-t-il déclaré. « Je détesterais que cette tragédie, qui est essentiellement un incident très isolé, décourage quiconque de s’impliquer dans les sciences océaniques. »