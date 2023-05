Une installation nucléaire souterraine iranienne inaccessible aux États-Unis

Dubaï, Émirats Arabes Unis –

Près d’un sommet des monts Zagros, dans le centre de l’Iran, des ouvriers construisent une installation nucléaire si profondément enfoncée dans la terre qu’elle dépasse probablement la portée d’une arme américaine de dernière chance conçue pour détruire de tels sites, selon des experts et des images satellite analysées par The Associated Press.

Les photos et vidéos de Planet Labs PBC montrent que l’Iran a creusé des tunnels dans la montagne près du site nucléaire de Natanz, qui a subi des attaques de sabotage répétées au milieu de l’impasse de Téhéran avec l’Occident au sujet de son programme atomique.

L’Iran produisant désormais de l’uranium proche des niveaux de qualité militaire après l’effondrement de son accord nucléaire avec les puissances mondiales, l’installation complique les efforts de l’Occident pour empêcher Téhéran de développer potentiellement une bombe atomique alors que la diplomatie sur son programme nucléaire reste au point mort.

L’achèvement d’une telle installation « serait un scénario cauchemardesque qui risque de déclencher une nouvelle spirale d’escalade », a averti Kelsey Davenport, directeur de la politique de non-prolifération à l’Arms Control Association, basée à Washington. « Compte tenu de la proximité de l’Iran avec une bombe, il a très peu de marge pour accélérer son programme sans faire trébucher les lignes rouges américaines et israéliennes. Donc, à ce stade, toute nouvelle escalade augmente le risque de conflit. »

La construction sur le site de Natanz intervient cinq ans après que le président de l’époque, Donald Trump, a unilatéralement retiré l’Amérique de l’accord nucléaire. Trump a fait valoir que l’accord ne concernait pas le programme de missiles balistiques de Téhéran, ni son soutien aux milices dans tout le Moyen-Orient.

Mais ce qu’il a fait, c’est de limiter strictement l’enrichissement d’uranium de l’Iran à 3,67 % de pureté, assez puissant uniquement pour alimenter des centrales électriques civiles, et de maintenir son stock à seulement 300 kilogrammes (660 livres).

Depuis la fin de l’accord nucléaire, l’Iran a déclaré qu’il enrichit de l’uranium jusqu’à 60 %, bien que des inspecteurs aient récemment découvert que le pays avait produit des particules d’uranium pures à 83,7 %. Il n’y a qu’un pas à franchir pour atteindre le seuil de 90 % d’uranium de qualité militaire.

En février, les inspecteurs internationaux estimaient que le stock de l’Iran était plus de 10 fois supérieur à ce qu’il était sous l’accord de l’ère Obama, avec suffisamment d’uranium enrichi pour permettre à Téhéran de fabriquer « plusieurs » bombes nucléaires, selon le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Le président Joe Biden et le Premier ministre israélien ont déclaré qu’ils ne permettraient pas à l’Iran de construire une arme nucléaire. « Nous pensons que la diplomatie est le meilleur moyen d’atteindre cet objectif, mais le président a également été clair sur le fait que nous n’avons retiré aucune option de la table », a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué à l’AP.

La République islamique nie qu’elle recherche des armes nucléaires, bien que les responsables de Téhéran discutent maintenant ouvertement de leur capacité à en rechercher une.

La mission iranienne auprès des Nations Unies, en réponse aux questions de l’AP concernant la construction, a déclaré que « les activités nucléaires pacifiques de l’Iran sont transparentes et sous les garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique ». Cependant, l’Iran limite l’accès des inspecteurs internationaux depuis des années.

L’Iran affirme que la nouvelle construction remplacera un centre de fabrication de centrifugeuses hors sol à Natanz frappé par une explosion et un incendie en juillet 2020. Téhéran a imputé l’incident à Israël, longtemps soupçonné de mener des campagnes de sabotage contre son programme.

Téhéran n’a reconnu aucun autre plan pour l’installation, même s’il devrait déclarer le site à l’AIEA s’il prévoyait d’y introduire de l’uranium. L’AIEA basée à Vienne n’a pas répondu aux questions sur la nouvelle installation souterraine.

Le nouveau projet est en cours de construction à côté de Natanz, à environ 225 kilomètres (140 miles) au sud de Téhéran. Natanz est un sujet de préoccupation international depuis que son existence a été connue il y a deux décennies.

Protégé par des batteries anti-aériennes, des clôtures et les gardiens de la révolution paramilitaires iraniens, l’installation s’étend sur 2,7 kilomètres carrés (1 mile carré) dans le plateau central aride du pays.

Des photos satellites prises en avril par Planet Labs PBC et analysées par l’AP montrent que l’Iran s’enfouit dans le Kūh-e Kolang Gaz Lā, ou « Pickaxe Mountain », qui se trouve juste au-delà de la clôture sud de Natanz.

Un ensemble différent d’images analysées par le James Martin Center for Nonproliferation Studies révèle que quatre entrées ont été creusées dans le flanc de la montagne, deux à l’est et deux autres à l’ouest. Chacun mesure 6 mètres (20 pieds) de large et 8 mètres (26 pieds) de haut.

L’ampleur des travaux peut être mesurée en grands monticules de terre, deux à l’ouest et un à l’est. Sur la base de la taille des tas de déblais et d’autres données satellitaires, des experts du centre ont déclaré à AP que l’Iran est probablement en train de construire une installation à une profondeur comprise entre 80 mètres (260 pieds) et 100 mètres (328 pieds). L’analyse du centre, qu’il a fournie exclusivement à AP, est la première à estimer la profondeur du système de tunnels sur la base d’images satellites.

L’Institut pour la science et la sécurité internationale, une organisation à but non lucratif basée à Washington qui s’est longtemps concentrée sur le programme nucléaire iranien, a suggéré l’année dernière que les tunnels pourraient aller encore plus loin.

Les experts disent que la taille du projet de construction indique que l’Iran pourrait également utiliser l’installation souterraine pour enrichir de l’uranium – pas seulement pour construire des centrifugeuses. Ces centrifugeuses en forme de tube, disposées en grandes cascades de dizaines de machines, font rapidement tourner l’uranium gazeux pour l’enrichir. Des cascades supplémentaires en rotation permettraient à l’Iran d’enrichir rapidement de l’uranium sous la protection de la montagne.

« Donc, la profondeur de l’installation est une préoccupation car ce serait beaucoup plus difficile pour nous. Il serait beaucoup plus difficile de détruire à l’aide d’armes conventionnelles, comme une bombe anti-bunker typique », a déclaré Steven De La Fuente, chercheur associé à le centre qui a dirigé l’analyse des travaux du tunnel.

La nouvelle installation de Natanz est susceptible d’être encore plus profondément souterraine que l’installation iranienne de Fordo, un autre site d’enrichissement qui a été découvert en 2009 par les États-Unis et d’autres dirigeants mondiaux. Cette installation a fait craindre en Occident que l’Iran ne durcisse son programme de frappes aériennes.

Ces installations souterraines ont conduit les États-Unis à créer la bombe GBU-57, qui peut labourer au moins 60 mètres (200 pieds) de terre avant d’exploser, selon l’armée américaine. Des responsables américains auraient discuté de l’utilisation successive de deux de ces bombes pour s’assurer qu’un site soit détruit. Il n’est pas clair qu’un tel coup de poing endommagerait une installation aussi profonde que celle de Natanz.

Avec de telles bombes potentiellement hors de propos, les États-Unis et leurs alliés se retrouvent avec moins d’options pour cibler le site. Si la diplomatie échoue, les attaques de sabotage peuvent reprendre.

Déjà, Natanz a été ciblée par le virus Stuxnet, considéré comme une création israélienne et américaine, qui a détruit des centrifugeuses iraniennes. Israël aurait également tué des scientifiques impliqués dans le programme, frappé des installations avec des drones porteurs de bombes et lancé d’autres attaques. Le gouvernement israélien a refusé de commenter.

Les experts disent que de telles actions perturbatrices pourraient pousser Téhéran encore plus près de la bombe – et enfoncer son programme encore plus profondément dans la montagne où les frappes aériennes, d’autres sabotages et les espions pourraient ne pas être en mesure de l’atteindre.

« Le sabotage peut faire reculer le programme nucléaire iranien à court terme, mais ce n’est pas une stratégie viable à long terme pour se prémunir contre un Iran doté de l’arme nucléaire », a déclaré Davenport, l’expert en non-prolifération. « Conduire le programme nucléaire de l’Iran plus loin dans la clandestinité augmente le risque de prolifération.



——



L’Associated Press reçoit un soutien pour la couverture de la sécurité nucléaire de la Carnegie Corporation de New York et de la Fondation Outrider. L’AP est seul responsable de tout le contenu.