Une installation militaire iranienne secouée par une explosion qui, selon les responsables, était une attaque de drone “infructueuse”

Une forte explosion a été signalée dans une installation militaire iranienne et des responsables du pays ont déclaré qu’elle était le résultat d’une attaque de drone “infructueuse”.

“L’un des (des drones) a été touché par la … défense aérienne et les deux autres ont été pris dans des pièges de défense et ont explosé. Heureusement, cette attaque infructueuse n’a fait aucune victime et a causé des dommages mineurs au toit de l’atelier, “, a déclaré le ministère dans un communiqué diffusé par l’agence de presse d’Etat IRNA.

Les agences de presse iraniennes ont rapporté plus tôt la forte explosion et diffusé une vidéo montrant un éclair de lumière à l’usine, qui serait une usine de munitions, et des images de véhicules d’urgence et de camions de pompiers à l’extérieur de l’usine.

Vidéos montrant prétendument l’explosion diffusé sur les réseaux sociaux et des témoins ont dit avoir entendu “trois ou quatre explosions”.

“(L’attaque) n’a pas affecté nos installations et notre mission… et de telles mesures aveugles n’auront pas d’impact sur la poursuite des progrès du pays”, indique le communiqué du ministère de la Défense.

Il y a eu un certain nombre d’explosions et d’incendies autour des installations militaires, nucléaires et industrielles iraniennes au cours des dernières années.

En juillet, l’Iran a déclaré avoir arrêté une équipe de sabatoge composée de militants kurdes travaillant pour Israël qui prévoyait de faire sauter un centre “sensible” de l’industrie de la défense à Ispahan.

L’annonce est intervenue au milieu des tensions croissantes avec l’ennemi juré d’Israël au sujet du programme nucléaire de Téhéran. Israël dit que l’Iran cherche à développer des armes nucléaires. Téhéran le nie.

L’explosion survient alors que les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran semblent être au point mort concernant un accord nucléaire renégocié entre les deux pays.

“Les Iraniens ont tué l’opportunité d’un retour rapide à la conformité mutuelle avec le JCPOA en septembre lorsqu’ils ont tourné le dos à un accord qui était sur la table, approuvé par tous”, a déclaré un porte-parole du département d’État américain à Fox News Digital en décembre.

“Le JCPOA n’est pas à l’ordre du jour depuis des mois. Ce n’est pas notre priorité.”

