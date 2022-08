Une installation de propagation de plantes de la Colombie-Britannique signe un accord avec un important fournisseur de cannabis au Canada

Bevo Agtech, qui possède et exploite 63 acres de serres sur plus de 160 acres de terrain à travers le Lower Mainland, a récemment vendu une participation majoritaire de leur entreprise à Aurora Cannabis.

Cette société canadienne de cannabis est présente dans 25 pays à travers le monde et a maintenant accru sa présence dans l’Ouest canadien en achetant 50,1 % de Bevo.

Actuellement, Bevo a limité sa propagation de plantes agricoles à Langley, Aldergrove et Pitt Meadows. Cependant, dans le cadre de cette nouvelle entente, Bevo prendra désormais le contrôle de l’installation d’Aurora Sky à Edmonton, en Alberta.

Cette structure de 800 000 pieds carrés est l’une des plus grandes installations de production de marijuana au monde, mais elle devait être définitivement fermée plus tôt cette année en raison de mesures de réduction des coûts. Sous la direction de Bevo, cette structure massive restera ouverte et se transformera plutôt en une installation de propagation d’orchidées et de légumes.

Le président et chef de la direction de Bevo, Leo Benne, est enthousiasmé par l’expansion soudaine que cette transaction apporte à son entreprise.

“Nous sommes extrêmement heureux que l’équipe d’Aurora s’engage à garder toutes nos installations dédiées à notre clientèle et à étendre nos opérations en Alberta grâce à l’ajout de l’installation d’Aurora Sky”, a déclaré Benne dans un communiqué.

“Il est clair que l’équipe d’Aurora est profondément alignée sur nos plans d’affaires existants et nos objectifs de croissance rentable, et nous sommes impatients de tirer parti des atouts d’Aurora en tant que sponsor pour accélérer nos activités.”

Aurora a acheté Bevo pour 45 millions de dollars en espèces, et 12 millions de dollars supplémentaires ont été versés aux actionnaires vendeurs de Bevo au cours des trois prochaines années, à condition que Bevo atteigne certains jalons financiers dans son centre Site One à Langley.

En échange de l’installation d’Aurora Sky, Bevo devrait payer jusqu’à 25 millions de dollars à Aurora, à condition qu’ils atteignent certaines étapes de l’installation.

