Une installation de déchets médicaux du Dakota du Nord affirme qu’un torse humain a été livré sur son site et poursuit

BISMARCK, ND (AP) – Les restes humains sont au centre d’un litige enchevêtré impliquant un important système de santé régional et l’entreprise engagée pour éliminer ses déchets médicaux.

Monarch Waste Technologies a poursuivi Sanford Health et la filiale responsable de la livraison des déchets médicaux du système de santé, Healthcare Environmental Services, affirmant que cette dernière avait « effrontément » déposé un torse humain caché dans un récipient en plastique dans son établissement en mars. Monarch a découvert les restes quatre jours plus tard après qu’un employé « a remarqué une odeur pourrie et putride », selon la plainte de l’entreprise.

Monarch a rejeté les restes et a informé le Département de la qualité de l’environnement du Dakota du Nord, qui enquête. Une porte-parole de l’agence a refusé de commenter lors d’une enquête active.

La société basée au Texas affirme également qu’un employé de la filiale de Sanford Health a délibérément placé puis pris des photos de déchets désorganisés pour suggérer que Monarch avait mal géré les déchets médicaux, dans le cadre d’un stratagème qui permettrait à la filiale de mettre fin à son contrat avec l’établissement.

« En termes simples, cette relation est passée d’une solution mutuellement bénéfique et respectueuse de l’environnement pour l’élimination des déchets médicaux, et d’une relation commerciale potentiellement positive, à un film télévisé complet avec des restes humains en décomposition et des photographies mises en scène », déclare la plainte de Monarch. .

Dans sa réponse, Sanford Health a déclaré que la partie du corps était «clairement étiquetée» comme «tissu humain pour la recherche» et «était le type de matériel biologique de routine inhérent à un établissement médical et d’enseignement comme Sanford que Monarch a garanti qu’il serait en toute sécurité et rapidement se débarrasser). »

Sanford a décrit la partie du corps comme « un spécimen de recherche partiel du bas du corps utilisé pour l’éducation des résidents sur les procédures de remplacement de la hanche ». Un porte-parole de Sanford a décrit les restes comme « la zone des hanches et des cuisses » lorsqu’on lui a demandé des détails par l’Associated Press.

Le PDG et co-fondateur de Monarch, David Cardenas, a déclaré dans une interview que les restes étaient le torse d’un homme.

« L’un de leurs gars était là à l’installation, c’est le même gars qui livrait les déchets, nous disons: ‘Hé, qu’est-ce qui se passe? … Vous devez retirer ça », alors il le déchire – leur employé l’a déchiré – et il y a le torse. Alors mes gars ont pris une photo, appelé ça tout de suite, et nous avons dit faisons un rapport, dites-le à l’État. – Cardenas

« Vous pouvez clairement voir que c’est un torse » sur les photos prises par Monarch lorsqu’il a découvert les restes, a déclaré Cardenas.

Il a cité une loi de l’État qui exige que les corps soient enterrés ou incinérés après avoir été disséqués, et attribue la situation à un « manque de formation pour les personnes au niveau hospitalier » qui manipulent les déchets et la documentation connexe.

Cardenas n’a pas précisé d’où provenait la partie du corps, mais a déclaré que le manifeste remis à Monarch et joint aux restes indiquait que l’emplacement n’était pas un hôpital universitaire.

« C’est tellement loin d’un hôpital universitaire, c’est ridicule », a-t-il déclaré.

On ne sait pas ce qu’il est advenu des restes. La plainte de Monarch indique que la partie du corps « a simplement disparu à un moment donné ».

Les avocats de Sanford Health affirment que Healthcare Environmental Services, qui conteste Monarch et Cardenas, « n’a jamais retiré de parties du corps » de l’établissement de Monarch, et que Monarch « a dû s’en débarrasser ».

Le porte-parole de Sanford a déclaré à l’AP que « le spécimen était en possession de Monarch lorsqu’ils ont enfermé Sanford hors de leurs installations ».

« Toutes les références à un » torse « malmené ou manquant sont profondément inexactes et délibérément trompeuses », a déclaré Sanford dans un communiqué.

Sanford a déclaré que le procès de Monarch « est simplement une représailles » pour la résiliation de son contrat avec la filiale du système de santé « et une tentative désespérée de Monarch de détourner l’attention de ses propres échecs ».

Cardenas a déclaré qu’il aimerait qu’il y ait « une certaine fermeture » pour la personne décédée à qui appartenaient les restes.

« Je crois que tout ce que Dieu a créé doit être traité avec dignité, et j’ai juste l’impression que personne ne demande ‘Qui est ce type ?' », a-t-il déclaré.

Jack Dura, l’Associated Press