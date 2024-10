Une installation aquatique de Colombie-Britannique remporte une reconnaissance mondiale en matière d’architecture

Qu’est-ce que le centre aquatique et communautaire təməsew̓txʷ de New Westminster a en commun avec un stade historique de 68 000 places à Pékin, un stade de la NFL et le site aquatique des Jeux olympiques de Paris ?

Ils ont tous été nommés parmi les plus beaux sites sportifs du monde pour 2024.

L’établissement de la Colombie-Britannique est l’un des six lauréats du prix Prix ​​Versaillesle prix mondial d’architecture et de design, dans la catégorie sport.

Les cinq autres sont le Stade des Travailleurs de Pékin, le Stade Gillette de Foxborough, Massachusetts, le Centre aquatique olympique de Paris, le CityPark de Saint-Louis et le Stade hybride de Hangzhou, en Chine.

Les six sites seront en compétition pour trois titres mondiaux 2024 : Prix Versailles, intérieur et extérieur, dont les lauréats seront annoncés au siège de l’UNESCO le 2 décembre.

« La Ville de New Westminster est incroyablement honorée que le Centre aquatique et communautaire təməsew̓txʷ ait été nominé pour ce prix prestigieux », a déclaré mercredi le maire Patrick Johnstone dans un communiqué de presse.

« Cette reconnaissance témoigne du travail exceptionnel consacré à la conception d’une installation qui reflète notre engagement envers l’inclusion, le bien-être de la communauté et notre engagement envers la responsabilité environnementale.

Conçu par hcma architecture + design, l’installation de 10 644 mètres carrés a ouvert ses portes au public ce printemps. Il comprend une piscine de 50 mètres à huit couloirs, une piscine récréative avec rivière artificielle, des bassins chauds, un sauna et un hammam, ainsi qu’un centre de remise en forme et des studios, deux gymnases, des salles polyvalentes et des espaces de rassemblement communautaires.

Le nom təməsew̓txʷ signifie « maison de loutre de mer » en hən̓q̓əmin̓əm̓.