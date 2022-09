“Une inspiration”: Hommages à la défunte reine du Royaume-Uni lors d’une réunion de l’ONU

NATIONS UNIES – La réunion de l’Assemblée générale des Nations Unies des dirigeants mondiaux de cette année a suivi un autre événement qui s’est répercuté à l’échelle internationale – la mort de la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne, suivie à la fois d’une vague d’hommages et d’une réflexion parfois amère sur l’empire colonialiste qui s’est effondré. fin au cours de ses sept décennies sur le trône.

On s’est également demandé si la perte du monarque au long règne pourrait affecter le Commonwealth, une association volontaire de 56 nations qui, dans de nombreux cas, ont des liens historiques et linguistiques avec la Grande-Bretagne. Quatorze d’entre eux sont des “royaumes” du Commonwealth – d’anciennes colonies où le monarque britannique, aujourd’hui le roi Charles III, reste le chef de l’État.

Certains revoyaient déjà cette relation avant la mort de la reine.

La Barbade a rompu son lien avec la monarchie et est devenue totalement indépendante l’année dernière, grâce aux félicitations d’Elizabeth et de Charles. Les premiers ministres de la Jamaïque et d’Antigua-et-Barbuda ont déclaré plus tôt cette année qu’ils avaient l’intention de faire de même, et Gaston Browne d’Antigua-et-Barbuda a suivi après la mort de la reine en disant à ITV News britannique qu’il prévoyait de convoquer un référendum dans les trois ans.

D’autres n’ont pas de tels projets, du moins pour le moment. Le Premier ministre australien Anthony Albanese avait jeté les bases d’une éventuelle république australienne plus tôt dans l’année, mais a déclaré après la mort d’Elizabeth qu’il était temps d’honorer la reine, et non de changer de gouvernement. La Première ministre néo-zélandaise Jacinta Ardern, qui soutient l’idée de devenir une république, a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention d’aborder la question prochainement, notant qu’il y avait de nombreux autres problèmes dans l’assiette du pays.

Il y en a donc aussi à l’ordre du jour de l’Assemblée générale, et l’avenir du Commonwealth n’a pas pris en compte les grands discours que chaque pays doit prononcer. Mais certains ont pris le temps de se souvenir de la reine et ont invoqué ses paroles et son exemple pour suggérer une action future – ou des leçons pour les dirigeants.

Retour sur quelques remarques :

La Première ministre britannique Liz Truss, qu’Elizabeth a officiellement nommée deux jours avant sa mort, a déclaré qu’Elizabeth “symbolisait les valeurs d’après-guerre” sous-jacentes à l’ONU et a rappelé un discours que la reine avait prononcé à l’Assemblée générale en 1957.

« Elle a averti qu’il était vital non seulement d’avoir des idéaux forts, mais aussi d’avoir la volonté politique de les concrétiser. Maintenant, nous devons montrer cette volonté. Nous devons nous battre pour défendre ces idéaux. Et nous devons les respecter pour tout notre peuple », a déclaré Truss.

Maurice est une ancienne colonie britannique au large de la côte sud-est de l’Afrique, et les deux pays restent en désaccord sur les îles Chagos, que le Royaume-Uni continue de contrôler. Les anciens résidents ont mené une lutte juridique de plusieurs années pour le droit de retourner dans l’archipel après que la Grande-Bretagne les a expulsés dans les années 1960 et 1970 pour faire place à une base militaire.

Le Premier ministre mauricien, Pravind Jugnauth, a exhorté le nouveau gouvernement de Truss à résoudre le problème en se plaçant “du bon côté de l’histoire”, soulignant les “valeurs et principes” d’Elizabeth.

« Quel hommage plus approprié à la mémoire de cette grande monarque qui a consacré sa vie au service, au maintien des valeurs de la démocratie, des droits de l’homme et du droit international, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, que de mettre fin à cette histoire et de le faire d’une manière qui respecte la souveraineté, les questions de sécurité, l’environnement et les droits fondamentaux de l’être humain ? Il a demandé.

SOUVENIRS DE “MAMA KWIN”

La Papouasie-Nouvelle-Guinée est l’un des “royaumes” les plus éloignés où le monarque britannique est toujours chef de l’État, et le Premier ministre James Marape a clôturé ses remarques à l’Assemblée générale par un hommage au souverain qu’il a dit que les insulaires surnommaient affectueusement “Mama Kwin”.

“Notre reine bien-aimée a personnifié la grâce, la dignité, l’honnêteté, l’humilité, la tolérance envers les autres, le pardon et toutes les autres vertus chrétiennes et a vécu 70 ans d’une vie cohérente et infaillible de service public – quelques leçons que nous, les dirigeants du monde, devons apprendre à pratiquer”, a-t-il déclaré. a dit.

Le Premier ministre d’un autre “royaume”, Manasseh Sogavare des îles Salomon, l’a qualifiée d'”inspiration, de figure de stabilité, de dignité et de grâce”.

Le Premier ministre fidjien Voreqe “Frank” Bainimarama a rappelé qu’Elizabeth s’était retirée de saluer d’autres invités pour l’accueillir lors d’une réception il y a quelques années – et souhaiter la bienvenue à son pays dans le Commonwealth. Les Fidji ont été suspendues en 2006 après que Bainimarama a pris le pouvoir lors d’un coup d’État, puis réintégrées après les élections de 2014, lorsqu’il a remporté son premier mandat de Premier ministre.

L’accueil de la reine “était un geste simple mais une affirmation spéciale de tout ce que nous avions travaillé pour réaliser la nouvelle et véritable démocratie des Fidji”, a déclaré Bainimarama, dont le chef de l’Etat est un président, pas le monarque.

L’histoire coloniale du Gabon et du Togo appartient à la France, pas à la Grande-Bretagne, et les deux nations africaines sont membres du propre groupe d’affinité des pays francophones, l’Organisation Internationale de la Francophonie. Mais le Togo a également rejoint le Commonwealth en juin dernier.

Lors de la première Assemblée générale depuis lors, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a salué le “respect, l’amitié et les sages conseils d’Elizabeth à de nombreuses nations indépendantes à travers le monde, petites ou grandes” – et a ajouté des mots aimables pour le nouveau roi. Bongo a salué la préoccupation de Charles concernant l’environnement, le changement climatique et la biodiversité.

Certains autres membres du Commonwealth, de la Dominique au Malawi, ont pris le temps d’exprimer leurs condoléances et de rendre hommage à la reine. Il en a été de même pour quelques pays qui ne font pas partie du groupe, dont la République centrafricaine francophone et Madagascar et la République dominicaine hispanophone.

L’hommage le plus complet est peut-être venu de la présidente hongroise Katalin Novak, qui a cité à plusieurs reprises un discours de 2010 dans lequel Elizabeth a parlé à l’Assemblée générale du leadership, du travail de l’ONU et de ce qu’elle considérait comme le défi auquel l’organisation mondiale était confrontée : continuer à montrer et rassembler les dirigeants » sans perdre de vue son travail pour favoriser la sécurité, la prospérité et la dignité des peuples du monde entier.

Novak a exhorté l’assemblée à “retrouver notre capacité à faire la distinction entre l’essentiel et l’insignifiant, l’important et l’insignifiant, la réalité et la fiction”.

“Nous avons fait nos adieux à un monarque exceptionnel dont la vie a été ancrée au service de la paix”, a-t-elle déclaré. “Nous devons au peuple et à sa mémoire de prendre nos décisions dans le même esprit.”