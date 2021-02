La crue éclair qui a tué des dizaines de personnes et laissé des centaines de personnes disparues dans l’Himalaya en Inde dimanche était loin d’être la première catastrophe de ce type à se produire parmi les glaciers de haute montagne du monde. Dans un monde au climat changeant, ce ne sera pas le dernier. Le rétrécissement et l’amincissement des glaciers sont l’un des signes les plus documentés des effets du réchauffement climatique causé par les émissions de gaz à effet de serre, selon les scientifiques. Le recul glaciaire dans les montagnes du monde entier a été mesuré, parfois à une vitesse de 100 pieds ou plus chaque année. Dans l’Himalaya, la chaîne de montagnes la plus glacée et abritant environ 600 milliards de tonnes de glace, le taux de retrait s’est accéléré au cours des quatre dernières décennies. À long terme, on s’inquiète de ce que la perte des glaciers signifiera pour des milliards de personnes dans le monde qui en dépendent au moins en partie pour l’eau potable, l’industrie et l’agriculture. Mais la peur la plus aiguë concerne la sécurité des personnes qui vivent à proximité. La glace perdue est de l’eau libérée, et dans l’Himalaya, comme ailleurs, une partie de cette eau est emprisonnée dans les lacs alors qu’elle coule sur les flancs des montagnes, endiguée par les débris rocheux que les glaciers laissent derrière eux. Dans le monde entier, à mesure que davantage de glace a fondu, les lacs résultants ont augmenté en nombre, et le volume total d’eau qu’ils contiennent a augmenté de 50 pour cent depuis 1990.

«Le changement climatique, nous pensons avec certitude à 100%, doit être la raison pour laquelle ces lacs se forment et augmentent», a déclaré Umesh K. Haritashya, qui étudie les dangers glaciaires à l’Université de Dayton dans l’Ohio. Les lacs glaciaires constituent un grave danger. Le barrage de débris peut s’effondrer sous le poids de l’eau ou d’un tremblement de terre; ou une avalanche au-dessus du lac peut envoyer de la glace et des roches s’y précipiter. Dans tous les cas, le résultat peut être une explosion soudaine et catastrophique de l’eau qui peut anéantir les communautés et les infrastructures dans les vallées en aval. Des crues explosives, comme on les appelle, se sont produites tout au long de l’histoire. Dans l’Uttarakhand, une explosion de 2013 a provoqué des inondations, détruit des villages et tué plusieurs milliers de personnes. Ailleurs sur le sous-continent, des crues explosives dans les montagnes en 1929 ont affecté le fleuve Indus à près de 800 kilomètres de là. Dans les Andes au Pérou, les inondations liées aux glaciers ont tué environ 30000 personnes depuis les années 40.

En Suisse et dans certains autres pays, les ingénieurs ont construit des siphons pour drainer les lacs qui posent des menaces particulières aux communautés ou aux infrastructures. Mais dans le monde entier, ces projets sont rares et sont dépassés par l’augmentation du nombre de lacs glaciaires.

La hausse des températures affecte cependant plus que les glaciers. Le dégel et le regel de la glace emprisonnée dans les fractures rocheuses sur les pentes des montagnes peuvent entraîner une déstabilisation des pentes et une plus grande tendance à l’effondrement. «Nous voyons de plus en plus dans les hautes montagnes des cas de roches et de montagnes qui ne sont pas aussi stables que nous l’aurions pensé», a déclaré Dan Shugar, un géomorphologue à l’Université de Calgary au Canada. S’il est trop tôt pour relier directement la catastrophe de l’Uttarakhand au changement climatique, la déstabilisation résultant de la fonte des glaces en a peut-être été responsable. Bien que le gouvernement indien ait affirmé qu’une avalanche qui s’est déversée dans une rivière et a créé l’inondation avait été causée par le «vêlage» ou la rupture d’un glacier en haute altitude, les scientifiques qui ont analysé les images satellites d’avant et après la catastrophe ont déclaré que une pente rocheuse également élevée en était probablement la cause. Dave Petley, vice-président de l’innovation à l’Université de Sheffield en Grande-Bretagne qui a longtemps étudié les glissements de terrain, a déclaré que ces pentes contiennent souvent beaucoup de fractures rocheuses et que la glace agit comme une colle qui les maintient ensemble. «À mesure que le climat se réchauffe, cette glace se dégrade en été», a-t-il déclaré. «La masse rocheuse devient si faible parce que la colle qui tient ensemble n’est plus là.» Un mystère est la source de toute l’eau pour l’inondation, qui s’est combinée avec des sédiments pour créer un mur de boue qui a descendu la rivière Rishiganga, emportant les maisons et les gens et laissant deux projets hydroélectriques en ruines.