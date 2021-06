Une inondation dévastatrice qui a tué plus de 200 personnes en Inde causée par une avalanche massive et pourrait se reproduire, selon des scientifiques

Dans une étude publiée jeudi dans la revue Science, des scientifiques de l’Université de Zurich (UZH), du WSL et de l’ETH Zurich ont averti qu’un événement catastrophique, comme celui qui a tué plus de 200 personnes le long de la vallée de la rivière Dhauliganga en Inde en février, pourrait se produire. de nouveau.

À l’aide d’images satellite, de modèles numériques du terrain, de données sismiques et de séquences vidéo, les scientifiques ont pu reconstituer les événements du 7 février, lorsqu’une inondation dévastatrice a ravagé le district de Chamoli, balayant avec elle des barrages, des maisons et des personnes.

L’étude indique qu’une cascade d’événements mortels, y compris une inondation, a été générée par « une énorme avalanche de roches et de glace depuis le pic Ronti de 6063 mètres de haut. » La roche et la glace qui se sont détachées du sommet sont ensuite tombées à environ 1 800 mètres avant d’entrer en collision avec un ruisseau, déclenchant une chaîne d’événements meurtrière.

L’analyse suggère que 27 millions de mètres cubes de roche et de glace sont tombés de la face nord escarpée. Une animation montre le déroulement des événements.

Après avoir heurté le ruisseau, la masse géante de roche et de glace s’est rapidement transformée en une coulée de débris très mobile qui a détruit deux centrales hydroélectriques et fait plus de 200 morts ou disparus. Les scientifiques ajoutent que le rapport roche/glace était « exactement la valeur critique requise » pour que la glace fonde presque complètement en eau.

Leurs preuves rejettent une hypothèse antérieure selon laquelle un phénomène bien connu de haute montagne, appelé inondation d’un lac glaciaire – lorsque l’eau d’un barrage déborde – était le coupable.

L’étude suggère que des événements similaires pourraient se produire dans la chaîne de montagnes et exhorte les autorités compétentes à augmenter leurs capacités de surveillance. Holger Frey du Département de géographie de l’UZH a déclaré que « Ce n’est qu’une question de temps avant que le prochain événement aussi massif ne se produise quelque part dans l’Himalaya. »

Les scientifiques ont ajouté qu’une surveillance accrue pourrait aider à réduire l’analyse post-catastrophe à des jours, voire des heures, au lieu de quatre mois.

