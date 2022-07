Une injection de thérapie génique peut réduire le risque de saignement chez les patients hémophiles : étude

Une équipe de chercheurs, dirigée par des personnes d’origine indienne, a mis au point une injection de thérapie génique unique qui pourrait réduire considérablement le risque de saignement auquel sont confrontées les personnes atteintes d’hémophilie B. L’hémophilie B est un trouble hémorragique génétique rare et héréditaire causé par une faible niveaux de la protéine facteur IX (FIX), nécessaire à la formation de caillots sanguins qui aident à prévenir ou à arrêter les saignements. Le gène responsable de la fabrication de la protéine FIX est situé sur le chromosome X, de sorte que la forme sévère de l’hémophilie B est beaucoup plus fréquente chez les hommes. Actuellement, les patients atteints d’hémophilie B doivent s’injecter régulièrement – généralement chaque semaine – du FIX recombinant, c’est-à-dire une thérapie de remplacement régulière pour prévenir les saignements excessifs. Malgré les progrès du traitement, les patients peuvent continuer à voir des lésions articulaires débilitantes.

Mais le nouveau type de candidat à la thérapie génique du virus adéno-associé (AAV) appelé FLT180a, développé par des chercheurs de l’University College de Londres, traite les cas graves et modérément graves de la maladie.

L’étude, publiée dans le New England Journal of Medicine, a montré qu’un traitement unique avec FLT180a entraînait une production soutenue de protéine FIX par le foie chez neuf des 10 patients à travers quatre niveaux de dose différents, éliminant ainsi le besoin d’une thérapie de remplacement régulière.

“Suppression de la nécessité pour les patients hémophiles de s’injecter régulièrement la protéine manquante est une étape importante dans l’amélioration de leur qualité de vie”, a déclaré l’auteur principal, le professeur Pratima Chowdary, du Royal Free Hospital de l’UCL Cancer Institute.

La thérapie génique AAV fonctionne en utilisant un emballage à partir des protéines trouvées dans l’enveloppe externe du virus, pour délivrer une copie fonctionnelle d’un gène directement aux tissus du patient pour compenser celui qui ne fonctionne pas correctement.

Les protéines nouvellement synthétisées sont libérées dans le sang et une perfusion unique peut avoir des effets durables.

Les patients devaient prendre des médicaments immunosuppresseurs pendant plusieurs semaines à plusieurs mois pour empêcher leur système immunitaire de rejeter la thérapie.

Bien que le traitement ait été généralement bien toléré, tous les patients ont présenté une certaine forme d’événements indésirables, avec un caillot sanguin anormal chez celui qui a reçu la dose de FLT180a la plus élevée et qui avait les niveaux les plus élevés de protéine FIX.

Chez neuf des 10 patients, le traitement a entraîné une augmentation soutenue de la production de protéines FIX, ce qui a entraîné une diminution des saignements excessifs. Ils n’ont également plus besoin d’injections hebdomadaires de protéine FIX.

Après 26 semaines, cinq patients avaient des niveaux normaux de protéine FIX, trois avaient des niveaux faibles mais élevés et un patient traité à la dose la plus élevée avait un niveau anormalement élevé.

