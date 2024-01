Une initiative risquée des Patriots aurait pu aider l’Ukraine à éliminer deux avions russes, selon des experts

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Le système de missiles Patriot. Commandement d’assistance à la sécurité de l’armée américaine

La destruction apparente de deux avions russes par l’Ukraine pourrait être due aux missiles Patriot, selon les experts.

Utiliser ses quelques Patriots de cette manière est une décision très risquée et impressionnante, ont-ils déclaré.

Mais un autre expert s’est montré plus sceptique, estimant qu’il s’agissait d’une démarche trop audacieuse pour que l’Ukraine puisse la tenter.

La destruction par l’Ukraine de deux précieux avions russes la semaine dernière pourrait être le résultat d’une décision risquée de l’Ukraine visant à déplacer l’un de ses rares systèmes de missiles Patriot à proximité des lignes de front, ont déclaré des experts à Business Insider.

Selon Rajan Manon, directeur du groupe de réflexion américain Defence Priorities, le fait que l’Ukraine ait abattu l’avion avec un missile sol-air Patriot est une théorie « dominante ».

Il a ajouté qu’il était peu probable que l’Ukraine confirme de tels détails, car elle ne veut pas que les gens sachent que les Patriots sont déplacés de cette manière “parce que ce sont des systèmes précieux et ils ne veulent pas que les Russes les détruisent”.

L’Ukraine n’a pas précisé ce qu’elle avait utilisé pour cibler l’avion : un avion d’alerte radar A-50 et un poste de commandement aéroporté Ilyushin Il-22.

Néanmoins, Mattias Eken, expert en défense à la RAND Corporation, a déclaré que si l’A-50 tombait près de la mer d’Azov, comme le prétend l’Ukraine, alors « il est probable que le système de missile Patriot ait été utilisé comme, au mieux », À ma connaissance, les forces armées ukrainiennes ne possèdent aucun autre système capable d’atteindre aussi loin derrière les lignes de front. »

Un Beriev A-50 russe. AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Piscine, Dossier

Utiliser un tel Patriot serait une démarche extrêmement risquée pour l’Ukraine.

Le Patriot est l’un des systèmes de défense aérienne les plus avancés d’Ukraine, et il ne disposerait que d’environ cinq d’entre eux.

Une grande partie de leur approvisionnement et de leur emplacement est gardée secrète.

L’Ukraine a principalement utilisé ses Patriots pour protéger les villes, même si Eken affirme qu’il est possible que l’Ukraine en ait gardé un près du front pour l’utiliser contre des cibles précieuses.

La portée des Patriots en Ukraine n’est pas non plus confirmée, bien que le système ait généralement une portée maximale d’environ 90 milles.

L’Ukraine a déclaré que l’A-50 avait été abattu près de Kyrylivka, sur la mer d’Azov, à plus de 80 km du territoire sous contrôle russe et à l’écart des lignes de front.

Se rapprocher suffisamment de Kyrylivka pour pouvoir abattre l’A-50 aurait signifié placer le Patriot suffisamment près des combats actifs pour que les armes russes puissent le toucher, ont déclaré les experts.

“Pour abattre ces deux avions, il aurait fallu amener le système Patriot juste à l’avant de la ligne de bataille, très près de celle-ci, ce qui l’aurait exposé aux tirs de l’artillerie russe”, a expliqué Manon. .

Eken est d’accord : « La batterie Patriot aurait dû être placée très près de la ligne de front dans le sud de l’Ukraine, où elle aurait été vulnérable aux frappes d’artillerie ou de drones russes. »

“Le placer si près des lignes de front est un risque certain compte tenu de la valeur de ce système pour l’Ukraine”, a-t-il ajouté.

Cependant, ce niveau de risque explique pourquoi un autre expert a déclaré qu’il était peu probable que l’Ukraine utilise un Patriot.

Gustav Gressel, expert en défense antimissile au Conseil européen des relations étrangères, a déclaré que les Patriotes sont une ressource « extrêmement rare » pour l’Ukraine, et que la Russie pouvant affirmer qu’elle en a détruit un pourrait nuire aux efforts de l’Ukraine pour obtenir davantage d’armes de ses alliés.

Il a déclaré que même s’il ne s’agissait que d’une théorie éclairée, il pensait qu’un système de missile soviétique vieux de plusieurs décennies, le S-200, était plus susceptible d’avoir été utilisé.

L’Ukraine a converti certains missiles sol-air S-200 en armes d’attaque au sol, que Gressel a déclaré que l’Ukraine aurait pu utiliser car ils ont une longue portée et ce ne serait pas un coup d’État majeur pour la Russie d’en détruire un.

Un militaire patrouille devant le système de défense aérienne Patriot à Varsovie, en Pologne, en février 2023. REUTERS/Kacper Pempel

Les deux avions qui auraient été détruits étaient considérés comme des éléments clés de la technologie militaire, et la Russie n’en possède pas beaucoup non plus.

La Russie était estimé avoir huit A-50 et 30 Il-22 avant l’attaque de dimanche. Les A-50 auraient coût plus de 300 millions de dollars chacun.

Le fait que la Russie en ait si peu signifie que les dernières pertes sont plus importantes, a déclaré Manon : « Proportionnellement, c’est une perte assez importante ».

Il a déclaré qu’il s’agissait d’une réalisation « extrêmement impressionnante » de l’Ukraine.

Gressel a suggéré que la perte d’un seul de ses A-50 limite la capacité de la Russie à en garder un constamment en patrouille.

Les avions dirigent les avions de combat et les missiles russes et avertissent les avions russes si des avions ukrainiens se trouvent à proximité, ce qui rend la tâche de l’Ukraine encore plus difficile, a déclaré Gressel.

La Russie a généralement gardé ses avions loin des combats en Ukraine, craignant les fusillades .

Mais les deux avions semblaient trop proches, peut-être parce qu’ils tentaient d’échapper au brouillage électronique ukrainien, ont déclaré Manon et Eken.

Les pertes signalées pourraient également amener la Russie à modifier sa tactique, ce qui rendrait son armée de l’air beaucoup plus prudente, a déclaré Manon.

Mais la capacité de l’Ukraine à en tirer profit dépend, au moins en partie, de sa capacité à disposer de suffisamment d’équipements de défense aérienne, d’autant plus que la Russie semble essayer d’amener l’Ukraine à épuiser ses approvisionnements – une situation qui permettrait aux avions russes d’attaquer sans problème. peur.

L’Ukraine continue d’exhorter ses alliés à envoyer davantage d’équipements pour éviter ce scénario.