Une initiative financée par Koch passe à un nouveau groupe de réflexion. Ce que cela dit de la réaction de DC à la guerre de la Russie en Ukraine

Les think tanks veulent être cités dans chaque histoire. Ils ne veulent jamais être l’histoire.

Mais étant donné que les dizaines de groupes de réflexion sur la politique étrangère de Washington influencent ce que font les décideurs politiques et la façon dont les médias réfléchissent aux problèmes mondiaux du moment, le drame des groupes de réflexion est important.

C’est pourquoi il convient de noter que les chercheurs de la New American Engagement Initiative (NAEI), un programme qui encourage la « pensée non conventionnelle », quittent l’Atlantic Council, l’une des plus grandes institutions de politique étrangère de Washington, pour le plus petit et indépendant Stimson Center.

Politico a annoncé mercredi la nouvelle, indiquant que le financement de NAEI par Charles Koch était l’un des deux moteurs de la rupture: “Le Conseil de l’Atlantique coupe les liens avec l’initiative de politique étrangère financée par Koch”.

L’autre partie, sur laquelle les représentants des deux groupes de réflexion ont insisté, est plus révélatrice d’une tendance émergente dans les cercles de politique étrangère de Washington.

Les représentants de Stimson et de l’Atlantic Council ont confirmé que les boursiers NAEI ont initié le départ et n’ont pas été licenciés. Selon trois autres sources familières avec la décision qui ne parleraient que sous couvert d’anonymat, le Conseil de l’Atlantique, plus soucieux de l’establishment, n’était pas un choix confortable pour les chercheurs testant les articles de foi de la politique étrangère de Washington.

Un changement de personnel dans les couloirs des groupes de réflexion de Washington peut sembler interne, mais la sortie révèle une ligne de fracture idéologique émergente qui concerne moins la source de financement que les contours du débat sur la primauté américaine, en particulier autour de la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Cela reflète en partie un débat plus large sur la retenue.

La manière dont l’Occident devrait répondre à la guerre devient la question idéologique autour de laquelle les spécialistes et les institutions de politique étrangère se définissent.

Comment une initiative visant à remettre en question les « hypothèses dominantes » est allée et venue en deux ans

La New American Engagement Initiative a débuté en 2020 au Conseil de l’Atlantique, avec un soutien de 4,5 millions de dollars de l’Institut Charles Koch. L’organisme de financement portait le nom du milliardaire de droite connu pour ses penchants politiques libertaires et a depuis été rebaptisé Stand Together, qui a également fait des dons à d’autres institutions de recherche, comme le Chicago Council on Global Affairs et la RAND Corporation.

L’objectif de la NAEI a été de remettre en question «les hypothèses dominantes régissant la politique étrangère américaine» et d’aider «les décideurs politiques à gérer les risques, à fixer des priorités et à allouer les ressources de manière judicieuse et efficace». Emma Ashford, Matthew Burrows et Chris Preble ont ancré l’initiative. “Après deux années productives au Conseil de l’Atlantique, Chris et Mathew ont approché Stimson”, a déclaré Miriam Smallman, directrice des communications au Conseil de l’Atlantique, dans un communiqué. “Nous sommes fiers du travail de NAEI et leur souhaitons beaucoup de succès dans leur nouvelle entreprise.”

“L’équipe NAEI a rendu cette décision possible”, a déclaré David Solimini, directeur des communications du Stimson Center. “L’équipe veut s’étendre dans un domaine – la voie 2 de la diplomatie et les dialogues de haut niveau – où Stimson a une longue expérience, et nous sommes heureux de les avoir.”

On ne sait pas pourquoi le backchanneling de la “diplomatie de la voie 2”, dans laquelle des personnes non gouvernementales servent d’intermédiaires et poursuivent des dialogues pour créer des ouvertures diplomatiques potentielles, serait mieux adapté à Stimson, une institution non partisane respectée qui est néanmoins plus petite.

Le Conseil de l’Atlantique a environ 38 millions de dollars de revenus annuels selon les registres les plus récents disponibles (contrairement aux 8 millions de dollars de Stimson). Les experts du Conseil de l’Atlantique témoignent régulièrement devant le Congrès, assistent à des appels politiques avec la Maison Blanche et sont cités partout, y compris dans des médias comme Vox. Bien que les groupes de réflexion adoptent rarement des opinions institutionnelles sur la politique au sens large, ils ont des tendances idéologiques, et il est clair que le Conseil de l’Atlantique est pro-OTAN par conception, avec de nombreux organismes gouvernementaux européens comme principaux donateurs.

Le problème de l’initiative ne semble pas seulement lié au financement. L’argent de Koch, bien sûr, entraîne une certaine stigmatisation parmi les progressistes, mais plusieurs experts d’autres groupes de réflexion qui reçoivent de l’argent de Stand Together m’ont dit que c’est un bailleur de fonds particulièrement passif qui n’est pas impliqué dans le quotidien opérations et n’a aucun intérêt à influencer une programmation particulière. (NAEI a également reçu des fonds d’un certain nombre d’autres sources.)

Tous les think tanks fonctionnent avec de l’argent de quelque part, et en plus de ses donateurs européens, le Conseil de l’Atlantique reçoit des dons de fabricants d’armes (Raytheon, General Atomics, Lockheed Martin), de sociétés de surveillance (Palantir), de compagnies pétrolières (ExxonMobil, Chevron, BP) et de nations non démocratiques (Émirats arabes unis, Bahreïn). Même Burisma, la société énergétique qui a invité Hunter Biden à son conseil d’administration, a fait don entre 100 000 et 250 000 dollars.

Il s’agit plutôt d’idées. Lorsqu’Ashford et Burrows ont soutenu dans un article de 2021 qu’il ne fallait pas centrer les droits de l’homme dans les discussions entre les États-Unis et la Russie, cela a provoqué un tollé au sein du Conseil de l’Atlantique. Vingt-deux des membres du personnel du groupe de réflexion ont publié une lettre ouverte cherchant à « nous dissocier du rapport ». Bien que des différends politiques surviennent parfois dans les groupes de réflexion, et cela peut être très sain, il est inhabituel que cela se répande dans le public d’une manière aussi acrimonieuse.

Alors que les recommandations politiques qui prônent la retenue entrent dans le courant dominant américain et dans les couloirs d’endroits comme l’Atlantic Council, il y a un nouveau recul : des accusations d’isolationnisme et une remise en question des motivations des bailleurs de fonds, plutôt qu’un véritable engagement avec les idées à portée de main.

Comment les think tanks sont aux prises avec la guerre de la Russie

Il n’aurait pas dû être surprenant qu’Ashford et ses collègues apportent des suggestions provocatrices pour la politique étrangère américaine. Chaque boursier de l’initiative avait au préalable développé un solide bilan d’édition avec une vision du monde anti-establishment. L’initiative était un espace pour poser des questions de premier ordre sur la politique étrangère américaine.

Lorsque j’ai interviewé Ashford à la veille de l’invasion de l’Ukraine par la Russie plus tôt cette année, elle était une pourvoyeuse de pensées peu orthodoxes. “Les gens à Washington pensent toujours que c’est la responsabilité de l’Amérique de prévenir les conflits partout”, m’a-t-elle dit. “La façon dont les gens de DC envisagent cela est toujours bloquée dans les années 2000 : l’Amérique en tant que force du bien dans le monde.” Pour Ashford, il est important de tenir compte des limites de la puissance américaine.

Preble, qui avant de rejoindre le Conseil de l’Atlantique était responsable de la politique étrangère à l’Institut libertaire CATO, aime également remettre en question le statu quo. Comme il me l’a dit en janvier, “le livre de jeu de Washington est que vous menacez de recourir à la force, et ce n’est qu’alors que vous êtes pris au sérieux” en tant que penseur de la politique étrangère.

(Ashford et Preble ont refusé d’être interviewés pour cette histoire. Un représentant de Stand Together a refusé de commenter le dossier.)

La guerre russe en Ukraine est devenue une nouvelle faille à Washington, et les think tanks se définissent autour de positions très particulières.

Une indication de l’ajustement ténu de l’initiative était un article qu’Ashford a écrit en mai s’opposant à l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN. On notera que le ministère suédois des Affaires étrangères a récemment fait don de plus de 250 000 dollars au Conseil de l’Atlantique, et le ministère de la Défense de Finlande plus de 100 000 dollars. En avril, un e-mail interne de Stand Together a été divulgué et Daniel Fried, membre du Conseil de l’Atlantique et ancien ambassadeur des États-Unis en Pologne, en a profité pour frapper le bailleur de fonds de NAEI.

Politico a également rapporté plus tôt ce mois-ci que l’éminent expert en contrôle des armements nucléaires et analyste progressiste en politique étrangère Joe Cirincione avait publiquement quitté le Quincy Institute for Responsible Statecraft, tout comme Paul Eaton, un général à la retraite siégeant à son conseil d’administration.

Ce groupe de réflexion, fondé en 2019 par le critique de longue date de l’establishment Andrew Bacevich et d’autres penseurs réputés de la politique étrangère, est né d’un mariage entre le financement du conservateur Koch et celui de la fondation libérale George Soros. L’objectif : une politique étrangère transpartisane qui pense en dehors de la rocade. Cirincione, qui à un moment donné a conseillé la campagne 2020 du sénateur Bernie Sanders, est un critique des maximes de la politique étrangère américaine. (Dans mon dernier emploi, j’ai édité son histoire sur la façon de réformer le complexe nucléaire-industriel et de geler la propagation des capacités d’armes nucléaires.)

Cirincione a déclaré à Mother Jones que les camarades de Quincy étaient devenus trop critiques à l’égard de l’Ukraine, de l’expansion de l’OTAN et de la politique américaine, sans se concentrer suffisamment sur l’invasion brutale de la Russie. Cela n’avait rien à voir avec le financement de Koch. Le journaliste Robert Wright a lu attentivement la couverture de Quincy sur la Russie et a souligné que son affirmation la plus agressive, selon laquelle les experts de Quincy excusaient et justifiaient la guerre de la Russie, était “sans fondement”.

Mais le départ de Cirincione de Quincy, et maintenant le décampement de la New American Engagement Initiative vers le Stimson Center, qui est connu pour son travail sur la politique de contrôle des armements, peut avoir un autre analogue pertinent.

En avril 2021, l’administration Biden considérait Matthew Rojansky, directeur de l’Institut Kennan du Woodrow Wilson Center, comme le plus haut responsable russe de la Maison Blanche. Mais une campagne très médiatisée s’en est pris à Rojansky pour avoir été “indulgent envers le Kremlin”. Ensuite, des dizaines de responsables de la politique étrangère se sont prononcés en sa faveur, mais Rojansky a finalement été empêché de jouer le rôle crucial de directeur du Conseil de sécurité nationale pour la Russie.

L’agitation du groupe de réflexion de cette semaine rappelle ce que ces experts écrivant en faveur de la candidature de Rojansky ont déclaré l’année dernière : « Nous, soussignés, souhaitons par cette lettre défendre l’idéal de la libre enquête et de la discussion. Nous encourageons également les autres à le défendre et à le faire respecter.

C’est quelque chose dont les cercles politiques de Washington ont cruellement besoin alors que la guerre en Ukraine entre dans la demi-année.