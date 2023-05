Une initiative de la Colombie-Britannique vise à étendre le dépistage génétique aux Juifs ashkénazes à risque de cancers héréditaires

Le dernier cadeau que le père de Catriona Remocker lui a offert a été découvert par un laboratoire dans une fiole de son sang.

Le Dr Geoffrey Remocker est décédé d’un cancer de la prostate de stade IV en 2016, deux semaines seulement après que des tests ont confirmé qu’il était porteur de mutations génétiques qui augmentent la probabilité de développer des cancers de l’ovaire, du sein, de la prostate et du pancréas.

Ces mutations héréditaires BRCA1 et BRCA2 sont dix fois plus fréquentes chez les hommes et les femmes d’origine juive ashkénaze, comme Remocker et son père, que chez les non-juifs.

Selon le Center for Disease Control des États-Unis, environ une personne sur 40 ayant un héritage ashkénaze est porteuse des mutations, ce qui augmente la probabilité que les femmes développent un cancer de l’ovaire, par exemple, de 1 %