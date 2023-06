Une infrastructure efficace permet une intelligence universelle des données

Modernisation des infrastructures

Alors que la croissance des données s’accélère et que les stratégies de données s’affinent, les entreprises sont sous pression pour moderniser leur infrastructure de données de manière rentable, sécurisée, évolutive, socialement responsable et conforme aux réglementations.

Les organisations disposant d’infrastructures héritées possèdent souvent du matériel de plusieurs fournisseurs, en particulier si des données IoT et OT sont impliquées. Leur défi consiste donc à créer un système homogène et unifié qui tire parti de l’automatisation pour optimiser les processus de routine et appliquer l’IA et l’apprentissage automatique à ces données pour obtenir des informations supplémentaires.

« C’est l’un de mes domaines d’intervention chez Hitachi Vantara », déclare Patel. « Comment combiner la puissance des données provenant de l’OT et de l’IoT ? Comment fournir des insights à des personnes dans un environnement hétérogène si elles n’ont pas le temps de passer d’une machine à l’autre ? C’est ce que signifie créer un plan de données transparent.

La responsabilité sociale consiste à examiner attentivement l’empreinte carbone de l’organisation et à trouver des solutions d’infrastructure de données qui soutiennent les objectifs de réduction des émissions. Hitachi Vantara estime que les émissions attribuables à l’infrastructure de stockage de données peuvent être réduites jusqu’à 96 % grâce à une combinaison de sources d’énergie changeantes, de mise à niveau de l’infrastructure et du matériel, de l’adoption de logiciels pour gérer le stockage et de l’automatisation des flux de travail, tout en améliorant les performances de stockage et en réduisant les coûts.

L’approche cloud hybride

Alors que de nombreuses organisations adoptent une approche « cloud-first », une stratégie plus nuancée gagne du terrain parmi les PDG avant-gardistes. Il s’agit plutôt d’une stratégie « cloud là où ça a du sens » ou « cloud smart ».

Dans ce scénario, les organisations adoptent une approche stratégique de l’endroit où elles placent les applications, les données et les charges de travail, en fonction de considérations de sécurité, financières et opérationnelles. Il existe quatre éléments de base de cette approche hybride : une gestion transparente des charges de travail, où qu’elles se trouvent ; un plan de données qui offre une capacité, un coût, des performances et une protection des données adaptés ; une infrastructure simplifiée et hautement résiliente ; et AIOps, qui fournit un plan de contrôle automatisé intelligent avec une observabilité à travers les opérations informatiques.

« Je pense que l’hybride va rester pour les entreprises pendant longtemps », déclare Patel. « Il est important de pouvoir faire ce que vous voulez avec les données, quel que soit leur emplacement. Cela peut être sur site, dans le cloud ou dans un environnement multi-cloud. »

Dissiper la confusion liée au cloud

Le cloud public est souvent considéré comme un emplacement : un lieu de prédilection pour les organisations afin de débloquer la vitesse, l’agilité, l’évolutivité et l’innovation. Cet endroit est ensuite mis en contraste avec les environnements d’infrastructure sur site hérités qui ne fournissent pas les mêmes fonctionnalités conviviales en tant que service associées au cloud. Certains responsables informatiques supposent que le cloud public est le seul endroit où ils peuvent tirer parti des services gérés et de l’automatisation pour réduire la charge d’exploitation de leur propre infrastructure.