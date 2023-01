Une influenceuse taille plus recrée le “Besharam Rang” de Deepika Padukone, Internet loue sa confiance

Rang Besharam du prochain film de Shah Rukh Khan Pathan a suscité plusieurs controverses depuis sa sortie. Malgré tout cela, les gens aiment recréer les mouvements de danse de Deepika Padukone à partir de la piste énergique. Tanvi Geetha Ravishankar, une influenceuse qui a recréé la chanson à succès, a stupéfié les téléspectateurs avec sa vidéo de danse sans vergogne sur la chanson dans une vidéo récente.

Dans le clip viral, on peut voir Tanvi exhibant son bikini violet avec un look de sarong bleu qui ressemble à peu près à la tenue de Deepika de la chanson. Elle continue à clouer parfaitement les étapes de la chanson, la rendant simple.

La vidéo a été partagée avec une légende qui disait : « Soyez Besharam. Si faire ce que vous aimez, porter ce que vous aimez et vivre la vie que vous voulez vous rend « Besharam » aux yeux de quelqu’un, c’est très bien. Nous entrons en 2023 et le monde n’obtiendra rien de moins que notre SOI NON APOLOGE.”

La vidéo qui a été partagée il y a quatre jours est maintenant devenue virale avec plus de 8 lakh 95 000 vues, plus de 58 000 likes et un flot de commentaires positifs sur son appréciation pour sa confiance en soi et aussi pour la promotion de la positivité corporelle.

Un utilisateur a commenté: “C’est ce que nous appelons – Représentation. Ce que Bollywood n’a pas pu montrer dans l’éternité, je le vois dans cette bobine. ” Un autre utilisateur a écrit: ” Tellement rafraîchissant de voir l’amour de soi et l’acceptation à votre niveau… .. Je ne pense pas que les gens, en général, soient à moitié aussi à l’aise dans leur propre peau…… c’est beau. Un autre commentaire lu. “Sérieusement, vous avez inspiré de nombreuses filles à vous aimer et vous avez l’air tellement fabuleuse là-dedans et votre confiance est au niveau supérieur, j’adore la façon dont vous dansez.”

Shilpa Rao a chanté Rang Besharam, composé par Vishal & Shekhar. Sur YouTube, il cumule plus de 163 millions de vues.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici