Une influenceuse Instagram offre une voiture à son père pour son anniversaire, Happy Moment devient viral

Tout comme les parents, la plupart d’entre nous ont une liste de choses que nous voulons accomplir pour eux au moins une fois dans la vie. Certains d’entre nous voudront peut-être les emmener en voyage à l’étranger, tandis que d’autres voudront leur acheter une maison. Une fille a été vue en train de surprendre son père avec une toute nouvelle voiture pour son anniversaire dans une récente vidéo virale, et sa réaction a laissé Internet en admiration.

Rida Tharana, une productrice de contenu, a publié la vidéo sincère sur sa poignée Instagram. Dans la vidéo, qui commence par des aperçus de sa vie à Coorg, Karanataka, Rida révèle que son père a toujours rêvé d’avoir sa propre voiture et que la famille conduit maintenant une Tata Nano rouge. Par conséquent, Rida a choisi d’offrir une voiture à son père le 4 janvier, qui est aussi son anniversaire.

Le texte de la vidéo indique qu’elle a mené des recherches et visionné une centaine de vidéos YouTube sur la voiture qu’elle a finalement achetée pour son père. Lors de la réception de la clé de la voiture, le père et la fille se font un câlin. Elle a également exprimé sa gratitude à son père pour avoir cru en elle.

https://www.instagram.com/reel/Cm-uqPorCUq/?utm_source=ig_web_copy_link

La légende élaborée de la vidéo disait : « Joyeux anniversaire Abbu… Je t’aime jusqu’à la lune et retour. Je sais que ça a été un voyage pour nous deux pour nous comprendre mais tu es le premier homme dont je suis tombé amoureux et ça restera toujours le même. Merci de croire en vos filles et de briser les normes sociales… comme on dit : c’est une vendeuse, la fille l’a fait. Ps : maman n’a pas voulu se joindre à nous mais a envoyé papy.. elle a fait de superbes biryani pour fêter ça. Huda Thamanna n’a pas pu venir parce qu’elle n’a pas réussi à s’en sortir, mais elle rentre à la maison demain. Je tiens à vous remercier tous.. cela n’aurait pas été possible sans vous les gars. Je vous aime tous tellement.

La vidéo a recueilli plus de 5 lakh 36 000 vues et 83 000 likes depuis son partage. Un utilisateur a commenté: «Je pleure. c’est tellement beau. Un autre utilisateur a écrit: “Fier fier fierddd de toi.”

Auparavant, en décembre 2022, une vidéo d’un fils présentant à son père le vélo de ses rêves avait été largement partagée sur Instagram. Le cadeau d’anniversaire inattendu l’a laissé en larmes.

https://www.instagram.com/reel/ClrNLc3PxzE/?utm_source=ig_web_copy_link

La vidéo partagée le 2 décembre a amassé plus de 2 millions de vues.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici