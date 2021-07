Une influenceuse indienne ajoute une paire de tire-lait à sa robe cannoise pour honorer la maternité

L’influenceuse indienne Diipa Khosla a fait toute une déclaration sur le pouvoir et les problèmes des femmes au Festival de Cannes 2021 avec ses pièces, mais un exemple particulier d’elle a fait parler de l’extravganza de la mode parisienne. Alors que Khosla était magnifique dans une robe noire et jaune à épaules dénudées, un ajout unique à sa robe était une paire de tire-lait. Khosla, qui est devenue mère, s’est récemment rendue sur Instagram pour partager la raison de son choix unique. Khosla a donné naissance à une fille, Dua, en avril.

Diipa a déclaré qu’elle « avait choisi de faire la lumière sur ce sujet en raison des innombrables messages ou commentaires de personnes qui ont interrogé et jugé mes décisions en tant que mère – un problème que je suis certain que la plupart des femmes endurent sur les réseaux sociaux ».

Dans sa publication Instagram désormais virale, elle déclare : « Être mère ne signifie PAS que vous êtes désormais la cible de tout le monde et de l’examen minutieux de qui que ce soit. Combien de fois, en tant que mères, entendons-nous « tu fais ça mal ! » ou « comment pouvez-vous faire cela à votre enfant ?! » ? Qu’il s’agisse d’opinions partagées par la famille, des amis ou des étrangers ; le jugement est toujours sans excuse et pesant sur les mères nouvelles ou expérimentées. »

Khosla explique qu’il n’y a pas de livre de règles gravé dans la pierre pour la maternité et comment tout est question d’expérience et d’apprentissage en cours de route lorsqu’il s’agit d’être mère. «Être une nouvelle maman contient suffisamment de jugement sur soi car il y a une inquiétude constante si vos actions sont bonnes», dit-elle.

S’exprimant sur le sujet controversé des suppléments de lait maternel à la place du lait maternel, Khosla a déclaré : « Que je choisisse d’allaiter ma fille ou non, cela ne devrait pas être le sujet de la conversation de qui que ce soit. ne fonctionne tout simplement pas pour toutes les mères, quelque chose pour lequel aucune mère ne devrait être jugée en ligne ou hors ligne. En réponse à la question fréquemment posée. «

Elle a en outre écrit: «J’ai décidé de compléter à ce stade (une combinaison d’allaitement et d’utilisation d’une formule). De plus, alors que je suis partie pour un voyage d’affaires de deux jours, j’ai préparé mon absence en tirant plusieurs fois le sein avant mon départ.

Pour terminer son article, Khosla a également expliqué que les réprimandes constantes des personnalités en ligne devaient également être arrêtées. «Ceci est juste un rappel que les personnalités en ligne sont également humaines, où la vie et les sentiments se cachent derrière un écran. Je vous demande de bien vouloir vous abstenir de porter un jugement sur toute mère qui entreprend ce beau voyage de la maternité. Autant l’inquiétude est appréciée, autant il s’agit d’un voyage personnel entre la mère et l’enfant et doit être traité comme tel. »

Née dans une famille traditionnelle du Pendjab, Diipa réside maintenant à Amsterdam avec son mari et sa fille. Elle a constamment été une force avec laquelle il faut compter grâce à son statut d’influenceuse des médias sociaux pour provoquer le changement en travaillant avec l’ONU et les ONG. Elle travaille principalement sur les causes de l’autonomisation des femmes et de la lutte contre le racisme. Elle et son mari, le diplomate néerlandais Oleg Büller, ont créé ensemble la Fondation Post for Change en 2019.

