Une influenceuse enceinte et à naître tuée par une balle perdue quelques heures après la dernière publication sur Instagram montrant sa bosse

Une femme ENCEINTE est décédée après avoir été touchée par une balle perdue lors d’une fusillade policière quelques heures après avoir montré son ventre dans une publication Instagram.

Kathlen Romeu, 24 ans, a été transportée d’urgence à l’hôpital après avoir été abattue dans la rue près de son ancienne maison dans le quartier de Lins de Vasconcelos, au nord de Rio de Janeiro, mais a été déclarée morte à son arrivée.

Flash info

L’architecte d’intérieur Kathlen Romeu (24 ans), qui a été tuée par une balle perdue tirée par la police[/caption]

Flash info

Kathlen sur une photo tenant son ventre de femme enceinte. Dans un article d’Instragram avant sa mort, Kathlen a partagé ses émotions à l’idée de devenir mère[/caption]

Flash info

L’influenceuse a déclaré qu’elle était ravie de devenir mère pour la première fois[/caption]

La future maman avait même choisi un nom pour son bébé – Maya s’il s’agissait d’une fille et Zyon pour un garçon – qu’elle a partagé dans un post avant de se faire tirer dessus.

Dans un autre, juste avant l’incident de mardi, Kathlen a dit à ses 20 000 abonnés qu’elle ressentait les signes révélateurs de la grossesse, tels qu’une «faim de lion» et des nausées matinales.

La police a confirmé que l’influenceur brésilien avait été tué dans un échange de coups de feu qui a éclaté entre la police et des criminels et a déclaré qu’une enquête était en cours pour savoir qui avait tiré le coup fatal.

Les autorités ont été contraintes de fermer une autoroute près de Lins de Vasconcelos lorsque des habitants en colère ont organisé une manifestation de rue impromptue.

Thelma Assis, gagnante de la version brésilienne de l’émission de téléréalité Big Brother, a accusé la police de « génocide », écrivant sur les réseaux sociaux : « Vingt-quatre ans et pleine de vie.

« Tant de familles brisées, tant de vies écourtées.

« Ce génocide doit prendre fin. Il n’y a pas de mots qui puissent consoler la famille de Kathlen Romeu et tant d’autres familles.

Le partenaire et futur père de Kathlen, Marcelo Ramos, a déclaré dans un hommage: « Mon amour ne sera jamais oublié, vous et Maya/Zayon vivrez toujours en moi.

« Le sol a été enlevé sous mes pieds. Parfois, c’est difficile de comprendre la volonté de Dieu, mais je sais que tu es meilleur que nous.

« Ici, vous ne me manquerez que de vous et des souvenirs de vous, la personne la plus radieuse et la plus vivante que j’ai rencontrée dans ma vie. »

La femme décédée était enceinte d’un peu plus de trois mois lorsqu’elle est décédée.

Kathlen a annoncé sa grossesse dans une publication Instagram à la fin de la semaine dernière dans laquelle elle était photographiée tenant son ventre d’une main et embrassant son partenaire de l’autre.

« Je me découvre en tant que mère et j’ai peur de penser à ce que ça va être… Je ris, pleure et j’ai peur. Un mélange de sentiments », a-t-elle écrit.

« Peut-être le plus fou du monde, mais je vais rire devant tout ça… merci Seigneur d’avoir béni mon ventre et de m’avoir permis de générer l’AMOUR DE MA VIE !!! »

Flash info

Kathlen a partagé son expérience de grossesse avec ses 20 000 abonnés[/caption]

Flash info

Kathlen avec son partenaire et futur père Marcelo Ramos[/caption]

Flash info

La Brésilienne est décédée dans les bras de sa grand-mère lors d’une visite dans un vieux quartier où elle vivait[/caption]

La grand-mère de Kathlen était avec la jeune femme lorsqu’elle a été abattue.

Elle a survécu indemne mais dans une triste tournure, a déclaré aux médias brésiliens que Kathlen avait quitté Lins de Vasconcelos il y a un mois pour éviter la violence là-bas.

Révélant que Kathlen a été touchée par la balle quelques instants après avoir salué une tante, elle s’est déchaînée : « Tout s’est passé très soudainement.

« Ma petite-fille est tombée alors que de nombreux tirs commençaient. J’ai essayé de la protéger parce que je savais qu’elle était enceinte.

« J’ai vu un trou dans son bras et j’ai crié à l’aide. J’ai perdu ma petite-fille et mon arrière-petit-fils dans une fusillade barbare.

En décembre, deux cousins ​​âgés de quatre et sept ans ont été tués par des balles perdues alors qu’ils jouaient devant leur domicile dans la région de Baixada Fluminense à Rio de Janeiro.





Des rapports locaux à l’époque – niés par des officiers locaux – indiquaient que la police avait tiré les balles qui les ont tués.

Charity Fogo Cruzado – Crossfire en anglais – a déclaré que 22 enfants sont morts des suites de blessures causées par des balles perdues en 2020.

Trois enfants ont perdu la vie après avoir été touchés par des balles perdues à Rio de Janeiro le mois dernier.