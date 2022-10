Une influenceuse des médias sociaux organise une fête du 30e anniversaire sur le thème des funérailles, “enterre ses 20 ans”

Certaines personnes ont de nombreux caprices et souhaits étranges et font souvent des choses qui ne font pas partie des coutumes ou des normes. Prenez l’influenceuse des médias sociaux Jessica Luxe, par exemple. Alors que la plupart d’entre nous célébraient nos anniversaires avec des acclamations et des couleurs, Jessica, une résidente de Vancouver, au Canada, a choisi un thème plutôt sombre pour son anniversaire. L’influenceuse des médias sociaux est maintenant devenue populaire pour avoir organisé sa 30e fête d’anniversaire, qui était sur le thème des funérailles.

Le noir est normalement utilisé pour honorer les morts, mais Luxe a décidé de l’utiliser comme thème de l’événement non conventionnel, ce qui, selon elle, a été fait intentionnellement car l’idée était “d’enterrer ses 20 ans”. Le code vestimentaire pour l’événement était “La veuve pleurant son riche ex-mari”.

L’influenceuse a garni son gâteau de chauves-souris volantes pour s’adapter au thème de la fête. Le message sur le gâteau disait : « RIP Jessica, la vingtaine ». Elle a également offert à ses invités un punch rouge sang. Jessica a même fait exécuter les derniers rites pour elle-même à 29 ans, signe que ses 20 ans étaient certainement morts et enterrés profondément. Toute sa maison était décorée de ballons noirs foncés qui correspondaient au projet de loi, compte tenu du thème sombre de la fête.

MEILLEURE VIDÉO SHOWHA

Jessica partage des aperçus de sa soirée sombre et sombre pour que ses fans puissent en être témoins sur sa poignée de médias sociaux. Regarde.

L’influenceuse a opté pour l’or, mais ses invités ont reçu une directive légèrement différente. Ils ont adhéré au thème et portaient des vêtements noirs moulants. Sur une photo qu’elle avait partagée sur ses histoires Instagram, elle et ses amis faisaient semblant de pleurer et de pleurer en respectant le thème funéraire de la fête. Ils ont également regardé un film d’horreur ensemble pendant la fête.

La fête est depuis devenue virale sur Instagram et TikTok et certains de ses abonnés ont décidé de célébrer leurs anniversaires dans un style similaire.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici