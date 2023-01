Une influenceuse de TikTok mange du saumon cru alors qu’elle sait que cela la rendra malade

Les gens peuvent tout faire pour devenir viraux sur les réseaux sociaux. Récemment, une femme est devenue virale sur les réseaux sociaux après avoir mangé des filets de saumon cru tout droit sortis d’un paquet d’un supermarché. Aggie Waller, une résidente de Harrogate, dans le North Yorkshire, est obsédée par la consommation de poisson cru et a admis que le saumon frais était sa collation préférée.

L’influenceur est devenu viral sur TikTok après avoir ouvert un paquet de filets de saumon écossais et l’avoir mangé dans les transports en commun. Le Daily Star a rapporté que la femme avait dit: «Quelqu’un d’autre ou suis-je un tort? Manque juste la sauce soja. Claquement.”

La vidéo a plus de 20 lakh de vues sur TikTok, et les gens étaient dégoûtés de regarder son poisson de qualité non sashimi. Aggie a déclaré qu’elle “avait certainement des vers”, mais qu’elle s’en fichait et qu’elle avait l’intention de continuer à manger du poisson cru.

Elle dit qu’elle aime la texture du saumon cru dans sa bouche et qu’elle l’a mangé malgré la connaissance des risques pour la santé. Le saumon ne doit pas être consommé cru car il est connu pour être une source de parasites, en particulier le ténia, et il peut se développer à partir de bactéries et atteindre jusqu’à 39 pieds de long.

La jeune fille de 18 ans a révélé que ses habitudes alimentaires remontaient à son enfance lorsque son père lui donnait du poisson cru à manger. Elle a dit que ses habitudes alimentaires de saumon cru étaient régulières depuis son enfance. Aggie a commencé à manger du saumon cru en 2019 et n’a jamais regardé en arrière. Alors que ses amis et sa famille trouvent cela drôle, les internautes ont trouvé cela horrible et ont exprimé leur dégoût dans les commentaires.

Un utilisateur a écrit: «Le saumon que vous obtenez pour les sushis est spécifiquement traité contre les parasites, il est donc sans danger. Vous ne devriez pas simplement manger n’importe quelle coupe de saumon au hasard; ils seront remplis de parasites qui peuvent avoir un effet drastique sur votre santé et peuvent vivre en vous pendant des années.”

Un autre utilisateur a commenté – “Obtenez des comprimés de vers dès que possible.”

