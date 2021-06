Une inflation plus forte que prévu, mais temporaire, n’affectera pas la politique de la Fed

Alex Tovstanovsky, propriétaire du concessionnaire de voitures d’occasion Prestige Motor Works, vérifie l’inventaire avec son directeur général Ryan Caton à Naperville, Illinois, le 28 mai 2020. Nick Carey | Reuters

Les prix à la consommation ont bondi plus que prévu en mai, mais la poussée de l’inflation semble être temporaire et ne devrait pas pousser la Réserve fédérale à resserrer sa politique pour l’instant. L’indice des prix à la consommation a augmenté de 5 % en mai en glissement annuel, le plus haut depuis l’été 2008, lorsque les prix du pétrole montaient en flèche. À l’exclusion des aliments et de l’énergie, l’IPC de base a augmenté de 3,8 % d’une année à l’autre, le rythme le plus élevé depuis 1992. Un tiers de l’augmentation a été attribué à une forte augmentation de 7,3 % des prix des voitures et camions d’occasion. Les responsables de la Fed ont décrit la période actuelle de forte inflation comme transitoire, ce qui signifie qu’elle devrait être brève ou de courte durée. Ils s’attendaient à plusieurs mois de hausses de prix élevées en raison de la demande refoulée et des retards de la chaîne d’approvisionnement. La comparaison avec les faibles niveaux de l’année dernière – à une époque où l’économie était pour la plupart fermée – est également un facteur. « La reprise de l’inflation est plus forte que prévu, mais il semble toujours qu’elle se situe dans des catégories transitoires », a déclaré John Briggs de NatWest Markets. « [Fed officials] peut probablement s’en tirer en parlant de transitoire. » La Réserve fédérale se réunit les 15 et 16 juin. Il y a eu des spéculations sur le marché selon lesquelles si l’inflation semblait très élevée, la banque centrale pourrait avancer le délai dans lequel elle discuterait de s’éloigner de ses politiques de facilité. Les économistes s’attendent à ce que la première étape vers l’assouplissement soit lorsque la Fed discutera publiquement de sa décision de réduire les 120 milliards de dollars de titres du Trésor et de titres hypothécaires qu’elle achète chaque mois. Le programme d’achat d’obligations, ou programme dit d’« assouplissement quantitatif », a été conçu pour créer des liquidités et maintenir les taux d’intérêt bas. Après avoir entamé la discussion sur son programme obligataire, la banque centrale devrait alors attendre plusieurs mois avant d’entamer une réduction progressive des achats jusqu’à ce qu’elle atteigne zéro. La Fed envisagerait alors de relever son taux cible des fonds fédéraux de zéro, mais cela n’est pas prévu avant 2023. De nombreux économistes s’attendaient à ce que la Fed parle d’abord d’une réduction des achats d’obligations à son Symposium économique de Jackson Hole fin août, avant de réellement réduire la taille des achats fin 2021 ou l’année prochaine.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur

Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics, a déclaré qu’il existe des preuves que les pressions sur les prix pourraient être éphémères, comme le prévoit la Fed. « Une grande partie de la flambée des prix concerne des choses qui se normalisent tout simplement. … Hôtels et voitures de location et véhicules d’occasion, événements sportifs, restaurants. Tout le monde revient à la normale, donc les prix reviennent à ce qu’ils étaient avant -pandémie », a déclaré Zandi. Cependant, il a ajouté qu’il est trop tôt pour dire que l’inflation ne sera pas plus persistante que ne le prévoit la Fed. « Il est prématuré de conclure que tout cela est transitoire et que l’inflation sous-jacente finira par atterrir lorsque nous aurons franchi la normalisation des prix », a déclaré Zandi. Il s’attend à ce que lorsque la flambée sera terminée, l’inflation sera à un niveau plus élevé qu’elle ne l’était avant la pandémie. La Fed a déclaré qu’elle tolérerait une inflation supérieure à son objectif de 2% et qu’elle envisagerait une fourchette moyenne pour ces augmentations de prix. Cela signifie qu’il s’est engagé à ne pas augmenter les taux d’intérêt dès qu’il voit les risques d’inflation augmenter, comme il l’a fait par le passé. Les marchés financiers ont pris la flambée de l’IPC dans la foulée, et les actions ont bondi après le rapport de 8h30 HE. Le Dow Jones a gagné plus de 200 points mais a renoncé à ses meilleurs gains. Le Trésor à 10 ans était légèrement plus élevé à 1,49%, après avoir initialement augmenté jusqu’à 1,53%. Les rendements évoluent à l’opposé du prix. Les craintes que le chiffre de l’inflation ne pousse la Fed à modifier sa politique plus tôt auraient entraîné des rendements beaucoup plus élevés.

Les composantes des prix plus élevés

Les économistes ont déclaré que certaines des augmentations de prix étaient surprenantes, mais les gains de prix des plus gros contributeurs à l’IPC sont restés relativement faibles. « La composante des voitures d’occasion est tout simplement stupéfiante », a déclaré Diane Swonk, économiste en chef de Grant Thornton. « Ce qui est assez surprenant, c’est à quel point la composante des abris est restée faible. Elle remonte là où elle a ralenti. Il y a maintenant la question de la reprise. Nous devons surveiller cela, mais je me serais attendu à plus d’une augmentation des chambres d’hôtel dans les abris . » Le logement représente plus de 30 % de l’IPC. L’indice du logement a augmenté de 0,3 % en mai et de 2,2 % au cours des 12 derniers mois. La portion du loyer a augmenté de 0,2 %, et l’indice du loyer équivalent des propriétaires – ou le montant hypothétique qu’un propriétaire exigerait d’une personne pour louer son logement – ​​a augmenté de 0,3 %. L’hébergement hors domicile n’a augmenté que de 0,4%, après un bond de 7,6% en avril. Une autre composante importante, les soins médicaux, a chuté de 0,1 % après avoir augmenté au cours des quatre mois précédents. Les prix des soins médicaux n’ont augmenté que de 0,9% au cours des 12 derniers mois, la plus faible augmentation depuis la période se terminant en mars 1941. « Les soins médicaux et le logement sont deux composantes très importantes de l’inflation. Ils sont tous deux très collants et une raison de penser que l’inflation s’installera à un niveau plus élevé mais pas à un niveau inconfortable », a déclaré Zandi. « La raison d’être si optimiste concerne les soins médicaux et le logement. » Il a déclaré que l’expansion de la loi sur les soins abordables avait contribué à réduire les coûts médicaux.

La reprise de l’inflation est plus forte qu’attendu, mais elle apparaît toujours dans des catégories transitoires. John Briggs Marchés NatWest