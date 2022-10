Une inflation élevée pousse de nombreux Américains à peaufiner leurs projets de voyage de vacances

Selon une nouvelle enquête Bankrate, les voyageurs modifient leurs plans d’escapade de vacances pour éviter de casser leur budget dans un contexte d’inflation élevée.

Quarante-trois pour cent des adultes américains prévoient de faire des voyages d’agrément d’une nuit entre Thanksgiving et le Nouvel An ; d’entre eux, 79 % s’adaptent à la hausse des prix des voyages de diverses manières, selon l’enquête.

Par exemple, 26 % raccourcissent leurs trajets, 25 % choisissent des hébergements ou des destinations moins chers, 24 % font moins de trajets, 23 % parcourent des distances plus courtes et 23 % prennent la voiture plutôt que l’avion, selon l’enquête.

La dynamique a un impact disproportionné sur les voyageurs dont le revenu du ménage est faible : 86 % de ceux dont le revenu annuel est inférieur à 50 000 $ ajustent leurs plans de voyage contre 70 % de ceux qui gagnent plus de 100 000 $, selon Bankrate.

“Les frais de voyage ont augmenté, il est donc important de planifier à l’avance et de tenir compte de ces dépenses dans votre budget global de vacances”, a déclaré Ted Rossman, analyste principal du secteur chez Bankrate.

“Je suggère de faire des réservations d’avion et d’hôtel plus tôt que les années précédentes, car la demande dépassera probablement l’offre”, a-t-il ajouté. “Cet été, les voyages en avion ont été particulièrement désordonnés, car les consommateurs ont déclenché une demande refoulée et l’industrie n’a pas pu suivre le rythme.”