Une infirmière ukrainienne « enlevée et pendue dans la rue par des flics pro-russes après avoir affronté les troupes de Poutine » à Kherson occupée

Une infirmière UKRAINIENNE aurait été enlevée et pendue dans la rue par des flics pro-russes après avoir affronté les troupes de Mad Vlad dans la région occupée de Kherson.

Tetyana Mudrenko et son mari Anatoliy, 60 ans, ont été enlevés dans leur jardin de devant et leur maison a été saccagée par des collaborateurs russes.

Tetyana Mudrenko a été traînée hors de chez elle et pendue dans les rues lors d’une exécution publique, selon les allégations Crédit : Twitter

Un utilisateur de Twitter a posté cette photo du drapeau russe manquant dans le bâtiment administratif de Kherson Crédit : Twitter

Sa sœur jumelle Natalia Chorna, 56 ans, a déclaré que Tetyana – également connue sous le nom de Tanya – réprimandait régulièrement les collaborateurs russes et criait “Skadovsk est l’Ukraine!” dans les rues de la ville occupée, selon le FT.

Natalia a averti sa sœur de se taire et a dit à l’infirmière des enfants handicapés d’arrêter d’affronter les troupes russes.

Au printemps, Tanya a affronté un groupe de soldats russes portant des cagoules.

“Elle a regardé l’orc droit dans les yeux et a demandé : ‘Pourquoi es-tu ici ? Tu vas me tirer dessus ?'”, a déclaré Natalia, se référant aux troupes russes par un terme péjoratif.

En octobre, des semaines après la courageuse diatribe publique de Tanya, Natalia a reçu un appel inquiétant d’un témoin oculaire qui a déclaré que sa sœur était décédée après avoir été traînée dans la rue et exécutée publiquement.

Natalia a déclaré: “Elle m’a dit que ‘Tanya’ avait été pendue. Ils lui ont versé quelque chose dans la bouche puis l’ont pendue devant le palais de justice.”

Les détails entourant l’enlèvement et la mort présumés de Tanya n’ont pas pu être vérifiés de manière indépendante, mais les messages entre Natalia et la mort de Tanya certifiés ont été analysés et vérifiés par le FT.

Anatoliy a ensuite été libéré de prison pour enterrer sa femme et a montré des signes de coups et avait un bras cassé.

Depuis lors, il a de nouveau disparu et n’a plus été revu ni entendu depuis.

La morgue locale a dit à Natalia que sa sœur était morte d'”asphyxie mécanique” et lui a envoyé un certificat de décès à Tanya.

L’Initiative médiatique pour les droits de l’homme (MIHR), une organisation ukrainienne à but non lucratif, a confirmé la cause du décès de Mudrenko dans un message du 19 octobre.

Natalia a déménagé dans sa ville natale de Dnipro, sous contrôle ukrainien, peu de temps avant que Skadovsk ne soit prise par la Russie en avril, mais sa sœur est restée.

“Dans Skadovsk occupé, vous ne pouvez pas avoir votre propre opinion”, a déclaré Natalia.

La semaine dernière, les troupes russes semblent avoir fui Kherson par milliers.

Un drapeau russe a été retiré d’un bâtiment administratif tandis que des troupes ont été envoyées en fuite sur le fleuve Dnipro – dans un coup dur pour l’invasion déjà chaotique de Poutine.

Le drapeau russe a été enlevé dans la ville occupée ce matin, signalant une retraite des forces de Poutine.

L’image a été partagée par une chaîne pro-Kremlin Telegram avec la légende : “J’ai conduit jusqu’au bâtiment de l’ancien gouvernement de la région de Kherson ; je confirme qu’il n’y a pas [Russian] drapeau dessus. »

Cependant, le journaliste qui a partagé l’image a affirmé que les drapeaux sur d’autres bâtiments à proximité étaient toujours là.

Il est venu après un avertissement glaçant d’un haut responsable européen selon lequel l’armée russe devrait “battre en retraite ou mourir”.

Les autorités russes de Kherson exhortent ses citoyens à fuir depuis la mi-octobre, mais un responsable nommé par la Russie a maintenant déclaré que les gens devraient “évacuer le plus rapidement possible” – alors que les troupes commencent à fuir sur le fleuve Dnipro.

Kherson est la seule capitale régionale que Moscou a pu s’emparer huit mois après le début de l’invasion.

Malgré l’affirmation de Poutine selon laquelle il faudrait moins de quatre semaines à son armée pour capturer Kyiv et revendiquer la victoire.

Des informations faisant état de troupes ukrainiennes chargeant des roquettes sur des lanceurs autour de Kherson ont également été signalées, signalant une autre bataille potentielle dans les prochains jours.

Selon des informations locales, les forces russes semblent s’affaiblir, même si le Kremlin aurait envoyé davantage de renforts dans la région.

En juillet, une enquête du Sun a trouvé des preuves accablantes que la Russie avait utilisé des bombes à fragmentation interdites dans des maisons du Donbass.

Dans une clinique de Kurakhove bombardée, les médecins ont soigné plus de 200 victimes civiles et effectué au moins 30 amputations depuis que l’Ukraine a été la première fois sous le feu en février.

Nous avons rencontré six victimes après que deux frappes présumées à la bombe à fragmentation les 4 et 8 juin ont fait au moins quatre morts et des dizaines de blessés.

Ils ont décrit des signes d’explosions multiples lorsque des missiles Urugan présumés ont éclaté.

Dans la ville libérée de Bucha, plus de 400 personnes ont été torturées et tuées dans la ville pendant l’occupation russe en mars.