Une infirmière tueuse en série condamnée pour le meurtre de bébés

L’infirmière néonatale a été condamnée à une peine à perpétuité rare pour avoir tué sept bébés et tenté d’en tuer six autres

L’ancienne infirmière britannique Lucy Letby, 33 ans, a été condamnée lundi à la prison à vie. L’accusée a refusé de participer à une audience du tribunal, choisissant de rester dans sa cellule plutôt que d’affronter les parents de ses victimes nouveau-nées.

La peine a été annoncée par le juge James Goss, qui a déclaré que le tueur en série était particulièrement insensible, cruel et rusé, agissant avec « la malveillance à la frontière du sadisme. »

« Au cours de ce procès, vous avez froidement nié toute responsabilité pour vos méfaits. Vous n’avez aucun remords. Il n’y a pas de facteurs atténuants », déclara le juge en s’adressant à l’inculpé absent.

La nature des meurtres a fourni le « circonstances exceptionnelles » nécessaire d’infliger à Letby la peine la plus sévère possible : la réclusion à perpétuité. Letby est maintenant la quatrième femme en Grande-Bretagne à recevoir cette peine, ce qui garantit qu’elle ne sortira jamais de prison.

La semaine dernière, l’ancienne infirmière a été reconnue coupable du meurtre de sept nouveau-nés et de la tentative de meurtre de six autres. Toutes les infractions ont été commises par le tueur en série pendant son séjour à l’unité néonatale de l’hôpital Countess of Chester près de Liverpool entre 2015 et 2016. Les autorités britanniques enquêtent toujours sur son séjour à l’unité, cherchant à établir si elle était responsable de nuire tous les autres bébés.

En savoir plus Une infirmière tueuse de bébé condamnée au Royaume-Uni

À l’époque, les médecins étaient alarmés par une série de décès et de blessures inexplicables chez les nouveau-nés et les prématurés. Les responsables de l’hôpital ont d’abord rejeté la situation jusqu’à ce qu’elle déclenche une enquête policière, qui a conduit à l’arrestation de Letby en 2018.

Une perquisition à son domicile a permis de retrouver des notes manuscrites dans lesquelles elle a avoué avoir tué les bébés, admettant qu’elle était une « une personne horrible et méchante. » Au cours des audiences du tribunal, cependant, Letby a catégoriquement nié tout acte répréhensible et a maintenu son innocence, sans établir aucun motif derrière ses crimes.

Letby a utilisé diverses méthodes pour tuer les bébés, notamment en leur injectant de l’air, en les empoisonnant avec de l’insuline et en les gavant avec du lait. L’un des bébés, une fille née 15 semaines plus tôt, a survécu à trois tentatives de meurtre et s’est retrouvé handicapé permanent avec une paralysie cérébrale tétraplégique.

Parfois, l’infirmière homicide a exprimé des remords après avoir tué les bébés, fait des souvenirs pour leurs parents, ainsi que baigné et habillé leurs corps pour l’enterrement. « Je ne pense pas que nous surmonterons jamais le fait que notre fille a été torturée jusqu’à ce qu’elle n’ait plus de combat en elle et que tout ce qu’elle a traversé au cours de sa courte vie a été délibérément fait par quelqu’un qui était censé la protéger et l’aider à venir. maison où elle appartenait », la mère d’une fille identifiée uniquement comme enfant I lors des audiences, a déclaré dans une déclaration lue lors de la condamnation de Letby.