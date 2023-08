Une infirmière tueuse de bébés condamnée au Royaume-Uni — RT World News

Lucy Letby passera probablement le reste de sa vie en prison pour le meurtre de sept nourrissons

Une infirmière britannique a été reconnue coupable du meurtre de sept nouveau-nés et de la tentative de meurtre de six autres pendant son séjour dans une unité néonatale près de Liverpool. La police enquête actuellement pour savoir si Lucy Letby a fait du mal à d’autres bébés pendant son séjour à l’hôpital.

Le verdict, rendu vendredi après un procès de dix mois, fait de Letby le tueur d’enfants le plus prolifique de l’histoire britannique moderne, a rapporté Reuters.

Letby, 33 ans, a travaillé comme infirmière néonatale à l’hôpital Countess of Chester entre 2015 et 2016, lorsque les médecins ont signalé une série de décès et de blessures inexpliqués chez les nouveau-nés et les prématurés. La direction de l’hôpital a rejeté ces informations, mais une enquête policière a été ouverte et Letby a été arrêté en 2018.

Une perquisition au domicile de Letby a révélé des notes manuscrites dans lesquelles elle a avoué avoir assassiné les bébés. « Je suis une personne horriblement mauvaise » elle a écrit en une note, « JE SUIS MAL, J’AI FAIT CELA. » Les parents se sont manifestés et ont raconté aux enquêteurs comment ils avaient surpris Letby en train d’attaquer des nourrissons à l’hôpital, Letby répondant « croyez-moi, je suis infirmière » dans un cas.















Parmi les victimes de Letby se trouvaient deux frères identiques d’un groupe de triplés et un bébé prématuré pesant moins de 1 kg. Certaines de ses victimes ont été empoisonnées à l’insuline, une autre a été gavée de force et d’autres ont reçu des injections d’air. Au cours d’une attaque en 2016, Letby a tenté de tuer un petit garçon, est partie en vacances à Ibiza avec une autre infirmière le lendemain et a tué les deux frères triplés le premier jour de son retour au travail après le voyage.

Certains de ceux qui ont survécu sont devenus handicapés à vie. Une fille qui a survécu à trois tentatives de meurtre après sa naissance 15 semaines plus tôt est maintenant atteinte de paralysie cérébrale tétraplégique et nécessite des soins 24 heures sur 24.

Les procureurs ont décrit Letby comme « persistant, calculé et de sang-froid. Elle « a fait tout son possible pour dissimuler ses crimes, en variant les façons dont elle a fait du mal à plusieurs reprises aux bébés dont elle avait la charge », La procureure principale de la Couronne, Pascale Jones, a plaidé devant le tribunal, ajoutant qu’elle « a cherché à tromper ses collègues et à faire passer le mal qu’elle a causé pour rien de plus qu’une aggravation de la vulnérabilité existante de chaque bébé. »

Les jurés ont appris comment Letby s’occuperait des mêmes bébés qu’elle avait blessés et enverrait des cartes de condoléances aux parents en deuil de ceux qu’elle avait tués.

Letby a été accusé de six autres tentatives de meurtre, sur lesquelles le jury n’a pas pu s’entendre sur un verdict. Elle n’était pas présente à Manchester Crown Court lorsque le verdict de vendredi a été rendu et aurait refusé de se présenter à la salle d’audience lundi alors qu’elle devrait être condamnée à perpétuité.