La police a arrêté un suspect dans le meurtre de l’infirmière de Nashville Caitlyn Kaufman. Le jeune homme de 21 ans a des antécédents de violence criminelle remontant à ses premières années (et certains médias traditionnels semblent réticents à publier).

Kaufman, une infirmière des soins intensifs de 26 ans, a été abattue le 3 décembre alors qu’elle se rendait à l’hôpital St. Thomas West pour travailler le soir. Vendredi, la police de Nashville a rapporté avoir placé en garde à vue un suspect du meurtre, Devaunte L. Hill, 21 ans. Il avait « S’est impliqué » lors d’un entretien après avoir été arrêtés, ont-ils dit, sans fournir de détails.

La police métropolitaine de Nashville a arrêté un suspect de 21 ans en relation avec le meurtre d’une infirmière aux soins intensifs qui a été retrouvée abattue dans sa voiture sur une autoroute du Tennessee la semaine dernière. https://t.co/7W1dNV1hMG – NBC News (@NBCNews) 11 décembre 2020

La police pense avoir de solides arguments contre Hill après avoir trouvé une arme de poing qui correspondait parfaitement à trois douilles d’obus récupérées sur les lieux du meurtre sur l’autoroute I-440. Un test en laboratoire de l’arme a été précipité pour confirmer qu’il s’agissait de l’arme du crime. Le téléphone du suspect le place également à proximité des lieux la nuit où Kaufman a été tué.

Un homme arrêté pour avoir tué une infirmière du Tennessee alors qu’il se rendait au travail https://t.co/QqOJeBKb6B pic.twitter.com/oqg4VGUqql – New York Post (@nypost) 12 décembre 2020

L’arrestation, qui a été effectuée par une équipe du SWAT vendredi matin, faisait suite à un conseil d’un citoyen inquiet, qui a désigné Hill comme l’auteur et a expliqué où le pistolet de neuf millimètres pouvait être trouvé. La percée a eu lieu jeudi après-midi, quelques heures après qu’un groupe de propriétaires d’entreprises anonymes à Nashville a offert une récompense de 50000 $ pour des informations sur le meurtre.

Un homme de 21 ans est en garde à vue en lien avec la fusillade mortelle de l’infirmière de Nashville Caitlyn Kaufman, selon la police de Nashville https://t.co/WIPMkOWoi9 – CNN (@CNN) 11 décembre 2020

La police a déclaré que leur enquête se poursuivait et pourrait conduire à de nouvelles arrestations. Ils ne spéculeraient pas sur le mobile du crime, mais ont déclaré qu’ils avaient confirmé que Kaufman et Hill ne se connaissaient pas. Au cours de la semaine, les médias ont émis l’hypothèse que le meurtre était le résultat d’un cas de rage au volant.

RUPTURE: Devaunte L. Hill, 21 ans, est en détention pour le meurtre de l’infirmière de Nashville Caitlyn Kaufman. Les membres du MNPD SWAT l’ont arrêté à 6 h 15 dans son appartement à East Nashville. Il est accusé d’homicide criminel. pic.twitter.com/lJ6LMHy8v7 – Metro Nashville PD (@MNPDNashville) 11 décembre 2020

Selon WKRN, une filiale locale d’ABC, Hill a un vaste casier judiciaire. En 2016, alors qu’il avait 16 ans, il a plaidé coupable à trois chefs de tentative d’homicide criminel. L’incident de la fusillade se serait produit après que sa mère et sa grand-mère aient tenté de le réveiller pour l’école. Hill aurait frappé sa grand-mère, sa sœur de 12 ans et son neveu de six ans.

Deux mois après que le Département des services à l’enfance du Tennessee (DCS) l’a renvoyé à sa famille en 2017, il a été arrêté pour vol qualifié près de chez lui et remis en détention jusqu’à son 19e anniversaire. L’année suivante, il a été arrêté pour possession de drogue tandis que, cette année, il était accusé de voies de fait avec blessures corporelles.

