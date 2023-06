Une infirmière terrifiée surprend des «sorcières nues en train de manger une carcasse» dans une vidéosurveillance obsédante après avoir installé une caméra dans le jardin arrière

Une infirmière a été terrifiée après avoir affirmé avoir attrapé des « sorcières nues en train de manger une carcasse » dans des images de vidéosurveillance obsédantes.

Corinea Stanhope a trouvé un cerf mort au fond de son jardin à Powell River, au Canada, et a décidé d’installer une caméra de piste pour voir si elle attirerait des animaux la nuit.

L'image horrifiante saluant les deux amoureux de la nature lorsqu'ils ont vérifié la caméra du sentier

Corinea Stanhope, 36 ans, a été horrifiée après avoir visionné les images obsédantes de sa caméra de piste

Mais ce que Corinea a trouvé était bien plus troublant que tout ce qu’elle pensait capturer.

La femme de 36 ans affirme qu’elle n’en croyait pas ses yeux quand elle et son grand-père Bob, 76 ans, ont revu les images effrayantes le lendemain.

Le couple choqué dit avoir vu deux femmes à moitié nues apparaître « dîner » sur le cadavre du cerf.

Les images montrent la paire avec de longs cheveux noirs emmêlés portant juste un morceau de tissu couvrant leurs fesses et se tenant au-dessus du cerf mort.

Avec leurs cheveux couvrant leurs visages, les personnages semblent s’accroupir et atteindre la carcasse avec de longs doigts avant de ramasser un sabot et de prendre une bouchée.

Corinea dit qu’elle a été terrifiée car sa maison se trouve à seulement deux minutes à pied de l’endroit où les personnages se cachaient et elle garde ses trois chevaux sur le même terrain.

L’infirmière horrifiée a déclaré au Mirror: « Il y avait un cerf mort, alors mon grand-père et moi avons installé une caméra de piste pour voir si nous pouvions voir des animaux et nous avons eu un lynx roux [on camera]ce qui était plutôt cool.

« Je suis venu le lendemain et grand-père a dit qu’il avait des gens nus devant la caméra et j’ai dit » non, tu ne l’as pas fait. Bullsh * t « alors il m’a montré.

« Je ne sais pas ce qui se passait avec ça. Cela nous a vraiment fait peur, ce n’est pas quelque chose que vous voyez tous les jours.

« Ils sont arrivés dix minutes après le coucher du soleil. Ils avaient l’air ébouriffés. On dirait qu’ils portent des perruques. On dirait qu’elle a des cheveux blonds en dessous.

« Vous ne pouvez pas vraiment le dire sur les photos, mais le sabot a été amené jusqu’à sa bouche.

« Je ne sais pas si elle l’embrassait, la sentait ou la mangeait, mais toucher une carcasse en décomposition comme celle-là me rend malade. La quantité de bactéries qui devait s’y trouver.

« Cela m’a vraiment effrayé parce que c’est à seulement deux minutes à pied de notre maison et j’avais peur qu’ils s’amusent avec mes chevaux la nuit. »

La maman de trois enfants a partagé les images sur les réseaux sociaux et les habitants étaient convaincus qu’elle avait attrapé des sorcières, des esprits maléfiques, des démons ou un culte local effectuant un rituel devant la caméra.

Corinea a déclaré: « Il y a des rumeurs dans la ville à propos d’un culte qui collecte des os d’animaux. Je ne sais pas si c’est réel ou non.

« Certaines personnes l’ont mentionné depuis que j’ai posté les photos. Un ami a dit qu’ils avaient croisé deux personnes dans les bois portant des écureuils morts.

« Les chevaux sont toujours vraiment effrayés et énervés dans cette zone. Je pensais qu’ils imaginaient des trucs au début, donc je n’y ai pas pensé. Peut-être que je les crois maintenant. »

Corinea dit qu’elle a envisagé d’appeler les flics mais Bob a souligné qu’ils ne faisaient rien d’illégal et elle espère que des passants ont repéré la caméra et ont décidé de faire une farce.

L’amoureux de la nature a déclaré: « J’espère qu’ils sont allés se promener dans la journée, qu’ils ont vu la caméra de piste installée et qu’ils voulaient s’amuser un peu avec nous ou qu’ils prenaient de la bonne drogue.

« Je voulais aller à la police mais mon grand-père a dit non, ils ne faisaient techniquement rien d’illégal. Il était assez mortifié. »

Bien que Corinea ait tenté d’expliquer les images bizarres comme une farce possible, les utilisateurs des médias sociaux l’ont avertie d’être prudente.

L’un d’eux a écrit: « C’est en fait terrifiant. »

Alors qu’un autre a dit: « C’est un skin walker, ils ont l’air » humains « donc vous vous approchez d’eux et une fois que vous le faites, vous êtes parti.

« Personne ne mangerait au hasard une chose morte à moins qu’il ne s’agisse d’un animal sauvage.

« C’est essentiellement un démon ambulant de l’enfer. Si vous entendez des cris, restez à l’intérieur et prenez une arme à feu, laissez-la tranquille. »

Un troisième a ajouté: « Je dirais wendigo. Restez en sécurité s’il vous plaît et ne sortez pas seul. »

La « sorcière » mâche ce qui semble être une partie du cerf

Les 'sorcières' debout au-dessus de la carcasse