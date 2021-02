Une infirmière suédoise a remporté un concours pour regarder le programme entier du Festival du film de Göteborg en isolement dans un phare pendant une semaine.

L’infirmière d’urgence Lisa Enroth a battu 12 000 candidats provenant d’environ 45 pays. Le cinéphile passe maintenant une semaine dans un phare de Hamneskar – une petite île de la mer du Nord sur la côte ouest de la Suède – pour regarder la sélection complète de plus de 60 films.

«Grâce à mon travail dans le domaine de la santé, je semble avoir passé des siècles à écouter, tester et consoler. Je me sens vidé d’énergie», Enroth dit dans un communiqué.

« Le vent, la mer, la possibilité de faire partie d’une réalité totalement différente pendant une semaine – tout cela est vraiment attrayant », a-t-elle ajouté.

Le processus de sélection comprenait une lettre ainsi que des entretiens et des tests pour s’assurer que la personne sélectionnée pouvait résister à l’isolement.

« Choisir une seule personne sur 12 000 n’a pas été une tâche facile, mais Lisa nous a fait forte impression dans sa lettre », a déclaré Mirja Wester, PDG du Festival du film de Göteborg.

«Les entretiens et les tests qu’elle a entrepris par la suite ont renforcé notre impression d’elle comme la bonne candidate. Et en ces temps troublés, il semble particulièrement juste de pouvoir donner cette expérience unique à l’un des nombreux héros du système de santé qui travaillent tous ainsi. dur contre COVID-19 », a-t-elle poursuivi.

Enroth a été emmené sur l’île samedi et y restera jusqu’à la fin du Festival le 6 février. Des gens du monde entier peuvent suivre l’expérience de Lisa à travers un journal vidéo quotidien.

En raison des restrictions du COVID-19 sur les rassemblements publics, la majeure partie du festival a été mise en ligne avec une plate-forme de streaming en temps réel permettant aux Suédois de regarder les films depuis leur domicile.

Au cinéma Draken, siège traditionnel du festival du film, un seul billet, attribué par un système de loterie, est disponible pour chaque projection, mais les cinéastes, acteurs ou producteurs peuvent également sembler parler de leur travail.

Le gala d’ouverture a vu la première suédoise de Tove, le film biographique 2020 de l’auteur et illustrateur finlandais Tove Jansson, créateur de la série Moomins. En descendant un tapis rouge vide, le réalisateur et l’actrice principale du film ont habillé le rôle et les organisateurs ont cherché à reproduire l’excitation d’une première au spectateur seul dans la salle. Mais un buzz a également été trouvé en ligne, des gens publiant des photos déguisés pour la première et buvant du champagne.

« Nous voulons encourager cela et en faire autant que possible une expérience sociale », a déclaré le directeur artistique du festival, Jonas Holmberg.