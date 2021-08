Une infirmière s’est sentie «mal au ventre» après avoir été escroquée de 2 450 £ lorsqu’un escroc a prétendu être son FILS dans la RAF

Une infirmière du NHS a été escroquée de milliers de livres après qu’un escroc se soit fait passer pour son fils dans une série de messages WhatsApp.

Toni Parker pensait que son fils, qui travaille dans la RAF, lui demandait de l’argent, a donc remis 2 450 £.

Toni a été dupée en pensant que les messages venaient de son fils Crédit : Mercure

L’escroc s’est fait passer pour le fils de Toni pour qu’elle lui envoie l’argent Crédit : Mercure

La femme de 53 ans, de Wolverhampton, West Mids, avait économisé de l’argent pour remplacer sa chaudière lorsqu’elle a reçu un message de l’escroc qui disait « salut maman ».

Elle pensait que le texto du 9 juillet provenait de son fils et a été convaincue après que l’escroc a affirmé que son fils avait un nouveau numéro parce qu’il avait laissé tomber son téléphone dans les toilettes.

Toni a déclaré: «Au début, c’était un bavardage général, mais les messages ont ensuite dit qu’ils avaient besoin d’emprunter de l’argent et n’avaient pas accès à leur compte.

« J’ai demandé à quoi il servait et j’ai même demandé pourquoi je ne pouvais pas le lui envoyer directement et il a dit qu’il n’avait pas de services bancaires par Internet à cause de son téléphone cassé. Ils étaient très convaincants.

« J’aime mes enfants et s’ils m’envoient des SMS dans le besoin, je les aiderai, qui n’aiderait pas leurs propres enfants ?

«Ces escrocs le savent et je pense qu’ils ciblent délibérément les mères parce que c’est notre instinct naturel d’aider.

« Les messages étaient très crédibles et ces escrocs utilisent une connexion émotionnelle pour vous prendre au dépourvu. »

Toni a envoyé l’argent sur le compte et s’est seulement inquiétée du fait que les messages pouvaient être une arnaque lorsque son fils cadet l’a mentionné.

‘SOYEZ PLUS PRUDENT’

Les messages WhatsApp avaient été supprimés par l’expéditeur, alors Toni a appelé Halifax mais s’est sentie «déçue» par leur réponse à ses préoccupations.

Elle a ajouté : « Le compte bancaire sur lequel j’ai payé a été vidé en quelques minutes, ils ne peuvent donc pas annuler le paiement – ​​ou le retracer.

« Ces escrocs sont très intelligents, mais je suis en colère contre le fait que les banques permettent aux gens de s’en sortir, en ouvrant et en fermant des comptes si facilement qu’ils ne peuvent pas être retrouvés.

«Quand j’ai parlé à ma banque, ils m’ont dit que j’aurais dû être plus prudent et que j’aurais dû savoir que c’était une arnaque, alors ils ont refusé mon remboursement.

« Je me sens stupide, mais à cause de son travail, mon fils est difficile à contacter, donc les messages ne semblaient pas si étranges.

« La banque m’a demandé pourquoi je n’avais pas appelé mon fils pour vérifier, mais vous ne pouvez pas simplement appeler les gens de la RAF quand vous en avez envie.

« Dans mon travail, je ne refuse pas d’aider les gens qui se sont blessés, je ne les traiterais pas de stupides ou ne leur dirais pas qu’ils auraient dû être plus prudents.

« J’étais en morceaux, j’avais mal au ventre mais nos vacances étaient payées et nous aurions également perdu cet argent, alors nous avons décidé de continuer. »

Je pense qu’ils ciblent délibérément les mères parce que c’est notre instinct naturel d’aider Toni Parker

Toni a posté en ligne pour avertir les autres et a été choqué lorsqu’un couple à quelques rues de chez eux l’a contactée pour lui dire qu’ils avaient été victimes de la même arnaque.

Toni a déclaré: «Ce n’est peut-être pas beaucoup d’argent pour certaines personnes, mais c’est pour nous. J’ai travaillé si dur, surtout pendant la pandémie et nous économisions pour une nouvelle chaudière et quelqu’un a volé nos économies en moins de 10 minutes et s’en est tiré si facilement.

« Cela a été une période tellement pénible pour nous tous et je veux partager notre horrible expérience pour empêcher que cela n’arrive à d’autres personnes.

« C’est une arnaque internationale et les banques en sont conscientes et je pense qu’elles doivent faire plus pour protéger leurs clients.

« Si quelqu’un que vous connaissez vous envoie un message et vous dit qu’il s’agit de son nouveau numéro, demandez-lui de vous dire quelque chose qu’il saurait. Assurez-vous de savoir à qui vous parlez, car cela pourrait vous coûter des milliers de dollars.

Un porte-parole d’Halifax a déclaré: «Aider à garder l’argent de nos clients en sécurité est notre priorité et nous avons beaucoup de sympathie pour Mme Parker en tant que victime d’une arnaque.

«Nous enquêtons de manière approfondie sur chaque cas individuel et, malheureusement, elle n’a pris aucune mesure pour vérifier que le message qu’elle a reçu d’un numéro qu’elle n’a pas reconnu était authentique.

«Elle a ensuite autorisé les paiements malgré la réception d’un avertissement de« confirmation du bénéficiaire » indiquant que les détails du compte fournis ne correspondaient pas.

« Il est essentiel que les gens se souviennent que les fraudeurs peuvent facilement se faire passer pour quelqu’un d’autre pour amener les gens à envoyer de l’argent à partir de leurs comptes bancaires.

« Traitez les appels et les messages à froid avec prudence et faites attention lorsque vous effectuez des paiements, en particulier lorsque les chèques de confirmation du bénéficiaire indiquent que les détails ne correspondent pas. »

Toni est une infirmière du NHS et a travaillé tout au long de la pandémie Crédit : Mercure