Une infirmière retrouvée morte par un collègue horrifié au travail dans un nouvel hôpital de 100 millions de livres sterling à Birmingham

Une infirmière a été retrouvée morte par un collègue horrifié dans un nouvel hôpital de 100 millions de livres sterling.

Le corps de l’infirmier a été tragiquement découvert au centre de traitement Heartlands de 97 millions de livres récemment achevé à Birmingham.

Une infirmière de l’hôpital de Birmingham en congé a été tragiquement retrouvée morte au travail la semaine dernière

L’infirmier n’était pas en service lorsqu’il a été tragiquement retrouvé mort mercredi la semaine dernière.

On se souvient de lui comme d’un « collègue respecté et apprécié » et d’une « personne incroyable ».

Il semble qu’il n’y ait aucune circonstance suspecte entourant la mort subite de l’homme.

L’affaire est maintenant entre les mains du coroner de Birmingham et de Solihull.

Un porte-parole de l’University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust, qui gère Heartlands, a déclaré à BirminghamLive: « Nos pensées et nos plus sincères condoléances vont à la famille et aux amis d’un collègue très respecté et apprécié qui est malheureusement décédé à l’hôpital Heartlands.

« Nous apportons un soutien à leur famille et à leurs collègues de plusieurs manières, et nous les soutiendrons étroitement dans les jours et les semaines à venir, pour célébrer la vie d’une personne et d’un professionnel extraordinaires. »

Un collègue du défunt a ajouté : « C’est vraiment bouleversant et une situation très chargée.

« Les pensées de chacun vont à sa famille en cette période extrêmement difficile. »