Une infirmière reconnue coupable du meurtre de 7 nouveau-nés dans un hôpital du nord-ouest de l’Angleterre

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants.

Une infirmière britannique qui s’est décrite comme une « personne horriblement maléfique » a été reconnue coupable vendredi du meurtre de sept nouveau-nés et d’avoir tenté d’en tuer six autres dans l’unité néonatale d’un hôpital du nord-ouest de l’Angleterre où elle travaillait.

Lucy Letby, 33 ans, a été reconnue coupable d’avoir tué cinq bébés garçons et deux bébés filles à l’hôpital de la comtesse de Chester et d’avoir attaqué d’autres nouveau-nés, souvent alors qu’ils travaillaient de nuit, en 2015 et 2016.

Le verdict, à la suite d’un procès déchirant de 10 mois devant le tribunal de la Couronne de Manchester, fait de Letby le tueur d’enfants en série le plus prolifique de l’histoire moderne de Grande-Bretagne, ont déclaré les médias locaux.

Elle a été déclarée non coupable de deux tentatives de meurtre tandis que le jury, qui a passé 110 heures à délibérer, n’a pas été en mesure de s’entendre sur six autres attaques présumées.

Des familles « navrées, dévastées, en colère »

« Nous avons le cœur brisé, dévastés, en colère et nous nous sentons engourdis, nous ne saurons peut-être jamais vraiment pourquoi cela s’est produit », ont déclaré les familles des victimes de Letby dans un communiqué.

Les procureurs ont déclaré au jury que Letby avait empoisonné certains de ses enfants victimes en leur injectant de l’insuline, tandis que d’autres avaient reçu une injection d’air ou de lait nourri de force, impliquant parfois plusieurs attaques avant leur mort.

« Je les ai tués exprès parce que je ne suis pas assez bon pour m’occuper d’eux », indique une note manuscrite trouvée par des policiers qui ont fouillé son domicile après son arrestation. « Je suis une personne horriblement mauvaise », a-t-elle écrit. « JE SUIS MAL, J’AI FAIT CELA. »

Certains de ceux qu’elle a attaqués étaient des jumeaux – dans un cas, elle a assassiné les deux frères et sœurs, dans deux cas, elle en a tué un mais a échoué dans ses tentatives d’assassiner l’autre.

La plus jeune victime n’avait qu’un jour.

Une vue extérieure du Manchester Crown Court au Royaume-Uni, où un jury a déclaré Letby coupable du meurtre de sept nouveau-nés. (Peter Powell/AFP/Getty Images)

Longue peine attendue

Letby sera condamné lundi et risque une longue peine de prison, peut-être une rare peine à perpétuité.

Ses actions ont été révélées lorsque des médecins seniors se sont inquiétés du nombre de décès inexpliqués et d’effondrements à l’unité néonatale, où les bébés prématurés ou malades sont traités, sur 18 mois à partir de janvier 2015.

Les médecins étant incapables de trouver une raison médicale, la police a été appelée. Après une longue enquête, Letby, qui avait été impliqué dans les soins des bébés, a été identifié comme la « présence malveillante constante lorsque les choses ont empiré ». a déclaré le procureur Nick Johnson.

Des photos de Letby sur les réseaux sociaux dépeignaient une femme heureuse et souriante avec une vie sociale bien remplie, et sur une photo, on la voyait bercer un bébé. Mais, pendant des mois de preuves souvent affligeantes, son procès a appris qu’elle était une tueuse déterminée.

Le jury a appris comment Letby avait tenté à quatre reprises d’assassiner une petite fille avant de finalement réussir. Lorsqu’une autre des mères de la victime est arrivée sur ses bébés jumeaux attaquants, elle a dit: « Croyez-moi, je suis infirmière. »

Une vue extérieure de l’hôpital de la comtesse de Chester – l’hôpital où Letby avait travaillé – est vue plus tôt ce mois-ci. (Christopher Furlong/Getty Images)

Notes, recherches sur les réseaux sociaux

Chez elle après son arrestation, les détectives ont trouvé des papiers et des notes médicales faisant référence aux enfants impliqués dans l’affaire. Elle avait également effectué des recherches sur les réseaux sociaux pour retrouver les parents et les familles des bébés assassinés.

Letby a pleuré lorsqu’elle a témoigné pendant 14 jours, affirmant qu’elle n’avait jamais essayé de blesser les bébés et qu’elle n’avait jamais voulu s’occuper d’eux, accusant les niveaux de personnel dangereux du service et ses conditions sales.

Elle a également affirmé que quatre médecins avaient conspiré pour lui reprocher les échecs de l’unité et avaient écrit le message « Je suis le mal » parce qu’elle s’était sentie dépassée.

Mais l’accusation a déclaré qu’elle était une menteuse froide, cruelle et calculatrice qui avait changé à plusieurs reprises son récit des événements et que ses notes devaient être traitées comme des aveux.

Aucun motif connu

Les détectives ont déclaré qu’ils n’avaient rien trouvé d’inhabituel dans la vie de Letby et qu’ils n’avaient pu déterminer aucun motif.

« Je ne pense pas que nous le saurons jamais à moins qu’elle ne choisisse de nous le dire », a déclaré le surintendant-détective. Paul Hughes qui a mené l’enquête.

Un médecin principal de l’unité néonatale, Stephen Brearey, a déclaré à la BBC que les patrons de l’hôpital n’avaient pas enquêté sur les allégations contre Letby et n’avaient pas donné suite à ses préoccupations et à celles de ses collègues.

« Notre personnel est dévasté par ce qui s’est passé, et nous nous engageons à faire en sorte que les leçons continuent d’être apprises », a déclaré Nigel Scawn, directeur médical du Countess of Chester Hospital NHS Foundation Trust.

Le gouvernement a déclaré qu’il avait ordonné une enquête indépendante qui inclurait la manière dont les préoccupations soulevées par les cliniciens étaient traitées, tandis que le père de jumeaux qui a survécu à ses tentatives de les tuer a exigé des réponses de l’hôpital.

« Ils auraient pu l’arrêter », a déclaré le père, qui ne peut pas être nommé pour des raisons légales.

La police mène des enquêtes plus approfondies sur tout le temps où Letby a travaillé comme infirmière à l’hôpital et dans un autre à Liverpool où elle s’était formée, pour déterminer s’il y avait d’autres victimes.