Une infirmière praticienne formée aux États-Unis de T.-N.-L. veut que la province réduise les formalités administratives liées à l’octroi de licences

Julie Kane est une infirmière praticienne originaire d’Elliston à Terre-Neuve-et-Labrador. Elle veut travailler chez elle dans la péninsule de Bonavista. (Soumis par Julie Kane)

En 2018, l’infirmière praticienne Julie Kane a acheté la maison de son arrière-grand-mère à Elliston, sur la péninsule de Bonavista à Terre-Neuve, avec le rêve de quitter l’Alaska avec son mari, qui est également infirmier, et de travailler dans la région.

Mais Kane dit que le processus d’obtention d’un permis pour travailler en tant qu’infirmière praticienne a rendu difficile la transformation de son rêve en réalité.

“C’est juste, ce que je considérerais, barrière après barrière”, a déclaré Kane du bureau de Trua Health and Wellness, une clinique de santé qu’elle possède à Anchorage.

Il y a une pénurie de travailleurs de la santé dans la province, ce qui a forcé la fermeture de certaines salles d’urgence rurales cet été et créé de longs temps d’attente pour les patients aux urgences.

L’association médicale de la province estime qu’environ 125 000 personnes dans la province n’ont pas accès à un médecin de famille.

Pendant ce temps, Kane – qui est née à Terre-Neuve et a étudié pour devenir infirmière autorisée dans la province – aimerait voir le processus d’obtention d’un permis d’infirmière praticienne modernisé et rationalisé afin de réduire les formalités administratives.

Kane offre des soins primaires et d’autres services en tant qu’infirmière praticienne à la clinique Trua Health and Wellness, qu’elle possède en Alaska. (Soumis par Julie Kane)

Kane a déménagé aux États-Unis en 1998 parce qu’il y avait peu d’emplois infirmiers à temps plein dans la province à cette époque. Elle a dit qu’elle était revenue dans la province pour travailler comme infirmière autorisée pendant un séjour au début des années 2000 avant de retourner aux États-Unis.

Kane a déclaré qu’elle était devenue infirmière praticienne en 2017 après avoir obtenu son diplôme d’un programme de maîtrise en sciences infirmières en ligne à l’Université Chamberlain de l’Illinois et avoir réussi un examen du conseil pour obtenir une licence aux États-Unis.

“Depuis, je travaille à temps plein comme infirmière praticienne. J’ai également travaillé à temps partiel dans la Garde nationale de l’Alaska”, a-t-elle déclaré.

Afin de travailler comme infirmière praticienne à Terre-Neuve-et-Labrador, Kane a déclaré qu’elle devait d’abord obtenir un permis d’infirmière autorisée – un processus qui, selon elle, a pris de six mois à un an.

La licence d’infirmière autorisée de Kane a été approuvée le mois dernier et elle doit maintenant passer par un deuxième processus pour obtenir une licence d’infirmière praticienne, mais elle a dit qu’elle ne savait pas combien de temps cela prendrait.

Kane dit qu’elle travaille à temps partiel comme infirmière praticienne avec la Garde nationale de l’Alaska. (Soumis par Julie Kane)

Parce que Kane a étudié pour devenir infirmière praticienne à l’extérieur du Canada, le Collège des infirmières et infirmiers autorisés de Terre-Neuve-et-Labrador dit qu’il doit évaluer sa formation pour s’assurer qu’elle répond aux normes canadiennes avant de pouvoir l’autoriser à passer l’examen canadien d’infirmière praticienne. L’examen est obligatoire pour l’obtention d’une licence et a lieu deux fois par an, en mai et en octobre.

Kane a également dit qu’on lui avait dit qu’il serait plus facile d’obtenir d’abord un permis d’infirmière praticienne dans une autre province, comme l’Ontario ou la Colombie-Britannique. Kane a déclaré qu’elle avait décidé de faire exactement cela et qu’elle essaierait d’obtenir une licence en Ontario et de transférer les titres de compétences à Terre-Neuve-et-Labrador, car elle a déclaré que l’organisme de réglementation de l’Ontario accepterait son examen de licence américain.

Pourtant, elle a déclaré que ce processus pourrait impliquer des tests de compétence en anglais et des milliers de frais d’inscription et de candidature.

“Je ne pense pas que je devrais passer par d’autres provinces pour trouver un emploi à Terre-Neuve”, a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, Kane a déclaré qu’il était facile de transférer ses diplômes d’infirmière aux États-Unis dans les années 90 et pense que le processus pourrait être simplifié car elle affirme que les programmes d’éducation dans les deux pays sont similaires.

“Je ne devrais plus avoir à remplir de formulaires papier”, a-t-elle déclaré, qui pense également qu’il serait également avantageux d’avoir quelqu’un pour aider à guider les candidats tout au long du processus compliqué.

“Je pensais que ce serait plus facile pour moi de rentrer chez moi.”

Peu d’infirmières formées à l’étranger à T.-N.-L.

Lynn Power, directrice exécutive du College of Registered Nurses of Newfoundland Labrador, affirme que le collège essaie de réduire les formalités administratives pour les personnes qui tentent d’obtenir un permis d’infirmière au Canada atlantique.

« Nous n’avons commencé la pratique des infirmières praticiennes à Terre-Neuve-et-Labrador qu’en 1998-1999 et dans d’autres pays, c’est à différents stades de développement, différentes approches, différents éléments et portée, même une terminologie différente », a déclaré Power.

“Il n’est donc pas aussi facile de faire la comparaison”, a-t-elle déclaré, ajoutant que le collège doit s’assurer que les infirmières possèdent les compétences de base pour protéger la sécurité des patients.

Power a déclaré qu’un professeur de sciences infirmières de l’Université Memorial ou un autre expert pourrait vérifier le programme d’études d’un programme d’infirmière praticienne à l’extérieur du pays pour déterminer s’il correspond aux normes canadiennes. Mais Power a déclaré qu’ils n’évaluaient actuellement aucun candidat.

Pendant ce temps, Kane a déclaré qu’il n’était pas clair exactement combien coûterait une telle évaluation, mais cela pourrait être de l’ordre de 650 $ selon les courriels que Kane a fournis à CBC News.

Il y a environ 8 000 infirmières praticiennes au Canada, selon Lynn Power du College of Registered Nurses of Newfoundland Labrador. (Ben Nelms/CBC)

« Nous avons reçu très peu de candidatures d’infirmières praticiennes formées ailleurs », a déclaré M. Power, ajoutant que moins de 2 % des infirmières autorisées de la province sont formées à l’étranger.

Pourtant, Power dit que les infirmières praticiennes sont un domaine petit mais en croissance avec environ 8 000 infirmières autorisées au Canada, comparativement à 400 000 infirmières autorisées autorisées au pays.

“Je suis ravi de dire que nous travaillons sur un nouveau processus avec le Canada atlantique… pour envisager de développer une solution pour le Canada atlantique que nous aurions [a] modèle que nous pourrions examiner et donc qui le normaliserait », a déclaré Power.

Le premier ministre Andrew Furey a déclaré que le gouvernement provincial cherchait également à réduire les formalités administratives pour les travailleurs de la santé.

“Nous cherchons certainement à éliminer les formalités administratives dans la pratique de la médecine, des soins infirmiers et des professionnels paramédicaux”, a-t-il déclaré.