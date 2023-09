Une infirmière praticienne de Floride reconnue coupable de fraude à Medicare de 200 millions de dollars

Hernandez, qui a été reconnu coupable jeudi par les jurés après un procès qui a duré plusieurs jours, a participé à un vaste programme dans le cadre duquel des sociétés de télémarketing contactaient les patients de Medicare pour les persuader de demander des appareils orthodontiques et des tests inutiles, a déclaré le DOJ.

Medicare est le programme fédéral qui offre une couverture santé principalement aux Américains plus âgés.

Elizabeth Hernandez, 45 ans, a frauduleusement facturé à Medicare plus de 200 millions de dollars en orthèses et en tests génétiques médicalement inutiles, selon le ministère de la Justice.

Un jury fédéral en Miami a condamné une infirmière praticienne de Floride pour complot en matière de soins de santé et d’autres accusations pour avoir joué un rôle clé dans un stratagème qui a escroqué des centaines de millions de dollars de Medicare.

Ces sociétés ont ensuite envoyé des ordres pré-remplis à Hernández, qui les a signés, attestant qu’elle avait examiné ou traité les patients même si elle n’avait jamais parlé avec beaucoup d’entre eux, ont indiqué les procureurs.

Hernandez facturait régulièrement à Medicare plus de 24 heures de prétendues « visites au bureau » en une seule journée, a déclaré le DOJ.

Et « En 2020, Hernandez a commandé plus de tests génétiques du cancer pour les bénéficiaires de Medicare que tout autre prestataire du pays, y compris les oncologues et les généticiens », a indiqué le département.

Elle a personnellement empoché 1,6 million de dollars d’argent volé, qu’elle a utilisé pour acheter des voitures coûteuses, des bijoux, des rénovations domiciliaires et des voyages, ont indiqué les procureurs.

Hernandez devrait être condamnée le 14 décembre. Elle risque une peine maximale possible de 20 ans de prison pour le principal chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude dans les soins de santé, avec des peines maximales moindres pour fraude dans les soins de santé et fausses déclarations.

L’avocat d’Hernandez n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.