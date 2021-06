Une infirmière poursuit la Royal British Legion après que des collègues ont donné sa carte d’anniversaire en plaisantant sur son âge

Une INFIRMIÈRE a poursuivi la Royal British Legion après que ses collègues lui ont donné une carte d’anniversaire en plaisantant sur son âge.

Eileen Gleeson, 58 ans, s’est sentie insultée par la carte qui montrait une photo d’une personne âgée conduisant une moto et les mots : « Ce n’est pas une question d’âge, c’est une question d’attitude !

Eileen Gleeson a poursuivi la Légion royale pour discrimination après que ses collègues lui ont donné une carte d’anniversaire disant « Ce n’est pas une question d’âge, c’est une question d’attitude » Crédit : Solent

Elle a déclaré à un tribunal du travail que la carte n’était pas professionnelle.

Mais sa plainte de victimisation, de discrimination fondée sur l’âge et de licenciement abusif par l’association caritative des anciens combattants a été rejetée.

La juge Catherine Rayner a statué que faire référence à l’âge d’une personne dans son contexte n’était pas discriminatoire.

Mme Gleeson ne s’est pas plainte pendant ses huit mois d’emploi, a déclaré le tribunal de Southampton.

Le juge a déclaré: « C’est son manque de coopération et son refus de communiquer avec ses responsables qui… ont conduit à la résiliation du contrat. »

À la suite du jugement, Mme Gleeson, de Southampton, a déclaré: « Je pensais que la carte était insultante – une photo de personnes âgées aux cheveux gris, et exactement comme elle était libellée.

« C’est le genre de carte, si mon fils de 20 ans l’avait pour moi, je dirais que c’est un peu culotté, mais ce n’était pas professionnel de la part de collègues de travail. Vous devez être très politiquement correct ces jours-ci.

« Je pensais que c’était méprisable et très peu professionnel et le fait que nous étions tous des infirmières et que nous devions être des gens attentionnés a rendu cela assez choquant.

« Ce fut probablement l’expérience la plus traumatisante que j’ai vécue. »