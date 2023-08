Une infirmière néonatale dans un hôpital britannique reconnue coupable du meurtre de 7 bébés

Une infirmière néonatale dans un hôpital britannique a été reconnue coupable vendredi du meurtre de sept bébés et d’avoir tenté d’en tuer six autres au cours d’une campagne de tromperie d’un an qui l’a vue s’attaquer aux vulnérabilités des nouveau-nés malades et de leurs parents anxieux.

Après 22 jours de délibération, le jury du tribunal de la Couronne de Manchester a condamné Lucy Letby, 33 ans, pour avoir tué les bébés, dont deux triplés, dans l’unité néonatale de l’hôpital Countess of Chester, dans le nord-ouest de l’Angleterre, entre juin 2015 et juin 2016. Elle sera condamnée lundi.

« Les parents ont été exposés à sa curiosité morbide et à sa fausse compassion », a déclaré la procureure principale Pascale Jones. « Trop d’entre eux sont rentrés chez eux pour vider les chambres de bébé. De nombreux enfants survivants vivent avec les conséquences permanentes de ses agressions sur leur vie.

Ses attaques, a déclaré Jones, étaient « une trahison complète de la confiance placée en elle ».

Les familles des victimes ont déclaré qu’elles «seraient éternellement reconnaissantes» aux jurés qui, depuis octobre dernier, ont dû subir 145 jours de preuves «exténuantes».

Dans une déclaration commune lue en dehors du tribunal, ils ont également exprimé leur gratitude à tous ceux qui sont venus témoigner lors du procès, qu’ils ont qualifié d' »extrêmement déchirant et pénible » à écouter.

« Perdre un bébé est une expérience déchirante qu’aucun parent ne devrait jamais vivre, mais perdre un bébé ou avoir un bébé blessé dans ces circonstances particulières est inimaginable », ont-ils déclaré.

Les motivations de Letby restent floues, mais l’ampleur de ses crimes indique une planification complexe.

Elle a été accusée d’avoir délibérément blessé les bébés de diverses manières, notamment en injectant de l’air dans leur circulation sanguine et en administrant de l’air ou du lait dans leur estomac via des sondes nasogastriques. Elle a également été accusée d’avoir empoisonné des nourrissons en ajoutant de l’insuline aux aliments par voie intraveineuse et en interférant avec les tubes respiratoires.

Le gouvernement britannique a lancé une enquête indépendante peu après les verdicts qui examinera les circonstances plus larges entourant ce qui s’est passé à l’hôpital, y compris le traitement des préoccupations soulevées par le personnel.

« Cette enquête visera à garantir que les parents et les familles concernés obtiennent les réponses dont ils ont besoin », a déclaré le secrétaire à la Santé, Steve Barclay. « Je suis déterminé à ce que leurs voix soient entendues et ils participent à l’élaboration de la portée de l’enquête s’ils le souhaitent. »

L’un des médecins principaux de l’hôpital Countess of Chester a déclaré à la BBC qu’il avait tenté à plusieurs reprises de sonner l’alarme au sujet de Letby, mais que les dirigeants de l’hôpital n’avaient pas enquêté sur les allégations.

Le Dr Stephen Brearley, le médecin principal du néonatal, a déclaré que l’hôpital avait tenté de faire taire les médecins qui se plaignaient de Letby et avaient tardé à appeler la police.

Le jury de sept femmes et quatre hommes a délibéré pendant 22 jours avant de rendre le verdict. Un juré a été excusé pendant les délibérations pour des raisons personnelles, et le juge a ensuite donné aux 11 jurés restants la possibilité de parvenir à un verdict avec 10 personnes d’accord au lieu d’une décision unanime.

Letby a été reconnu coupable des sept meurtres et de sept accusations de tentative de meurtre concernant six enfants. Elle a été innocentée de deux accusations de tentative de meurtre et le jury n’a pas pu se prononcer sur plusieurs autres.

Certains des verdicts ont été annoncés au tribunal plus tôt dans le mois, mais le juge a interdit de les rapporter jusqu’à la fin des délibérations.

Au cours du long procès, les procureurs ont déclaré qu’en 2015, l’hôpital avait commencé à connaître une augmentation significative du nombre de bébés qui mouraient ou souffraient de détériorations soudaines de leur santé sans raison apparente. Certains ont souffert de « graves effondrements catastrophiques » mais ont survécu après l’aide du personnel médical.

Letby était de service dans tous les cas, les procureurs la décrivant comme une « présence malveillante constante » dans l’unité néonatale lorsque les enfants se sont effondrés ou sont morts. Ils ont dit que l’infirmière avait fait du mal aux bébés d’une manière qui ne laissait pas beaucoup de traces et qu’elle avait persuadé ses collègues que les effondrements et les décès étaient normaux.

La police a ouvert une enquête sur les décès de bébés à l’hôpital en mai 2017 et Letby a finalement été inculpé en novembre 2020.

« La dernière chose que nous nous attendions à trouver était un suspect responsable de ces décès et de ces effondrements non mortels », a déclaré l’enquêteur principal, le surintendant-détective Paul Hughes.

«Se présenter au domicile d’une famille qui a perdu un bébé, pleure sa perte et essaie de passer à autre chose est déjà assez difficile, mais devoir leur dire que quelqu’un qui était censé s’occuper de leur petit pourrait finalement être responsable de leur mort – n’est pas une tâche facile », a-t-il ajouté.

Letby a témoigné pendant 14 jours, proclamant son innocence. Au cours du procès, la défense a fait valoir qu’elle était une infirmière « travailleuse, dévouée et attentionnée » qui aimait son travail et que les effondrements et les décès soudains des nourrissons pouvaient être dus à des causes naturelles ou en combinaison avec d’autres facteurs tels que pénurie de personnel à l’hôpital ou incapacité d’autres personnes à fournir des soins appropriés.

Letby a refoulé ses larmes le 8 août lorsque le jury l’a déclarée coupable de deux chefs de tentative de meurtre et a éclaté en sanglots en quittant la salle d’audience. Elle était de nouveau présente trois jours plus tard lorsqu’elle a été reconnue coupable de quatre meurtres et de deux autres tentatives de meurtre.

Elle a refusé d’être dans la salle d’audience alors que des verdicts supplémentaires ont été annoncés vendredi et a indiqué au tribunal qu’elle ne souhaitait pas comparaître devant le tribunal lundi, ni suivre l’audience de détermination de la peine par liaison vidéo.

Une note que la police a trouvée au domicile de Letby après sa première arrestation en 2018 constituera désormais une confession effrayante.

« Je ne mérite pas de vivre », a-t-elle écrit sur un post-it vert montré au tribunal. « Je les ai tués exprès parce que je ne suis pas assez bon pour m’occuper d’eux. »

« Je suis une personne horriblement mauvaise », a-t-elle écrit. « JE SUIS MAL, J’AI FAIT CELA. »

