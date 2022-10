Une infirmière néonatale accusée d’avoir tué 7 bébés et tenté d’en tuer 10 autres : “Présence malveillante”

Une infirmière au Royaume-Uni a plaidé non coupable lundi aux accusations d’avoir assassiné cinq bébés garçons et deux filles et d’avoir tenté d’assassiner 10 autres enfants.

Lucy Letby, 32 ans, était une “présence constante et malveillante” dans l’unité néonatale de l’hôpital Countess of Chester, a déclaré le procureur Nick Johnson devant un jury du tribunal de la Couronne de Manchester, dans le nord-ouest de l’Angleterre, selon L’Indépendant.

Parmi les bébés que Letby aurait assassinés ou tentés d’assassiner entre 2015 et 2016, l’accusation a déclaré qu’elle s’était injectée de l’insuline à certains, tandis qu’un autre s’était injecté de l’air. Elle aurait tenté de tuer un bébé à trois reprises.

Johnson a déclaré aux jurés “qu’un empoisonneur était au travail” à l’hôpital, ce qui, selon lui, avait été marqué par une “augmentation significative du nombre de bébés qui mouraient et du nombre d’effondrements catastrophiques graves” après janvier 2015, avant quoi il a déclaré ses taux de mortalité infantile étaient comparables à ceux d’autres hôpitaux très fréquentés.

Après que les autorités hospitalières aient enquêté sur l’augmentation soudaine des décès de nourrissons, Johnson a expliqué qu’ils avaient trouvé que Letby était le “dénominateur commun” et que les décès correspondaient à ses heures de travail changeantes.

“Lucy Letby était de service lorsque les deux ont été empoisonnés, et nous alléguons qu’elle était l’empoisonneuse”, a déclaré Johnson aux jurés. “Il y a un nombre très restreint de personnes qui auraient pu être l’empoisonneur, car l’entrée dans une unité néonatale est étroitement restreinte.”

“Les effondrements des 17 enfants concernés n’étaient pas des” tragédies naturelles “”, a également déclaré Johnson. “Ils étaient tout le travail, disons-nous, de la femme sur le banc des accusés, qui, selon nous, était la présence constante et malveillante lorsque les choses ont empiré pour ces 17 enfants.”

Letby a été arrêté pour la première fois parce qu’il était soupçonné d’avoir commis les crimes en 2018, selon le département de police du Cheshire, mais “a ensuite été libéré sous caution en attendant de nouvelles enquêtes”.

Elle a de nouveau été arrêtée un an plus tard “soupçonnée de meurtre en relation avec la mort de 8 bébés et la tentative de meurtre de 6 bébés” et “la tentative de meurtre de trois bébés supplémentaires”, a indiqué la police.

Letby a plaidé non coupable de sept chefs de meurtre et de 15 chefs de tentative de meurtre. Son procès devrait durer jusqu’à six mois.