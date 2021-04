Un système hospitalier de Houston, au Texas, a exigé que tout le personnel soit vacciné contre le coronavirus d’ici l’été, ce qui a suscité des protestations de la part des employés, qui ont lancé une pétition contre le mandat à l’approche de la date limite.

Le système hospitalier méthodiste de Houston a déclaré que ses employés devaient tenter leur chance avant le 7 juin, ce qui en faisait le premier fournisseur de soins de santé à émettre un mandat, renforçant ses règles après avoir offert auparavant 500 $ à tout travailleur qui avait reçu l’inoculation volontairement. Ceux qui refusent peuvent être renvoyés.

«Le fait d’imposer le vaccin n’était pas une décision que nous avons prise à la légère, mais la science a prouvé que les vaccins Covid-19 sont très sûrs et très efficaces». a déclaré vendredi le PDG méthodiste de Houston, Marc Boom, dans un message adressé au personnel par CBS News.

En choisissant de vous faire vacciner, vous êtes des leaders – montrant à nos collègues des soins de santé ce qu’il faut faire pour protéger nos patients, nous-mêmes, nos familles et nos communautés.

Composé d’un centre médical et de six hôpitaux communautaires, Houston Methodist pourrait bientôt être rejoint par d’autres établissements de santé du Texas, Boom notant que l’hôpital Memorial Hermann et le Baylor College of Medicine ont des plans concrets pour emboîter le pas, et que « innombrable » d’autres aux États-Unis envisagent maintenant de le faire.

Une majorité de travailleurs de Houston Methodist ont déjà été vaccinés, soit environ 89% vendredi. Sur les 1200 gestionnaires du réseau hospitalier, qui avaient reçu une date limite plus tôt le 15 avril, deux ont décidé de quitter leurs fonctions – plus tard critiqués par Boom pour «Se mettre avant la sécurité de nos patients.»





Aussi sur rt.com

Le CDC et la FDA donnent le feu vert au déploiement de J&J Jab après une pause tout en enquêtant sur la mort d’un « caillot sanguin rare » après la vaccination







Le changement de règle a cependant provoqué un certain recul, l’infirmière méthodiste de Houston, Jennifer Bridges, qui a lancé une pétition en ligne contre elle la semaine dernière, recueillant plus de 3100 signatures vendredi soir.

«Si vous voulez le vaccin, c’est génial, mais cela devrait être votre choix. Il ne devrait pas être forcé dans votre corps si vous n’êtes pas à l’aise! » dit la pétition.

De nombreux employés ont peur de perdre leur emploi ou d’être contraints de s’injecter le vaccin dans leur corps contre leur gré pour conserver leur emploi et nourrir leur famille. Nous voulons juste avoir le pouvoir de choisir par nous-mêmes …

Bridges a déclaré plus tard au Houston Chronicle qu’elle ne prendrait la vaccination qu’une fois qu’elle aurait reçu l’approbation complète de la FDA, ce qui pourrait durer des années.

« Nous ne sommes pas contre le vaccin, nous voulons simplement être plus à l’aise avec celui-ci et mener des recherches approfondies avant de le prendre », elle a dit. «Lorsque les patients reçoivent des soins, ils ont le droit de refuser un traitement, mais nous n’avons pas droit à la même exemption.»

À ce jour, trois vaccins contre le coronavirus ont été approuvés aux États-Unis, développés par Pfizer-BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson, tous en vertu des règles d’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) de la FDA.

Cependant, alors que les méthodistes de Houston vont de l’avant avec l’exigence, une question demeure quant à la légalité des mandats de vaccination. Alors que la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi a déterminé en décembre dernier que les exigences en matière de vaccins sur le lieu de travail ne violeraient pas l’American Disabilities Act, il est moins clair si elles entreraient en conflit avec d’autres directives des agences de santé, à savoir les règles de la FDA pour les médicaments approuvés en urgence.

En vertu de la disposition EUA adoptée par le Congrès en 2004, les vaccinés doivent recevoir le « Possibilité d’accepter ou de refuser l’administration » du médicament ou du produit en question et être informé «Conséquences, le cas échéant, du refus.» Bien que cela semble exclure complètement les mandats, aucun tribunal n’a interprété la mesure et il existe une ambiguïté autour de l’utilisation du terme « conséquences. » Le libellé pourrait être lu comme faisant référence aux « conséquences » directement liées à la santé d’un employé, ou, plus largement, pour inclure toute action défavorable qui pourrait être prise par un employeur si un travailleur refusait de prendre le coup, comme le licenciement.

L’American Disabilities Act prévoit certaines exemptions pour les employés, tels que les personnes handicapées ou ayant des convictions religieuses qui interdisent de prendre un vaccin. Il n’autorise pas non plus les employeurs à licencier sommairement les travailleurs qui refusent de se faire vacciner, les obligeant à chercher « Accommodement raisonnable » d’abord, mais permet finalement la résiliation si aucun ne peut être atteint.

Le CDC, quant à lui, n’a pas fait grand-chose pour clarifier la question, affirmant seulement que les exigences en matière de vaccin contre le coronavirus sur le lieu de travail sont «Une question d’État ou de toute autre loi applicable.» L’agence a cependant noté que les employeurs ne peuvent pas forcer les travailleurs à remettre des informations médicales sensibles pour prouver qu’ils ont été vaccinés.





Aussi sur rt.com

Hawaï devient le deuxième État américain à mettre en œuvre un « passeport vaccinal », après que 6 États aient interdit la pratique







Alors que Houston Methodist est le premier hôpital des États-Unis à exiger le vaccin pour les employés, les « passeports vaccinaux » – ou des cartes spéciales ou des applications téléphoniques qui permettent aux destinataires de prouver qu’ils ont été vaccinés pour accéder aux espaces publics – ont été comparés par les critiques à mandats de facto qui menacent d’exclure les citoyens de la vie sociale.

Les gouvernements des États de New York et d’Hawaï ont déjà mis en œuvre leurs propres laissez-passer, mais des projets similaires ont fait face à une opposition féroce ailleurs. Jusqu’à présent, au moins six États ont restreint ou interdit complètement les laissez-passer pour les vaccins par le biais d’un décret exécutif ou d’une législation, l’Indiana devenant probablement le dernier après que les législateurs des États aient adopté une telle mesure jeudi.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!