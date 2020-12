Une infirmière « dévouée » du Tennessee travaillant en première ligne de la pandémie de COVID-19 a été abattue dans sa voiture alors qu’elle se rendait au travail jeudi, selon la police.

Caitlyn Marie Kaufman, 26 ans, était en route pour son quart de nuit à l’hôpital St Thomas West de Nashville le 4 décembre lorsque sa voiture a été touchée par des coups de feu vers 18h30.

L’infirmière de l’USI a réussi à tirer son SUV gris Mazda CX5 sur le côté de la route sur l’Interstate 440 ouest

La police s’est approchée de sa voiture vers 20h25 après l’avoir trouvée sur l’épaule dure et a appelé des renforts.

Kaufman est décédée des suites de ses blessures sur les lieux. On ne sait pas encore pourquoi sa voiture a été prise pour cible et aucune arrestation n’a été effectuée.

Caitlyn Marie Kaufman, 26 ans, était infirmière aux soins intensifs à l’hôpital St Thomas West de Nashville, où elle a soigné des patients affectés par Covid 19 pendant la pandémie mondiale.

La police a trouvé la voiture de Kaufman arrêtée sur l’accotement de l’Interstate 440 vers 20h25 jeudi. Elle était décédée des suites de blessures par balle subies au volant.

Un policier s’est arrêté pour aider, croyant qu’il s’agissait d’un seul accident de véhicule, et a trouvé Kaufman avec des coups de feu mortels à l’intérieur de son SUV Mazda gris

Kaufman devait commencer son quart de travail jeudi à 19 heures et aurait été à l’heure, ce qui a conduit la police de Nashville à estimer l’heure de l’attaque entre 18 heures et 18 h 30, rapporte The Sun.

Après avoir été abattu, Kaufman a réussi à tirer son SUV sur l’accotement droit de la route contre le garde-corps entre les sorties Hillsboro Pike et West End Avenue.

Un agent de Metro Parks s’est arrêté vers 20h25 pour enquêter sur les raisons pour lesquelles son véhicule était garé sur l’épaule droite de l’Interstate 440, pensant qu’il s’agissait d’un accident d’une seule voiture.

Lorsqu’il est sorti de sa voiture, il a découvert Kaufman dans son véhicule, souffrant d’au moins une blessure par balle.

La voiture avait des impacts de balles et fonctionnait toujours lorsque le policier l’a trouvée.

Le porte-parole du département de police, Don Aaron, a déclaré que Kaufman était décédée rapidement des suites de ses blessures après que l’officier soit arrivé et ait appelé à l’aide.

Après avoir été abattu, Kaufman a réussi à tirer son SUV sur l’accotement droit de la route contre le garde-corps

Kaufman est diplômée de l’Université Clarion où elle était une « étudiante-athlète modèle » et membre de l’équipe de natation

L’hôpital Saint Thomas West est un hôpital de soins actifs de 541 lits à Nashville où Kaufman travaillait depuis 2018

Des collègues de l’Ascension Saint Thomas lui ont rendu hommage en tant que « héros courageux de la santé » pendant la pandémie et « membre dévoué et très aimé de notre [Medical Intensive Care Unit] L’équipe MICU … qui a été gracieusement appelée à servir nos patients avec compassion et gentillesse.

Sa tante Glenda Lee a exhorté les témoins à entrer en contact et a déclaré dans un communiqué: « Nous ne nous reposerons pas tant que cette personne ne sera pas traduite en justice pour avoir pris notre Loving Caitlyn. »

La Tennessee Nurses Association a déclaré qu’elle était « profondément attristée » d’apprendre la mort de Kaufman.

S’adressant à News4 vendredi, une porte-parole a déclaré: « La mort soudaine d’une si jeune infirmière est toujours dévastatrice, mais plus encore en raison d’une violence insensée. Ce sont des moments très éprouvants émotionnellement pour les travailleurs de la santé. Nos plus sincères condoléances vont à la famille, aux amis et aux collègues de Caitlyn à St. Thomas West.

Kaufman est né dans la petite ville de Chicora, en Pennsylvanie, dans le comté de Butler, à 50 miles de Pittsburgh.

La famille de Kaufman a appelé des témoins à se manifester et à rendre justice pour leur « aimante Caitlyn »

Kaufman était un travailleur de la santé « très apprécié » à Nashville qui a été ému par « compassion et gentillesse » pour soigner les patients de l’hôpital Saint Thomas West pendant la pandémie

Elle a été une élève vedette de l’école secondaire Butler Senior, a fait le tableau d’honneur en 2012 et est devenue membre du conseil des élèves en plus de devenir plongeuse dans l’équipe de natation.

Un passe-temps qu’elle a continué à l’Université Clarion, en Pennsylvanie, où Sean Fagan, le directeur de l’information sportive, l’a qualifiée d ‘«élève-athlète modèle… une compétitrice tenace, un coéquipier solidaire et un étudiant dévoué».

Selon la page Facebook de Kaufman, elle travaillait dans l’unité de soins intensifs et était employée par l’hôpital Saint Thomas West Hospital depuis 2018, où elle était membre de l’équipe MICU.

Elle a vécu dans le comté de Davidson, a déclaré la police de Nashville, avant de déménager au Liban.

Kaufman avait été une élève vedette du Butler Senior High School de Chicora, en Pennsylvanie, où elle était membre du conseil étudiant et a fait le rôle d’honneur en 2012.

Quiconque voyageant sur la I-440 jeudi soir et ayant remarqué quelque chose d’inhabituel est prié d’appeler le 615-742-7463.

Kaufman est la troisième infirmière de l’hôpital St.Thomas West à être tuée depuis 2016, rapporte WSMV.

Il y a trois ans, Tiffany Ferguson, 23 ans, a été poignardée à mort dans son appartement de Wedgewood Park.

Christopher McLawhorn a été reconnu coupable de son meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie en novembre 2018.

En décembre 2016, le corps d’Ashley Brown, 25 ans, a été découvert dans une décharge. Elle avait été battue et étranglée.

Sa mort n’est pas résolue.