Trois femmes du Tennessee, dont une infirmière autorisée, doivent faire face à des accusations criminelles après avoir organisé une grande fête à la maison à Halloween à laquelle au moins 100 invités ont assisté.

Madilyn Dennington, Bailey Mills et Olivia Noe, toutes colocataires et âgées de 23 ans, ont toutes reçu des citations de délit pour leur fête du 31 octobre qui a eu lieu à leur domicile à East Nashville.

Les agents ont répondu vers 18 h 30 à une plainte concernant un rassemblement à la maison après que les voisins ont entendu de la musique forte et que plusieurs personnes se tenaient à l’extérieur de la maison.

Trois femmes, dont une infirmière, ont été accusées d’avoir violé les restrictions du coronavirus de Nashville sur les rassemblements après avoir organisé une fête d’Halloween, photo

Au moins 100 personnes étaient présentes à une fête d’Halloween à East Nashville, photo

Au moment où la police est arrivée, elle comptait plus de 100 personnes à l’intérieur et à l’extérieur de la propriété.

À l’époque, les restrictions relatives aux coronavirus ne permettaient pas à plus de 25 personnes de se rassembler en un seul endroit à la fois, à moins que le propriétaire ne bénéficie d’une dispense spéciale de la ville, ce qui Dennington, Mills et Noe ne l’ont pas fait.

Après avoir été informées des règles, les femmes sont retournées à l’intérieur de la maison et ont dit à tout le monde de partir.

La police a alerté les responsables de Nashville Metro Health qui ont confirmé qu’ils n’avaient pas reçu de « demande d’événement » pour le rassemblement.

Des sommations ont été émises pour Madilyn Dennington, Bailey Mills et Olivia Noe, qui ont toutes 23 ans et colocataires

Une attention particulière a été accordée à Dennington qui est infirmière autorisée au TriStar Skyline Medical Center à Nashville.

L’hôpital envisage de prendre des mesures disciplinaires contre elle.

« Il est extrêmement important de suivre correctement les réglementations en matière de pandémie pour aider à réduire la propagation du COVID-19 », a déclaré Anna-Lee Cockrill, porte-parole de TriStar, à propos du parti. «Nous examinons cela plus avant.

Selon The Tennessean, au moins une douzaine de personnes ont été arrêtées pour délit après avoir organisé de grandes fêtes et événements à domicile.

Certaines des grandes fêtes et événements de la maison auraient attiré jusqu’à 600 personnes. S’ils sont reconnus coupables, les auteurs risquent jusqu’à un an de prison et une amende de 2 500 $.

Depuis la fin du mois d’octobre, les restrictions dans la ville se sont encore resserrées avec seulement huit personnes autorisées à se rassembler à la fois, contre 25 personnes auparavant.

Des restrictions plus strictes sur la capacité des restaurants locaux sont également entrées en vigueur lundi.

Depuis le début de la pandémie, 425 personnes à Nashville sont décédées du virus avec 4688 décès dans l’État du Tennessee.