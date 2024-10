Une infirmière en prévention des surdoses encourage les gens à apprendre à utiliser la naloxone alors que les décès liés aux drogues toxiques augmentent – Kamloops News

Alors que la crise des drogues toxiques continue de faire de nouvelles victimes à Kamloops, les professionnels de la santé encouragent les gens à apprendre à utiliser la naloxone – une formation qui ne prend pas longtemps, mais qui pourrait finir par sauver une vie.

« La naloxone n’est pas seulement de la naloxone : c’est votre trousse de premiers soins », a déclaré Gaudenza Ramunno, infirmière en prévention des surdoses au Kamloops Santé mentale et toxicomanie.

« C’est votre premier choix pour remédier à une intoxication aux opiacés, car les bonnes personnes consomment des drogues. … Nous savons que si je veux prendre un verre de vin, je ne veux pas que mon vin soit teinté de quelque chose que je [may] pas de tolérance envers. C’est donc vraiment important et cela affecte tous les domaines de la vie.

Selon les statistiques du BC Coroner’s Service, au moins 1 747 personnes dans la province sont décédées des suites d’une intoxication médicamenteuse au cours des neuf premiers mois de 2024. Environ la moitié de ces décès non réglementés liés à la drogue se sont produits dans des résidences privées.

En août et septembre, la toxicité des médicaments a tué en moyenne six Britanno-Colombiens chaque jour.

À Kamloops, 81 décès ont été signalés jusqu’à présent cette année.

Jessica Mensinger, responsable des opérations cliniques pour la santé mentale et la toxicomanie à Kamloops, a déclaré qu’elle avait vu des personnes de tous horizons être touchées par les surdoses et la crise des drogues toxiques.

« Je connais des gens de notre communauté qui ont lutté contre l’itinérance, qui sont très marginalisés, qui sont décédés ou qui ont été touchés – directement ou indirectement – ​​par la crise des drogues toxiques », a-t-elle déclaré.

« J’ai des amis, de la famille, des connaissances qui ont des maisons, des familles et des emplois qui ont été touchés. Nous avons des jeunes dans notre communauté, scolarisés ou non, qui ont été touchés par une surdose. Donc je peux vous dire que ça touche vraiment tout le monde.

Mensinger a déclaré qu’il s’agissait d’un « problème énorme » dans la communauté.

« Nous sommes confrontés à une crise des drogues toxiques depuis 2016 – et la situation s’aggrave », a-t-elle déclaré.

Ramunno se rend fréquemment dans la communauté pour enseigner aux gens comment utiliser les kits de naloxone pour aider à inverser une surdose d’opioïdes.

«Je fais ma formation pour tout le monde», a-t-elle déclaré.

Elle enseigne aux gens le contenu d’un kit de naloxone et comment franchir des étapes spécifiques, notamment donner des insufflations à une personne victime d’une intoxication aux opioïdes, comment injecter de la naloxone et quels signes surveiller tout au long du processus.

Les séances de formation peuvent durer de cinq à 15 minutes dans certains contextes, mais elle propose également une présentation plus approfondie d’une heure sur les drogues et les empoisonnements aux opioïdes – une séance à laquelle Castanet Kamloops a participé jeudi.

« Nous avons passé en revue les bases des drogues, ce que font les drogues, leur mélange et leurs effets, puis nous avons expliqué à quoi ressemble une intoxication aux opioïdes », a déclaré Ramunno.

Elle a déclaré que les gens étaient disposés à apprendre à utiliser la naloxone, notant que lors d’événements, elle distribuait entre 200 et 300 kits.

Ramunno a déclaré qu’elle avait dispensé des formations à des bureaux, des groupes religieux, des organisations à but non lucratif et des agences, grandes et petites, et qu’elle aimerait continuer à enseigner aux gens comment sauver des vies.

Toute personne intéressée à recevoir une formation sur la naloxone est encouragée à contacter Ramunno au 250-377-6500.