Une infirmière en pleurs risque la prison à vie pour avoir poignardé son mari à mort alors qu’il dormait après avoir écrit “il est temps de tuer” sur ordinateur

Une infirmière en pleurs risque la prison à vie pour avoir poignardé à mort son mari alors qu’il dormait à côté d’elle.

Rebecca Searing, 52 ans, a été reconnue coupable aujourd’hui du meurtre de son mari Paul, 57 ans, après avoir écrit “il est temps de tuer” sur son ordinateur.

Rebecca Searing a été reconnue coupable du meurtre de son mari Paul Searing à Harlow Crédit : BPM

L’infirmière tueuse a poignardé la victime dans l’estomac au domicile du couple à Harlow, Essex, en février.

Paniquée, elle a alors appelé le 999 pour obtenir de l’aide, signalant ses actions.

Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux, mais M. Searing n’a pas pu être sauvé et est décédé des suites de ses blessures.

Lorsque la police est arrivée, ils ont trouvé Searing assise à côté d’un ordinateur en bas pendant que les ambulanciers assistaient son mari dans la chambre.

Elle a dit aux agents « Je n’arrive pas à croire que je viens de faire ça » et « Je vais descendre pour ça ».

Un couteau taché de sang a également été retrouvé dans la maison.

Le tribunal a même appris que l’ordinateur de Searing contenait des documents apparemment liés à un meurtre.

Un élément de preuve là-bas comportait les mots obsédants, “décidez-vous s’il est temps de tuer”.

Le couple avait souffert ensemble d’un mariage malsain et toxique, il est apparu lors du procès.

Searing et son mari buvaient beaucoup et se seraient tous deux maltraités.

La femme a affirmé que récemment, elle souffrait chaque mois de la violence domestique présumée de son mari, après que les blocages de Covid aient aggravé la situation.

Le juge Christopher Morgan a résumé aujourd’hui l’affaire devant le tribunal de la Couronne de Chelmsford en qualifiant leur relation de “malheureuse”.

INFIRMIÈRE TUEUR

Après près de deux semaines de procès et trois jours de délibéré, l’infirmier tueur a ensuite été reconnu coupable de meurtre.

Searing, vêtu d’un T-shirt à manches longues marron, n’a montré aucune émotion lorsque le verdict a été prononcé.

Elle avait précédemment admis l’homicide involontaire coupable – reconnaissant qu’elle avait tué Paul – mais avait nié le meurtre, affirmant qu’elle avait perdu le contrôle à l’époque.

Searing avait déclaré au tribunal: “La dernière chose dont je me souviens, c’est que Paul a dit que je suis sans espoir et inutile.

“Je ne me souviens pas d’avoir appelé le 999, je ne me souviens pas de l’avoir poignardé et je ne me souviens d’aucune dispute ou d’avoir eu peur.”

Cependant, un ambulancier a rapporté avoir entendu Searing dire “J’ai juste tenté ma chance”.

Concluant le procès, le juge Christopher Morgan lui a dit : “Le jury vous a condamnée pour meurtre.

“Vous savez qu’il n’y a qu’une seule phrase que je puisse prononcer dans ces circonstances.

“La considération pour le tribunal est la peine minimale avant que vous ne soyez considéré pour une libération. La condamnation sera le 7 septembre.”

Si vous êtes concerné par les problèmes de cette histoire, veuillez contacter Womens Aid.