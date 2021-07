Une infirmière écossaise limogée par Ninewells après avoir qualifié le bébé de « gros b ***** d » et qualifié ses collègues de « paresseux » et de « gingembre »

Une INFIRMIÈRE travaillant dans un hôpital de Dundee a été réprimandée par un chien de garde après avoir qualifié un bébé de « gros b***** d » et qualifié ses collègues de « paresseux » et de « roux ».

Karen Edith Cunningham travaillait à l’hôpital Ninewells dans l’unité de soins intensifs néonatals lorsqu’elle a fait des commentaires épouvantables en 2018.

L’infirmière a été licenciée par l’hôpital en 2018 Crédit : Alamy

Entre avril et mai 2018, elle a qualifié un bébé patient de « gros b*****d » et d’autre de « gros ».

Elle a également qualifié une nouvelle maman de » junkie dégueulasse » et a déclaré que » certaines personnes ne devraient pas être autorisées à avoir des enfants « , faisant référence à une mère atteinte d’une maladie génétique qui a été transmise à son bébé.

Elle a ajouté que certaines personnes « devraient être stérilisées et désormais autorisées à avoir des bébés ».

L’infirmière a également qualifié certains de ses collègues d’« inutiles » et de « paresseux ».

Après qu’un autre membre du personnel ait fait une erreur, Cunningham a demandé « attendez, êtes-vous irlandais » et a ajouté « cela explique cela ».

Peu professionnel

Il a également été constaté qu’elle avait commis des erreurs à trois reprises lors de l’administration de médicaments à des jeunes.

L’infirmière, qui avait 30 ans d’expérience, a également ignoré les alarmes du moniteur pour les bébés patients et a laissé le personnel étudiant s’en occuper.

Cunningham a admis toutes les charges retenues contre elle.

Le Conseil des infirmières et des sages-femmes a appris à quel point l’infirmière était «désintéressée» et «ne se souciait pas» de son travail.

Les 25 places sur la liste de surveillance des variantes Delta au Royaume-Uni ont été révélées – avec plus de la moitié d’entre elles en Écosse

Elle a ensuite été licenciée par Ninewells en août 2018 et a travaillé dans un supermarché et étudié à l’université.

Cunningham a admis s’être comporté de manière non professionnelle et inappropriée et a déclaré qu’elle avait « honte » de ses actions.

Le comité de surveillance a constaté que l’aptitude de Cunningham à pratiquer avait été compromise en raison de son inconduite.

Elle a maintenant des conditions à son inscription pour les 18 prochains mois – elle doit être supervisée si elle travaille à nouveau comme infirmière.

L’infirmière devra également faire un travail de réflexion explorant les préjugés inconscients et réfléchir au rôle qu’ils ont joué dans le langage et les commentaires qu’elle a faits.

Cunningham doit rencontrer régulièrement ses patrons tout en travaillant pour un centre médical à la fois.

Une mère en deuil surprise en train de s’habiller en infirmière pour voler un bébé à la maternité quelques jours après avoir fait une fausse couche

Nous payons pour vos histoires et vos vidéos ! Avez-vous une histoire ou une vidéo pour The Scottish Sun ? Écrivez-nous à scottishsundigital@news.co.uk ou appelez le 0141 420 5300